Black Desert: So kommt ihr an die Infinite Potions

Danach geht ihr zum Node-Manager von Krogdalo’s Trace. Bei dem könnt ihr dann 100 Rumbling Earth Shards in das entsprechende Item umtauschen. Die Scherben bekommt ihr von Mobs in Kamaslyvia und auf dem Marktplatz.

Diese müsst ihr im Anschluss wie in diesem Bild in eurem Inventar anordnen. Habt ihr dies getan, bekommt ihr den endlosen Mana-Trank.

Danach geht ihr zu Camira, der Node-Managerin der Sherekhan Necropolis. Bei ihr könnt ihr dann 30 Garmoth’s Scales in das entsprechende Item umtauschen. Die Schuppen bekommt ihr bereits an 2 von 3 Grindspots für die anderen Items des Tranks.

Diese müsst ihr im Anschluss wie in diesem Bild in eurem Inventar anordnen. Habt ihr dies getan, bekommt ihr den endlosen HP-Trank.

In diesem Guide verraten wir euch, was ihr genau tun müsst. Für die Screenshots der Karten haben wir die Seite somethinglovely zur Hilfe genommen. Die ist deutlich detailreicher, als die Ingame-Map.

