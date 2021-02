Ab dem 25. Februar wird Pearl Abyss, der Entwickler von Black Desert, selbst den Vertrieb in Europa und Nordamerika übernehmen. Im Zuge dessen müsst ihr jedoch euren Account anpassen und zu Pearl Abyss übertragen. Wir von MeinMMO verraten, wie das geht.

Was ist da los? Schon im Dezember 2020 kündigte Pearl Abyss im Zuge eines Events an, dass sie zukünftig selbst den Vertrieb von Black Desert übernehmen werden. Dazu muss jedoch der Account, den ihr ursprünglich beim bisherigen Publisher Kakao Games erstellt habt, übertragen werden.

Die Übertragung an sich ist recht einfach, doch es gibt ein zeitliches Limit und wer das verpasst, verliert seinen kompletten Account.

Bis wann muss der Account übertragen werden? Ihr habt dafür bis zum 31. Mai 2021 Zeit. Das klingt erstmal lang, doch je schneller ihr reagiert, desto besser ist es.

Die Übertragung könnt ihr auf der offiziellen Webseite zu Black Desert vornehmen. Wir verraten euch Schritt für Schritt, was ihr tun müsst.

So übertragt ihr euren Account in Black Desert

Ihr folgt dem Link oben und klickt zuerst auf „Daten in das Konto bei Pearl Abyss übertragen“. Danach müsst ihr angeben, ob ihr einen regulären Account oder einen bei Steam erstellt habt. Die Schritte unterscheiden sich etwas.

So übertragt ihr einen regulären Account: Nachdem ihr auf den entsprechenden Button geklickt habt, müsst ihr euch ein Konto bei Pearl Abyss erstellen. Das kann theoretisch mit der gleichen oder einer anderen E-Mail-Adresse erstellt werden. Achtet darauf, dass ihr eure E-Mail verifizieren müsst.

Nach der Erstellung müsst ihr euch einloggen und den Übertragungsprozess starten. Auch hier müsst ihr aufpassen, dass ihr alle Schritte komplett ausführt.

Ob die Übertragung wirklich beantragt wurde, seht ihr, wenn ihr die passende E-Mail von Kakao Games bekommt:

Nur wer diese E-Mail bekommt, hat den Prozess wirklich eingeleitet.

Einen Steam-Account übertragen: Wenn ihr einen Steam-Account besitzt, spart ihr euch das Registrieren bei Pearl Abyss, loggt euch jedoch direkt auf der Seite mit eurem Steam-Account ein.

Nach dem Einloggen müsst ihr lediglich auf den Button „Der Übertragung zustimmen“ klicken.

Was ist sonst noch wichtig?

Mit der Account-Übertragung werden alle Charaktere und Inhalte des Accounts übertragen, inklusive Perlen

Wer mehrere Accounts besitzt, muss jeden von ihnen übertragen

Achtet zudem darauf, dass Pearl Abyss mehrere Spiele anbietet, darunter auch Black Desert Mobile oder Shadow Arena. Ihr habt also möglicherweise schon einen Account bei Pearl Abyss erstellt.

Weitere Fragen und Antworten findet ihr in einem offiziellen QnA bei Pearl Abyss.

Längere Downtime am 24. und 25. Februar

Was passiert sonst beim Publisher-Wechsel? Am 24. Februar endet der Spieldienst bei Kakao Games um 10:00 Uhr am Morgen. Der Dienst bei Pearl Abyss beginnt hingegen erst am 25. Februar um 23:00 Uhr. Ihr müsst also rund eineinhalb Tage auf Black Desert verzichten.

Außerdem kann es passieren, dass ihr, wenn ihr die Datenübertragung erst nach dem 24. Februar beantragt, einige Stunden warten müsst, bevor der Dienst bei Pearl Abyss dann funktioniert. Deshalb empfiehlt es sich auch, die Übertragung so früh es geht durchzuführen.

Ihr solltet zudem beachten, dass mit dem Publisher-Wechsel auch Anpassungen an den Servern vorgenommen werden. Aktuelle Posten-Kriege und Eroberungen werden beispielsweise zurückgesetzt.

Black Desert 2021 – Lohnt es sich?

Wer derzeit überlegt, ob er dieses Jahr in Black Desert einsteigen soll, sollte sich erstmal bis zum Wechsel des Publishers zurückhalten. Möglicherweise gibt es in diesem Zuge Rabatt-Aktionen oder Boni für Neueinsteiger.

Ansonsten ist Black Desert ein Sandbox-MMORPG, das auf viele Freiheiten setzt. Ihr könnt endlos leveln, über 19 verschiedene Klassen ausprobieren und auf ein großes Repertoire an Life Skills wie Angeln oder Alchemie zugreifen.

Fischen oder mit einem Schiff segeln gehört zu den beliebtesten Aufgaben in Black Desert

Das Spiel ermöglicht euch ein Leben als Handwerker, Pirat oder PvP-Spieler. Wer möchte, kann auch einfach nur sein Haus dekorieren und Weltbosse klatschen.

Für Neueinsteiger lohnen sich außerdem die Season-Server. Auf diesen könnt ihr einen neuen Charakter schneller leveln, euch besondere Belohnungen verdienen und bleibt zudem vom PvP verschont.

Mehr zu den Inhalten von Black Desert verraten wir hier: 9 Dinge, die ihr in Black Desert tun könnt.