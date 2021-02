Black Desert erklärt genau, für welche 6 Schandtaten ihr permanent gebannt werdet

Das MMORPG Black Desert steht vor einem Führungs-Wechsel: Entwickler Pearl Abyss bringt das Online-Rollenspiel bald selbst raus. Um für klare Transparenz zu sorgen, erklären die Entwickler nun, für welche Taten man permanent gebannt wird. Dabei reicht das Ausnutzen von Bugs oder Echtgeld-Handel nicht für einen Perma-Bann, aber von den Servern sollte man unbedingt die Finger lassen. Auch Macros können gefährlich sein.

Warum ändert sich gerade was bei Black Desert? Das MMORPG Black Desert gibt’s seit 2016 in Europa und es ist mittlerweile für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Die ganze Zeit wurde es aber von Kakao Games vertrieben – das ändert sich bald. Das Entwicklungs-Studio Pearl Abyss wird das Spiel ab dem 24. Februar selbst herausgeben, dann übernimmt man die „Service-Verantwortung.“

Die greifen ohnehin nach der Weltherrschaft, da ist es ein Klacks, das eigene Hit-MMORPG im Westen selbst zu vertreiben.

Die Entwickler haben sich dann gleich gemeldet, was sich alles in Black Desert ändern wird. Und eine Sache ist die Bann-Politik. Hier will man transparent sein und sagt den Spielern ganz klar, für was sie permanent gebannt werden.

Macros und alles, was die Server angeht, sind gefährlich

Für was gibt es permanente Banns in Black Desert? Pearl Abyss sagt: Folgende Vergehen ziehende permanente Sperrungen der Accounts nach sich. In besonders schweren Fehlen droht man sogar mit „IP und Hardware“-Banns:

Account-Diebstahl, Zahlungs-Diebstahl und Identitäts-Diebstahl – Das Klauen von Accounts oder Account-Daten wird mit der Höchststrafe geahndet. Auch wenn man sich Zugang zu anderer Leute Bezahlmethoden verschafft, droht der permanente Bann

An den Daten rumpfuschen – Wer sich in irgendeiner Form an Daten von Pearl Abyss zu schaffen macht, wird gebannt. Das gilt auch für Leute, die Daten extrahieren wollen, die nicht öffentlich sind.

Attacken auf den Server oder Client-Manipulation – Wer die Server von Pearl Abyss attackiert, kriegt einen Perma-Bann. Wer sich irgendwie an den Servern vergeht, ist fällig.

Botten – Wer mehrere Accounts über ein System nutzt, um davon zu profitieren, wird gebannt. Das gilt auch, wenn der Account ein Teil des Botnetzwerks war.

Straftaten – Alles, was rechtlich verboten ist, kann zu einem permanenten Bann führen – gerade wenn dritte Parteien ermitteln (also etwa die Polizei).

Das Erstellen von unerlaubten Programmen und Macros – Das Vertreiben von Programmen und Macros, die den Schutz der Server stören, oder den normalen Betrieb unterbrechen, kann zu Banns führen. Der Punkt ist weit gefasst: Wenn die Systeme der Firma anschlagen, dass „unautorisierte“ Programme und Macros verwendet werden, droht die permanente Sperre des Accounts.

Black Desert bannt fast 900 Accounts – Viele rufen: Ich bin aber unschuldig

Cheaten und Exploiten gibt „nur“ temporäre Banns

Was sind weniger schlimme Sachen? Pearl Abyss listet auch eine ganze Reihe von Vergehen auf, die man offenbar nicht ganz so schlimm findet und nur mit „Warnungen“ und „temporären Banns“ ahnden möchte. Dazu gehören:

Betrug – Wenn man etwa vortäuscht, ein GameMaster zu sein

Der Handel mit Echtgeld

das Ausnutzen von Bugs

das Erschleichen von unfairen Vorteilen, indem man etwa mit einem Cheater in einer Gruppe oder Gilde ist

Cheaten

Boosten

das Verbreiten falscher Informationen

Glücksspiel

das abnormale Nutzen des Marktes, um Silver von Account zu Account zu schleusen

Preismanipulation

oder das Verwenden eines unpassenden Namen, ob der jetzt anstößig ist oder wenn man so tut, als wär man ein Gamemaster

Pearl Abyss kündigt an, ein spezielles Programm zu nutzen „Pearl Protect“, um Nutzer von Macros dahinter zu kommen, die es übertreiben. Das will man jetzt auf EU/Nordamerika bringen.

Black Desert ist ein MMORPG, das berüchtigt dafür ist, dass es viele auch afk spielen, weil man auch im Spiel vorankommen, wenn man eigentlich gar nicht spielt. Das machen Spieler dann oft mit Macros. Dagegen scheinen sich einige neue Maßnahmen zu richten.

Black Desert belohnt AFK-Spieler – Das ist das Problem mit Asia-Ports