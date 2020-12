Black Desert trennt sich von unbeliebtem Publisher – So geht’s 2021 weiter

Die Entwickler von Black Desert haben im Rahmen eines Live-Events neue Inhalte für 2021 vorgestellt. Doch im neuen Jahr steht dem Spiel eine noch größere Änderung bevor. Der Vertrag mit dem Publisher Kakao Games wurde nicht verlängert und das sehen viele positiv.

Was ist passiert? Am 12. Dezember fand der Calphe:ON Ball statt. Dabei handelt es sich um ein regelmäßiges Event – immer unter leicht anderem Namen – bei dem Neuerungen zum MMORPG vorgestellt werden.

Die größte Änderung findet im Februar statt. Dann übernimmt Pearl Abyss selbst das Publishing von Black Desert. Dabei wird es zu einem Umzug der Accounts kommen, den ihr jedoch selbst beantragen müsst. Ihr werdet aber mehrere Monate Zeit für diesen Antrag haben.

Neben dem Publisher-Wechsel wurden zudem neue Inhalte angekündigt, darunter die Klasse Nova, die noch vor Weihnachten erscheint. Auf weitere Neuerungen gehen wir im Laufe des Beitrags ein.

Spieler freuen sich auf Wechsel, nur eine Sache macht Sorgen

Warum freuen sich viele über die Ankündigung? Kakao Games war im Westen als Publisher nicht wirklich beliebt. Viele bemängeln den Support bei Tickets (via reddit), die generelle Kommunikation (via reddit), den Umgang mit Cheatern und Sperrungen (via reddit) und sehen in Kakao auch einen Grund, warum es so einen langen Abstand zwischen den Veröffentlichungen in Korea und im Westen gibt.

Wenn die Entwickler ihr Spiel selbst herausbringen, hoffen viele auf schnellere Releases und vor allem einen harten Umgang mit Cheatern. Laut reddit-Nutzer Divesound soll genau das in Russland passiert sein, als PA das Publishing übernommen hat.

Es gibt aber auch einen Punkt, der Spielern Sorge bereitet: die Vorteilspakete. Diese geben zusätzliche Inventarplätze, Erfahrungspunkte, erhöhen die Traglast und geben Bonus auf Verkäufe im Marktplatz. Der Gegenstand kann in der westlichen Version für Ingame-Währung erworben werden, während es ihn in Korea nur für Echtgeld gibt.

Warum publisht Pearl Abyss nun selbst? Der Entwickler von Black Desert ist in den letzten Jahren stark gewachsen, was auch am Westen liegt. Über 40% ihrer Einnahmen machen sie in EU und Nord-Amerika. Sie haben inzwischen ein eigenes Studio in Los Angeles eingerichtet und planen ein weiteres in Amsterdam. Außerdem bauen sie in Korea ein neues, riesiges Hauptquartier.

So soll das Hauptquartier von Pearl Abyss einmal aussehen. (BildQuelle: MMO Culture).

Für ihre kommenden Spiele Crimson Desert, das schon 2021 erscheinen soll, DokeV und Plan 8 wird Pearl Abyss ebenfalls das Publishing im Westen übernehmen. Da scheint es sinnvoll, dass dies auch mit Black Desert passiert.

Schon Black Desert Mobile brachte Pearl Abyss eigenständig weltweit heraus.

BDO bekommt neue PvP-Inhalte, Gebiete und einen Dungeon

Was ändert sich für Black Desert 2021? Eine der größten Änderungen betrifft die Server-Struktur. Derzeit kann man in Black Desert auf jedem Server spielen und frei hin und her wechseln. Das wird auch zukünftig so bleiben, wobei Gilden sich einem speziellen Server zuordnen können und dadurch Boni bekommen. Außerdem wird ein neues Invasions-System eingeführt – ebenfalls für Gilden-Server.

Ende 2020 und in der ersten Hälfte von 2021 steht dann vor allem das PvP im Fokus:

Es wird an den Nodes gearbeitet, sodass Gilden zukünftig mehrere Nodes attackieren und bis zu 10 halten können. Zudem wurden einige Gebiete zu neuen Nodes.

Es wird ein „Kopfgeld-Sheriff“-System eingeführt. Schwache Spieler können nach Hilfe rufen, um von starken Spielern beschützt zu werden.

Neuer 10v10v10 PvP-Content wird eingeführt und es geht in Richtung Capture the Flag.

In der ersten Hälfte des Jahres dreht sich viel um PvP.

Aber auch für PvE-Fans soll es 2021 Neuerungen geben:

Es kommt ein neuer Weltboss für das Gebiet Star’s End

Bei Sycraia wird ein neuer Hardcore Grinding Spot eingeführt

Es kommt ein Open-World-Koop-Dungeon mit dem Namen Atarxion. Ausgelegt ist dieser für 3-5 Personen, jedoch ist er nicht instanziert

Es wird eine neue Region geben, „Mountain of Eternal Winter“, wo es frostig zugehen soll und es Mini-Events sowie einen Weltboss geben wird

Über 2021 hinaus ist ein neuer Kontinent in Arbeit – Great Expedition Teil 2.

Pearl Abyss plant also trotz neuer Spiele etliche Inhalte für Black Desert. Wer derzeit nach Aufgaben im Spiel sucht, für den haben wir eine Übersicht von Aktivitäten zusammengestellt:

