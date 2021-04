Outriders kämpft mit Startschwierigkeiten – Das sagen jetzt die Entwickler

Outriders ist seit dem 1. April da, doch zum Start gibt es zahlreiche Probleme. Entwickler People Can Fly hat dazu eine Liste der bekannten Probleme veröffentlicht und äußert sich zu Lösungen.

Was ist da los? Zum Release von Outriders lief einiges schief. Neben Server-Ausfällen am Abend gibt es noch einige andere Probleme in verschiedenen Bereichen des Spiels.

Auf dem offiziellen Twitter-Account haben sich die Entwickler dazu geäußert und im Subreddit zu Outriders findet sich eine Auflistung der bekannten Probleme. Zu manchen gibt es sogar Workarounds, bis ein Update die Fehler hoffentlich ganz beheben kann.

Das sagen die Entwickler: People Can Fly bemüht sich um eine schnelle Erfassung sämtlicher Probleme und bietet bereits einige Workarounds an. Man arbeite so schnell wie möglich an Updates, um die Fehler ganz zu beheben.

Hier der letzte Twitter-Post von Peoplke Can Fly:

MeinMMO fasst die wichtigsten Punkte für euch zusammen und zeigt euch hier die Workarounds, die People Can Fly vorschlägt.

Crossplay zwischen PC und Konsolen funktioniert derzeit nicht

Was ist das Problem? Während Crossplay in der Demo-Version von Outriders meist ohne Probleme funktionierte, gibt es zum Start massive Probleme.

So können PC- und Konsolen-Spieler nicht gemeinsam spielen. Laut People Can Fly liegt das Problem im Day-One-Update von Outriders, das für eine “Desynchronisation” von PC und Konsolen sorgte.

Aktuell funktioniert Crossplay nur zwischen Epic und Steam, sowie zwischen Xbox und Playstation. Die automatische Spielersuche ist zwischen PC und Konsolen deaktiviert.

Der Entwickler empfiehlt, es nicht weiter zu versuchen, bis das Problem so schnell wie möglich behoben wurde. Den Post dazu findet ihr auf reddit (via reddit).

Probleme auf PC und mit DX12

Die PC-Version von Outriders hat mit Rucklern, Abstürzen und diversen anderen Dingen zu kämpfen, von der zahlreiche Spieler betroffen sind.

Was ist das Problem mit DirectX 12? Das führt bei einigen Spielern zu Abstürzen und zahlreichen Performance-Problemen. Hierfür gibt es noch keinen Workaround und die Entwickler betonen, dass sie auf Hochtouren an einer Lösung arbeiten.

Gibt es Lösungen? Die Entwickler haben hierzu (via Steam) einige Workarounds vorgeschlagen. Checkt zunächst, ob ihr den neuesten Nvidia-Treiber installiert habt. Falls ja, solltet ihr versuchen, auf die ältere Version auszuweichen, da die Probleme vermutlich hier liegen.

Ansonsten gibt es alternative Workarounds, die helfen könnten:

Deaktiviert Ansel

Deaktiviert DLSS

Stellt V-Sync ab

Aktiviert den FPS-Begrenzer und probiert verschiedene Einstellungen

Aktiviert die Controller-Unterstützung in den Einstellungen, selbst wenn ihr nicht mit Controller spielt. (das könnt ihr im “Big Picture”-Menü erledigen)

Spielt im Fenster-Modus

Verschwindende HUBs, Abstürze bei Quest “Ein schlechter Tag”

Was ist sonst noch los? Neben den oben genannten, größten Problemen gibt es noch weitere bekannte Fehler. Hier die Zusammenfassung:

Bei einigen Spielern verschwindet das HUD. Workaround: Rückkehr in die Lobby. Das Problem könnte dennoch bei jedem Neustart des Spiels wieder auftreten

Vorbesteller-Bonus nicht im Lager, weil der Tab blockiert ist Workaround: Auch hier soll eine Rückkehr in die Lobby helfen

Quest “Ein schlechter Tag” stürzt bei Quest-Belohnung ab Workaround: Platziert die Items aus dem Hells Rangers Pack wieder in eurem Lager. Nach Erhalt der Belohnung könnt ihr sie wieder herausnehmen.



Eine Übersicht zu den Problemen, die von den Entwicklern untersucht werden, findet ihr im Subreddit zu Outriders. (via reddit) Wir von MeinMMO halten euch wie immer auf dem Laufenden.

Habt ihr selbst mit Problemen zu kämpfen? Oder konntet ihr problemlos spielen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie der Release-Tag von Outriders bei euch ablief.

Falls ihr noch nicht spielen konntet, findet ihr hier einen Anspielbericht von unseren Kollegen bei der GameStar