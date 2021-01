Outriders: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen wissen – Gameplay und Skills

In Outriders könnt ihr aus 4 verschiedenen Charakter-Klassen wählen. MeinMMO fasst zusammen, was bisher zu ihnen bekannt ist.

Das ist Outriders: Bei Outriders handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, in dem ihr mit bis zu zwei Gruppenmitgliedern auf die Jagd nach Loot geht. Hinter dem Titel steckt Entwickler People Can Fly, der beispielsweise für den abgedrehten Sci-Fi-Shooter Bulletstorm bekannt ist.

Outriders erinnert in bisher gezeigtem Gameplay an eine Mischung aus Diablo und Anthem. Die Story findet in einem Sci-Fi-Setting auf dem Planet Enoch statt. Spieler kämpfen dort gegen verschiedene Bedrohungen, die durch eine mysteriöse „Anomaly“ entstanden sind. Diese Anomalie ist auch der Grund für die Fähigkeiten der vier verschiedenen Klassen, die ihr wählen könnt.

Das sind die Klassen von Outriders:

Pyromancer

Technomancer

Trickster

Devastator

Im Team lassen sich mächtige Kombos erzielen.

So sind Klassen aufgebaut: Jede dieser Klassen hat ihre eigene Heil-Mechanik, da es in Outriders keine Heiltränke gibt. Hier wird aggressives Spielen mit Heilung belohnt. Jede Klasse hat ihren eigenen Weg, sich am Leben zu halten.

Zu jeder Klasse gibt es zudem noch drei Subklassen oder Skill-Pfade, mit denen ihr euch nochmals spezialisieren könnt. Ihr seid allerdings nicht auf eine Subklasse beschränkt, sondern könnt diese auch kombinieren.

Wie funktionieren Skills? Jede Klasse hat bis zu 8 Skills (Man startet mit einer Fähigkeit), die einen bestimmten Spielstil bevorzugen. Ihr könnt bis zu 3 Skills gleichzeitig aktiv nutzen und diese jederzeit austauschen – sogar im Kampf. Fähigkeiten schaltet ihr durch das Aufleveln eurer Klasse frei.

Mit jedem Level bekommt ihr Skill-Punkte, mit denen sich Fähigkeiten und Talente freischalten lassen. Ihr könnt eure Punkte jederzeit gratis zurücksetzen und neue Möglichkeiten ausprobieren. MeinMMO stellt euch die 4 Klassen nachfolgend im Detail vor.

Pyromancer – Der „Feuermagier“

Mit dem Pyromancer verbrennt ihr eure Gegner.

So kämpft der Pyromancer: Diesen Charakter solltet ihr wählen, wenn ihr eher auf mittlere Distanzen kämpfen und das Schlachtfeld kontrollieren wollt. Er besitzt einige Feuer-Skills, die Flächenschaden bewirken. Somit könnt ihr mehrere Gegner auf einmal verbrennen und im Griff halten.

Der Pyromancer setzt dabei auf drei Kerneigenschaften: Explosionen, Unbeweglichkeit und Verbrennen. Zudem kann der Feuermagier sich selbst heilen, indem er Gegner mit seinen Skills markiert und diese umnietet.

Das sind die bekannten Skills des Pyromancers:

Thermal Bomb: Setzt eurer Gegner in Brand und macht sie bewegungsunfähig. Wenn ein Gegner unter dem Einfluss der Thermal Bomb stirbt, explodiert er und richtet Flächenschaden an.

Setzt eurer Gegner in Brand und macht sie bewegungsunfähig. Wenn ein Gegner unter dem Einfluss der Thermal Bomb stirbt, explodiert er und richtet Flächenschaden an. Ash Blast: Dieser Flächenangriff versetzt mehrere Gegner in einem bestimmten Radius in den „Ash-„Status und macht sie bewegungsunfähig.

Dieser Flächenangriff versetzt mehrere Gegner in einem bestimmten Radius in den „Ash-„Status und macht sie bewegungsunfähig. Heatwave: Schießt eine Feuerwelle vorwärts, die auf ihrem Weg Gegner verbrennt und großen Schaden anrichtet

Schießt eine Feuerwelle vorwärts, die auf ihrem Weg Gegner verbrennt und großen Schaden anrichtet Overheat: Funktioniert ähnlich wie Heatwave, dient aber eher zur Markierung der Gegner und um so viele Feinde wie möglich zu verbrennen. Ist eher ein Support-Skill.

Diese Skills lassen sich zu starken Powerkombos vereinen und lassen euch so Strategien entwickeln. So könnt ihr beispielsweise erst mit Heatwave Gegner, die euch zu nahe kommen, verbrennen, um sie dann mit Ash Blast weiter festzusetzen.

In diesem Video haben die Entwickler den Pyromancer ausführlich vorgestellt:

Das sind die Subklassen des Pyromancers:

Ash Breaker: Profitiert vor allem durch Schadens-Boni gegen markierte Feinde. Richtet sich an Allrounder.

Profitiert vor allem durch Schadens-Boni gegen markierte Feinde. Richtet sich an Allrounder. Fire Storm: Fokus liegt auf Schaden durch Skills. Wenn ihr euren Feuerschaden ans Maximum bringen wollt, ist das eure Subklasse.

Fokus liegt auf Schaden durch Skills. Wenn ihr euren Feuerschaden ans Maximum bringen wollt, ist das eure Subklasse. Tempest: Diese Subklasse konzentriert sich auf Überlebensfähigkeiten und geht eher den Weg eines Tanks. Eure Heilfähigkeiten sind verstärkt und ihr könnt durch ein einzigartiges Talent sogar wiederbelebt werden.

Trickster – „Der Assassine“

Der Trickster manipuliert Raum und Zeit.

So kämpft der Trickster: Diese Klasse gilt als Assassine von Outriders. Allerdings basieren die Fähigkeiten auf dem Manipulieren von Raum und Zeit. Er kämpft an vorderster Front und überrumpelt Gegner mit seiner Schnelligkeit. Seine Stärke ist es, einzelne Gegner schnell ausschalten zu können.

Seine Nahkampffähigkeit ist eine Art Energieklinge, mit der man Feinde auch verlangsamen kann. Der Trickster hält sich am Leben, indem er Gegner im Nahkampf ausschaltet. Zudem erhält er durch Kills aus kurzer Distanz kurzzeitig einen Energieschild. Risiko wird also belohnt.

Das sind die bekannten Skills des Tricksters:

Temporal Slice: Das ist die erste Fähigkeit, die man als Trickster anwenden kann. Ein Schlag mit großer Reichweite, der Gegner vorübergehend verlangsamt und zudem großen Schaden anrichtet.

Das ist die erste Fähigkeit, die man als Trickster anwenden kann. Ein Schlag mit großer Reichweite, der Gegner vorübergehend verlangsamt und zudem großen Schaden anrichtet. Borrowed Time: Dieser Skill gibt euch einen prozentualen Teil eurer Lebenspunkte als Extra-Schild, der Schaden absorbieren kann. Zudem hinterlässt er einen „Zeitklon“ an der Stelle, an der ihr ihn eingesetzt habt. Solange dieser aktiv ist, könnt ihr euch jederzeit an diese Stelle zurückteleportieren.

Dieser Skill gibt euch einen prozentualen Teil eurer Lebenspunkte als Extra-Schild, der Schaden absorbieren kann. Zudem hinterlässt er einen „Zeitklon“ an der Stelle, an der ihr ihn eingesetzt habt. Solange dieser aktiv ist, könnt ihr euch jederzeit an diese Stelle zurückteleportieren. Slow Trap: Erschafft ein Feld, in dem Gegner und Projektile verlangsamt werden, während ihr und euer Team euch in normalem Tenpo bewegen könnt.

Erschafft ein Feld, in dem Gegner und Projektile verlangsamt werden, während ihr und euer Team euch in normalem Tenpo bewegen könnt. Hunt The Prey: Dieser Skill markiert ein Ziel in eurer Sichtweite. Setzt ihr den Skill erneut ein, werdet ihr direkt zu eurem Opfer teleportiert. Sobald ihr das tut, erhaltet ihr ebenfalls einen Energieschild, verlangsamt das gewählte Ziel und könnt es schnell ausschalten.

Ihr könnt all diese Skills sowohl defensiv, als auch offensiv einsetzen. Die Teleportation kann beispielsweise nützlich sein, wenn ihr euch ins Getümmel stürzen wollt, oder aus einer gefährlichen Situation fliehen müsst.

Wie das in Aktion aussieht, könnt ihr euch in diesem Video zum Trickster ansehen:

Das sind die Subklassen des Tricksters:

Master of Space: Beeinflusst, wie sich der Trickster bewegt. Boni auf Bewegungsgeschwindigkeit und Nahkampfangriffe. Nutzt Ihr Fähigkeiten, die eure Bewegung beeinflussen, wird zudem der Schaden für Maschinenpistolen und Schrotflinten erhöht.

Beeinflusst, wie sich der Trickster bewegt. Boni auf Bewegungsgeschwindigkeit und Nahkampfangriffe. Nutzt Ihr Fähigkeiten, die eure Bewegung beeinflussen, wird zudem der Schaden für Maschinenpistolen und Schrotflinten erhöht. Harbinger: Diese Subklasse ist der Tank-Pfad für den Trickster. Boni verstärken euren Schild und reduzieren eingehenden Schaden.

Diese Subklasse ist der Tank-Pfad für den Trickster. Boni verstärken euren Schild und reduzieren eingehenden Schaden. Assassin: Dieser Pfad konzentriert sich auf den Skill-Schaden des Tricksters.

Devastator – „Der Verwüster“

Der Devastator nutzt die Erde für mächtige Angriffe.

So kämpft der Devastator: Diese Klasse ist sowas wie das Haudrauf-Männchen in Outriders. Er ist in der Lage, Gegner in ihren Angriffen zu unterbrechen und ist ein effektiver Boss-Killer. Seine Fähigkeiten drehen sich um die Kontrolle von Gravitation und erderschütternde Angriffe. Doch diese Eigenschaften sind nicht nur offensiv nützlich, sie können auch zum Schutz verwendet werden.

Ähnlich wie der Trickster, erhält der Devastator Lebenspunkte, wenn Gegner auf kurze Distanz erledigt werden. Der Unterschied ist allerdings, dass der Devastator einen deutlich größeren Lebens- und Rüstungspool hat. Mit weiteren, passiven Talenten kann der Devastator zu einem absoluten Tank werden. Zudem können seine Nahkampfangriffe „Bluten“-Status verursachen, um Schaden über Zeit anzurichten.

Das sind die bekannten Skills des Devastators:

Gravity Leap: Mit dieser Fähigkeit könnt ihr zeitweise in der Luft schweben, ähnlich wie der Storm-Javelin aus Anthem. Aktiviert ihr den Skill erneut, während ihr einen Gegner anvisiert, setzt ihr zum Sturzflug an und kracht in das Opfer eurer Wahl. Das trifft nicht nur ein Ziel, sondern richtet zusätzlichen Flächenschaden an.

Mit dieser Fähigkeit könnt ihr zeitweise in der Luft schweben, ähnlich wie der Storm-Javelin aus Anthem. Aktiviert ihr den Skill erneut, während ihr einen Gegner anvisiert, setzt ihr zum Sturzflug an und kracht in das Opfer eurer Wahl. Das trifft nicht nur ein Ziel, sondern richtet zusätzlichen Flächenschaden an. Reflect Bullets: Dieser Skill generiert ein Schwerkraftfeld, das feindliche Schüsse abfängt. Damit könnt ihr euch und eure Teamkollegen vor feindlichem Feuer schützen. Zudem könnt ihr alle abgefangenen Schüsse auf eure Feinde zurückwerfen.

Dieser Skill generiert ein Schwerkraftfeld, das feindliche Schüsse abfängt. Damit könnt ihr euch und eure Teamkollegen vor feindlichem Feuer schützen. Zudem könnt ihr alle abgefangenen Schüsse auf eure Feinde zurückwerfen. Impale: Ihr könnt spitze Felssäulen beschwören, die einen oder mehrere Gegner von unten rammen. Ist der Schaden tödlich, werden Gegner aufgespießt. Das sieht nicht nur brutal aus, sondern verschafft eurem Team einen 9-Sekunden-Bonus auf Rüstung und Statusresistenz. Der Skill erwischt auch Gegner, die sich in Deckung befinden.

Ihr könnt spitze Felssäulen beschwören, die einen oder mehrere Gegner von unten rammen. Ist der Schaden tödlich, werden Gegner aufgespießt. Das sieht nicht nur brutal aus, sondern verschafft eurem Team einen 9-Sekunden-Bonus auf Rüstung und Statusresistenz. Der Skill erwischt auch Gegner, die sich in Deckung befinden. Endless Mass: Diese Fähigkeit beschwört einen Gravitationsbrocken, der alle Gegner im Umkreis an sich heranzieht. Sozusagen ein persönliches Schwarzes Loch. Das richtet Schaden an und lässt sich mit anderen Skills und Flächenangriffen kombinieren, da sich Gegner an einem Punkt befinden.

Wie der Verwüster auf dem Schlachtfeld unterwegs ist, zeigt euch dieses Video:

Das sind die Subklassen des Devastators:

Vanquisher: Dieser Pfad konzentriert sich auf den Nahkampf und bringt Schadensboni für Schrotflinten und Sturmgewehre mit sich.

Dieser Pfad konzentriert sich auf den Nahkampf und bringt Schadensboni für Schrotflinten und Sturmgewehre mit sich. Warden: Mit dieser Subklasse wird der Devastator zum ultimativen Tank – dank massiver Boni auf Leben, Rüstung und Status-Resistenzen.

Mit dieser Subklasse wird der Devastator zum ultimativen Tank – dank massiver Boni auf Leben, Rüstung und Status-Resistenzen. Seismic Shifter: Diese Subklasse fokussiert sich eher auf Schaden über Zeit, Statuseffekte und den Kampf auf mittlere Entfernung.

Technomancer – „Der Supporter“

Der Technomancer ist Fernkämpfer und kann Teammitglieder heilen.

So kämpft der Technomancer: Diese Klasse bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten und ist nicht unbedingt die Klasse für Spieler, die einfach nur mächtig Schaden austeilen wollen. Der Technomancer ist die einzige Klasse, die aktiv Teammitglieder heilen kann. Er hat außerdem Zugang zu einigen Gadgets wie Geschützen, einer Minigun oder einem Raketenwerfer.Mit seinem Nahkampfangriff lassen sich Gegner auch einfrieren.

Neben der Heilfähigkeit für das ganze Team, hält sich der Technomancer am Leben, indem er Schaden austeilt. Ein Teil des angerichteten Schadens wird als Lebenspunkte zurückgegeben.

Das sind die bekannten Skills des Technomancers:

Tool of Destruction: Dieser Skill bietet zwei Varianten. Eine lässt eine Minigun spawnen, die andere einen Raketenwerfer. Mit beiden lässt sich massiver Schaden gegen einen oder mehrere Gegner austeilen, bis die Munition ausgeht. Der Raketenwerfer ist vor allem gegen Bosse nützlich, da er sie beim Einsatz von Fähigkeiten unterbrechen kann.

Dieser Skill bietet zwei Varianten. Eine lässt eine Minigun spawnen, die andere einen Raketenwerfer. Mit beiden lässt sich massiver Schaden gegen einen oder mehrere Gegner austeilen, bis die Munition ausgeht. Der Raketenwerfer ist vor allem gegen Bosse nützlich, da er sie beim Einsatz von Fähigkeiten unterbrechen kann. Fixing Wave: Diese Fähigkeit ist die einzige in Outriders, die aktiv einen selbst oder andere heilen kann. Die Distanz zu euren Teammitgliedern ist dabei unwichtig. Zudem werden auch Gadgets wie Geschütze repariert.

Diese Fähigkeit ist die einzige in Outriders, die aktiv einen selbst oder andere heilen kann. Die Distanz zu euren Teammitgliedern ist dabei unwichtig. Zudem werden auch Gadgets wie Geschütze repariert. Pain Launcher: Dieser Skill aktiviert einen stationären Artillerie-Launcher, der eure Gegner eigenständig unter Beschuss nimmt. Diese nehmen bei Treffern nicht nur Schaden, sondern werden auch in ihren Aktionen unterbrochen.

Dieser Skill aktiviert einen stationären Artillerie-Launcher, der eure Gegner eigenständig unter Beschuss nimmt. Diese nehmen bei Treffern nicht nur Schaden, sondern werden auch in ihren Aktionen unterbrochen. Blighted Turret: Platziert ein automatisches Geschütz. Dieses Gadget feuert giftige Gase auf eure Gegner, die dadurch entsprechend vergiftet werden und Schaden über Zeit erleiden.

Platziert ein automatisches Geschütz. Dieses Gadget feuert giftige Gase auf eure Gegner, die dadurch entsprechend vergiftet werden und Schaden über Zeit erleiden. Cold Snap: Mit dieser Fähigkeit lassen sich Gegner in einem großen Bereich einfrieren und somit bewegungsunfähig machen.

Alle Infos zum Technomancer findet ihr in diesem Video:

Das sind die Subklassen des Technomancers:

Pestilence: Dieser Pfad fokussiert sich auf den Schaden durch eure Waffen und Gadgets.

Dieser Pfad fokussiert sich auf den Schaden durch eure Waffen und Gadgets. Tech Shaman : Mit dieser Subklasse könnt ihr euch auf die Supporter-Rolle und indirekten Schaden spezialisieren. Eure Gadgets, Heilungs- und Eis-Effekte werden verstärkt. Das letzte Talent im Skill-Tree verschafft euch zudem Extra-Schaden, wenn ihr ein Gadget benutzt und sogar eine zweite Chance, wenn ihr einmal sterben solltet. Dann werden eure Lebenspunkte teilweise wieder aufgefüllt.

: Mit dieser Subklasse könnt ihr euch auf die Supporter-Rolle und indirekten Schaden spezialisieren. Eure Gadgets, Heilungs- und Eis-Effekte werden verstärkt. Das letzte Talent im Skill-Tree verschafft euch zudem Extra-Schaden, wenn ihr ein Gadget benutzt und sogar eine zweite Chance, wenn ihr einmal sterben solltet. Dann werden eure Lebenspunkte teilweise wieder aufgefüllt. Demolisher: Diese Spezialisierung ist eine Art Allrounder-Pfad, von der all eure Skills profitieren können. Dank eines Perks werden alle eingefrorenen Gegner zusätzlich auch vergiftet.

Die Skill-Trees der einzelnen Klassen wurden von einem Fan in diesem Dokument bereits zusammengetragen. Diese Versionen basieren auf bisher gezeigtem Gameplay. Bedenkt, dass es sich nicht um die finale Version handelt und dass die Skill-Trees in der Demo und Vollversion anders aussehen können.

Neben all diesen Möglichkeiten bei den verschiedenen Klassen, werdet ihr zusätzlich noch mit eurem Loot weitere Möglichkeiten haben, euren Spielstil anzupassen.

Wann erscheint Outriders? Nach Verschiebung soll Outriders am 1. April 2021 für PC, Xbox Series X und S, Xbox One, PS4 und PS5 erscheinen. Am 25. Februar soll zudem eine Demo-Version an den Start gehen.