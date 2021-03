Der Pyromant gilt als Feuermagier von Outriders. People Can Fly hat diesen nun in einem Video vorgestellt, inklsuive Endgame-Build. Was kann die Klasse?

Was ist das für eine Klasse? Der Pyromant beherrscht das Feuer-Element. Er ist vor allem auf mittlere Distanzen stark, kann durch die richtigen Perks und Mods aber auch im Nahkmapf gespielt werden.

Durch seine Skills kann er ganze Gegner-Gruppen verbrennen und so in Schach halten. Die Fähigkeiten des Pyromanten treffen Gegner sogar durch Deckungen. Auf der offiziellen Website heißt es dazu: “Wollt ihr also effektiv große Gegnergruppen in Schach halten, ist diese Klasse großartig für euch!”

Nun haben die Entwickler von Outriders gezeigt, wie dieser im späteren Endgame von Outriders gespielt werden kann – inklusive Build mit einer legendären Rüstung, dem “Fire Witch”-Set.

Legendäre Rüstungen und Waffen sind die mächtigste Ausrüstung in Outriders. Sie sind besonders selten, haben ein spezielles Design und einzigartige Mods. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Endgames, da sie eure Builds stark beeinflussen und verbessern.

So sieht der Build im Detail aus:

Der Pyromant im Endgame von Outriders

Das ist der Build: Im Video kommt ein Build zum Einsatz, das auf vier Teile des “Fire Witch”-Sets setzt (Kopf, Brust, Arme, Beine) und auf ein Teil des Reforged-Sets (Schuhe). Letzteres haben wir bereits in unserer Vorstellung von 8 legendären Rüstungen gezeigt: Seht jetzt schon 8 der legendären Rüstungen aus Outriders, die es zum Release gibt.

Diese Skills profitieren vom Set:

Das Set stärkt durch seine Modifikationen bestimmte Skills wie Überhitzen, die alle Gegner in einem gewissen Umkreis trifft und euch selbst bufft. Ihr könnt damit außerdem die Position eurer Gegner leichter sichtbar machen.

Das “Fire Witch”-Set gibt euch zudem Boni, wodurch der Cooldown des Überhitzen-Skills auf 6 Sekunden reduziert wird. Gegner werden markiert, wodurch ihr und eure Gruppe mehr Schaden bei diesen Feinden anrichtet. Trefft ihr markierte Gegner, heilt ihr euch selbst. Das ist die besondere Heilmechanik des Pyromanten.

Der zweite Schlüsselskill des Sets ist der Phaser-Beam. Das ist ein mächtiger Feuerstrahl, der Gegner durchschlägt und massiven Schaden verursacht.

Mit dem dritten Skill Eruption könnt ihr Gegner an einem Punkt explodieren lassen. Durch das Set könnt ihr Eruption bis zu dreimal einsetzen, bevor der Cooldown aktiviert wird.

Die mächtigen Skill-Kombinationen lassen die Gegner förmlich in Asche und Feuer verschwinden. Trotz oder gerade wegen der zahlreichen Feinde kann der Pyromant seine Stärken voll ausspielen. So sieht der Build in Aktion aus:

YouTube-Experte sieht mehr Ähnlichkeit zu Diablo, als zu Destiny

Der YouTube-Experte SkillUp stimmt dem offenbar zu hat das Video zum Pyromanten auf Twitter als gutes Beispiel dafür bezeichnet, dass Outriders mehr Ähnlichkeit zum Action-RPG hat als zu Destiny: “Das ist ein gutes Video um zu demonstrieren, wie Outriders näher an Diablo ist als an Destiny.”

Wer ist das überhaupt? SkillUp ist ehemaliger Division-YouTuber und hat viel Zeit in Destiny 2 verbracht. Mittlerweile unterhält der Experte Tausende Fans mit Reviews zu verschiedenen Games und berichtet allgemein über die Branche. Seine Affinität für Loot-Shooter zeigt sich aber immer wieder.

Die Demo von Outriders hat er in seinem YouTube-Video durchaus positiv bewertet und lobt darin vor allem die Klassen und das Loot-System.

Seine Leser stimmen ihm größtenteils zu und fühlen sich ebenfalls an Diablo erinnert. So schreibt Nutzer Timeras: “Ich hatte das Gefühl von Anfang an und habe das Spiel immer mit Diablo vergleichen.”

Warum dieser Vergleich? Da es sich bei Outriders um einen Loot-Shooter handelt, ziehen viele den Vergleich zu anderen bekannten Spielen wie Destiny, The Division oder Anthem. Auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat die Spiele schon in seiner Meinung verglichen: Outriders sieht aus wie Destiny 2 – Aber in gut

Die Entwickler haben sich bereits in einem Interview mit MeinMMO dazu geäußert. Sie vermeiden den Vergleich zwar nicht, sehen Outriders aber eher als RPG-Shooter.

Was haltet ihr vom Pyromanten? Werdet ihr die Klasse spielen? Und stimmt ihr dem Diablo-Vergleich zu? Schreibt uns eure Meinung.

