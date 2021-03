In Outriders könnt ihr aus vier Klassen wählen. Diese unterscheiden sich stark voneinander, sodass die Frage der Wahl für manche nicht leicht ausfällt. In unserem MeinMMO-Quiz könnt ihr herausfinden, welche der Klassen zu euch passt.

Wie funktionieren die Klassen? In Outriders unterscheiden sich die vier Klassen vor allem bei den Fähigkeiten und den Skill-Bäumen. Jede Klasse hat zudem drei Subklassen, die eine zusätzliche Spezialisierung möglich machen.

Durch die große Auswahl an Skills und Perks kann die Wahl der Klasse daher schwer ausfallen. Ihr könnt euch die Klassen von Outriders in unserer Übersicht anschauen: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen wissen. Dort gehen wir genauer auf die Unterschiede der Klassen ein und zeigen auch Gameplay zur Spielweise.

Welche Klassen gibt es? In Outriders wählt ihr zwischen

– Technomant (Technomancer)

– Pyromant (Pyromancer)

– Verwüster (Devastator)

– Assassine (Trickster)

Welche Outriders-Klasse passt zu dir?

Darum geht’s in dem Quiz: Wenn ihr nicht wisst, welche Klasse in Outriders euch ansprechen könnte, dann haben wir genau das Richtige für euch. Dieses Quiz hilft euch bei der Entscheidung, welche Klasse von Outriders am besten zu euch passt. Ihr könnt bei jeder Frage nur eine Antwort ankreuzen. Insgesamt sind es 10 Fragen, die ihr beantworten könnt. Solltet ihr aus Versehen die falsche Antwort wählen, müsst ihr das Quiz neu starten.

Viel Spaß dabei!

So könnt ihr Outriders ausprobieren: Ihr könnt dir Klassen aber auch aus erster Hand testen. Dafür müsst ihr euch die kostenlose Demo zu Outriders anschauen. Diese ist seit dem 25. Februar für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PS5 erhältlich.

In der Demo könnt ihr alle vier Klassen ausprobieren und das erste Kapitel von Outriders spielen. Alles Wichtige hat MeinMMO in einer Übersicht zusammengefasst: Alle Infos zur Demo von Outriders – Download, Plattform, Inhalt

Wann erscheint Outriders? Der Loot-Shooter soll am 1. April auf PC (Steam, Epic), Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PS5 und Google Stadia erscheinen. MeinMMO wird euch über alles rund um den Loot-Shooter auf dem Laufenden halten.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welches Ergebnis ihr habt.

Xbox-Spieler, die den Xbox Game Pass besitzen, können sich besonders freuen: Outriders ist ab dem 1. April im Xbox Game Pass enthalten.