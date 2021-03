MeinMMO-Autor Tarek hat in Outriders einen Fehler gemacht – er hat die Demo wie einen Deckungs-Shooter gespielt. Warum ihr den Fehler nicht machen solltet, erklärt er euch hier.

Diesen Fehler hab ich gemacht: Als ehemaliger Division-Spieler dachte ich zunächst, dass meine Erfahrung im großen Multiplayer-Shooter mir beim Spielen von Outriders helfen würde.

Also habe ich zunächst genauso angefangen, wie ich The Division gespielt habe. Taktisch, vorsichtig, immer in Deckung. Meine Wahl fiel zunächst auf den Technomancer, die Allrounder-Klasse von Outriders.

Doch schnell hat sich gezeigt, dass beide Spiele kaum vergleichbar sind. Obwohl sie einige Gemeinsamkeiten teilen:

Beide sind Third-Person-Shooter

Beide sind Deckungs-Shooter

Beide drehen sich um das Sammeln von Ausrüstung, sind also Loot-Shooter

Doch es lief zunächst gar nicht gut.

Was sind Deckungsshooter eigentlich? Damit ist vereinfacht gemeint, dass beide Spiele eine Deckungs-Mechanik bieten. Die Spielfigur kann in Deckung gehen und so Schutz vor feindlichem Beschuss suchen. Es sind reichlich Elemente vorhanden, hinter denen man sich verstecken kann wie Kisten, Autos oder Bäume.

In der Regel wird dadurch taktisches Gameplay ermöglicht, denn die richtige Position kann im Kampf den Unterschied machen.

Die passive Spielweise machte mir Probleme

So lief es am Anfang: Ich ging in Deckung, warf mein Gefriergeschütz in die Menge und versuchte, aus dem Schutz heraus nach und nach Gegner auszuschalten.

Oft haben mich Feinde überrannt, von mehreren Seiten angegriffen und mich so erwischt. Von Gegnern umkreist und unter Dauerfeuer, ist es deutlich schwieriger, sich mit den Heilfähigkeiten des Technomancers am Leben zu halten. Denn der heilt sich, wenn er Schaden austeilt.

Hinzu kommt, dass das Deckungs-System in der Demo eher mittelmäßig umgesetzt wurde. Die Spielfigur bewegt sich beispielsweise unvorhergesehen, wenn man mit dem Präzisionsgewehr durch das Visier zielt.

An bestimmten Wänden kann man gar nicht in Deckung gehen, auch das Überspringen der Deckungen funktioniert oft nicht, obwohl es das gefühlt eigentlich müsste. Gerade wenn man das präzise System aus The Division gewohnt ist. So werden diese eher zum Hindernis und können unter Beschuss eher nervig sein.

So hab ich meine Spielweise angepasst: Ich beschloss, meine bisherigen Gewohnheiten über Bord zu werfen und Deckungen nur im äußersten Notfall zu nutzen.

Statt mich hinter Deckungen zu verkriechen, stürmte ich ab jetzt also über das Schlachtfeld auf die Gegner zu. Daran musste ich mich allerdings erstmal gewöhnen und habe dennoch einige Male auf die Schnauze bekommen.

Diese Skill-Kombination spiele ich in der Demo mit dem Technomancer.

Voll auf die Schnauze, mit vielen Explosionen

So spiele ich jetzt: Je mehr ich mich mit dem Gameplay und den Skills des Technomancers vertraut machte, desto besser lief es. Mit besserer Ausrüstung und weiteren Skills wie dem stationären Raketenwerfer Peiniger lief es und es stellte sich ein gewisser Flow ein.

Betrete ich ein Gebiet mit Feinden, gucke ich zuerst, wo die meisten Gegner stehen und greife genau dort an.

Erst wird der Peiniger positioniert, der die meisten normalen Gegner sofort umpustet und in Blutwolken explodieren lässt.

Dann wird das Gefriergeschütz platziert, dass die übrigen Gegner einfriert.

Denen gebe ich dann mit den Waffen und den Pestkugeln und ihrem Giftschaden den Rest, solange meine Skills im Cooldown sind.

Meist sind die Fähigkeiten dann schon wieder für die nächste Welle bereit und es geht wieder los.

Das spielt sich alles innerhalb von Sekunden ab. Die Gegnergruppen explodieren förmlich vor mir und ich fühle mich wie eine Ein-Mann-Armee. Ganz nach dem poetischen Prinzip von Mr Torgue aus Borderlands: “EXPLOSIONS?!”

Ähnlich lief es mit den anderen Klassen wie dem Trickster oder dem Devastator. Zwar hat jede Klasse ihre speziellen Eigenschaften und Spielweisen, das Prinzip bleibt aber: Deckungen sind nahezu irrelevant. Stürmt drauf los und haut den Feinden aufs Maul!

Dieses Gameplay veranschaulicht ganz gut, was ich meine:

Warum ihr euch in Outriders nicht auf die Deckungen verlassen solltet

Das ist mein Fazit: Das Deckungssystem in Outriders ist zwar vorhanden, aber spielt eher eine untergeordnete Rolle. Es ist gut, wenn man im äußersten Notfall mal eine Verschnaufpause braucht oder alle Skills gerade im Cooldown sind.

Abgesehen davon sollte man aber eher offensiv spielen und permanent Druck auf die Gegner ausüben. Gerade, wenn man in einer Gruppe spielt, kann man Feinde nahezu völlig überrumpeln.

Gefühlt ist die Deckung eher als Schutz für Gegner da, als für die Spieler. Aktuell kommt hinzu, dass das System auch technisch nicht ganz rund läuft. Die oben genannten Probleme mit der unpräzisen Steuerung und Deckungen, die nicht übersprungen werden können, sind möglicherweise schlicht Dinge, die noch überarbeitet werden.

Demo ist nicht das fertige Spiel, das kann sich also ändern

Natürlich bleibt abzuwarten, wie das Ganze im fertigen Spiel sein wird. Durch die 15 World Tiers gibt es beim Schwierigkeitsgrad noch einiges an Luft nach oben, denn in der Demo geht es maximal bis World Tier 5.

Da man aber auch immer bessere Ausrüstung findet und Builds erstellen kann, wird es sicherlich noch viel Spielraum geben, wie man auch in höheren Rängen aggressiv spielen kann. Was man bisher so von den legendären Rüstungs-Sets weiß, gefällt mir auch ziemlich gut.

Letztlich bleibt es natürlich eine Geschmacksfrage. Mit Sicherheit gibt es auch Build- und Waffen-Kombinationen, die passivere Spielweisen ermöglichen.

Was denkt ihr? Stimmt ihr zu oder seid ihr anderer Meinung? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt in die Kommentare.

