Im letzten Update für die Demo von Outriders wurden die Drop-Mechaniken für legendäre Waffen überarbeitet. MeinMMO zeigt euch 5 Spots, wo ihr jetzt legendäre Waffen farmen könnt.

Was hat sich geändert? Zum Start der Demo konnte man noch überwiegend durch Loot-Kisten an legendäre Waffen kommen. Bisher konnte man im Gebiet der Kampagnenmission einfach mehrere Loot-Kisten öffnen, ohne auch nur einen einzigen Gegner zu besiegen.

Spieler konnten diesen Weg beliebig oft laufen und hatten so die Möglichkeit, ohne Kämpfe an die begehrten legendären Waffen zu gelangen. Das wurde mit dem Patch gestrichen. Zwar lassen sich die Kisten immer noch öffnen, legendären Loot spucken sie aber nicht mehr aus.

Doch es gibt andere Methoden, wie ihr diese begehrten Knarren finden könnt. Mit dem Update wurden nämlich die Belohnungen für das erneute Abschließen von Nebenmissionen überarbeitet. Zudem sind neue Quellen für den legendären Loot hinzugekommen.

Schon in der Demo sind die legendären Waffen sehr begehrt.

1. Mission: “Revanche”

So könnt ihr dort farmen: Die Nebenmission schmeißt euch einige Gegner wie Scharfschützen oder gepanzerte Gegner in den Weg. Seit dem Update haben diese Feinde nämlich ebenfalls eine geringe Chance, legendäre Waffen fallen zu lassen.

Ihr habt also zwei Möglichkeiten:

Ihr spielt nur den ersten Teil der Mission und haut die Scharfschützen und gepanzerten Feinde um.

Lasst euch dann töten und fangt von Vorne an.

Oder ihr spielt die Mission komplett bis zum Boss durch.

Letzteres kann sich zusätzlich lohnen, denn seit dem Patch erhaltet ihr für das Wiederholen von Nebenmissionen eine Extra-Belohnung, die im besten Fall ebenfalls eine legendäre Waffe sein könnte.

Die Belohnung landet nach dem Gespräch mit der Questgeberin automatisch in eurem Inventar. Schaut also nach Abschluss rein und schaut nach, was ihr erhalten habt.

Das ist der Startpunkt der Nebenmission.

2. Kampagnenmission: “Wiedersehen” ohne Boss

So könnt ihr dort farmen: In dieser Mission tretet ihr gegen den ersten, größeren Boss der Kampagne an und müsst euch zuvor zum Solarturm durchkämpfen. Ihr könnt dort allerdings auch ohne den Boss legendären Loot farmen.

Rennt durch, bis ihr zum Gebiet vor dem Solarturm kommt.

Auf dem Weg nach oben stellen sich euch etliche Feinde in den Weg. Sammelnt um die 20 Stück von ihnen und lasst sie euch verfolgen, dann müsst ihr sie nur noch nacheinander umnieten.

Das funktioniert am besten mit dem Trickster oder dem Devastator, die mit ihren Fähigkeiten problemlos Gegnermassen ausschalten können. Was die Klassen von Outriders so draufhaben, findet ihr hier: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen wissen

Lasst euch hier am besten einen von den Gegnern übrig, damit dieser euch umhaut und ihr das Ganze von einem Checkpoint aus wiederholen könnt.

Dieses Gebiet um die Solarkollektoren solltet ihr abfarmen.

3. Kampagnenmission: “Wiedersehen” – Miniboss

So könnt ihr dort farmen: In der gleichen Mission gibt es am verfallenen Außenposten einen Miniboss, den Captain der Vorhut.

Um zu ihm zu gelangen, müsst ihr von der Kreuzung aus weiter laufen, bis zum nächsten Gebiet.

Dort trefft ihr auf Feinde. Sobald ihr diese besiegt habt, müsst ihr als Nächstes durch eine Tür.

Dort wartet der Miniboss auf euch. Tötet ihn und lasst euch wiederum umhauen.

Dann wiederholt ihr das Ganze. Denn bei der Tür gibt es einen Checkpoint, was euch ermöglicht, diesen Miniboss immer wieder schnell zu beseitigen.

Hier findet ihr den Captain der Vorhut.

4. Demo-Boss Gauss

So könnt ihr dort farmen: Habt ihr die Mission “Wiedersehen” bereits einmal abgeschlossen, könnt ihr in der Lobby einfach den Storypunkt wählen, an dem ihr kurz vor dem Boss spawnt. Ihr müsst nur noch den Kampf im Solarturm starten und zuvor keine Gegner besiegen.

Habt ihr den Boss platt gemacht, wartet eine Loot-Kiste auf euch. Diese ist die einzige, in der Demo verbleibende Kiste, die eine Chance auf legendären Loot hat. Schließlich soll es sich lohnen, den Boss zu besiegen. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen.

Gauss ist euer Hauptfeind in der Demo.

5. Nebenmission: “Wackeliger Boden”

So könnt ihr dort farmen: Wer zuvor schon legendäre Waffen gefarmt hat, dürfte diese Mission gut kennen. Trotz des Updates funktioniert diese Methode nach wie vor.

Kämpft euch bis zum letzten Teil der Mission. Dort trefft ihr auf den Captain.

Ihr könnt diesen fix umhauen, euch von Feinden töten lassen und das beliebig oft wiederholen.

Der Boss lässt immer noch Loot fallen.

Tötet außerdem die Scharfschützen, bevor ihr euch töten lasst.

Diese können eure Chance auf legendären Loot erhöhen.

Im Video von YouTuber KhazeGaming könnt ihr euch das anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Allgemeine Tipps zum Farmen von legendären Waffen

Darauf solltet ihr achten: Denkt bei all diesen Methoden daran, euren Weltrang stets auf 5 zu haben. Das erhöht eure Chance auf legendären Loot. Diese bleibt insgesamt gering, es kann also etliche Durchläufe und Stunden dauern, bis ihr eine Waffe findet.

Solltet ihr einen legendären Drop aufblitzen sehen, sammelt diesen so schnell wie möglich ein. Solltet ihr zwischenzeitlich sterben, kann es nämlich passieren, dass der Loot verloren geht. Spart euch also diesen Frust.

Warum überhaupt farmen? Der Fortschritt, den ihr in der Demo erzielt, lässt sich mit ins Hauptspiel übernehmen. Somit könnt ihr direkt zum Release von Outriders am 1. April 2021 gut vorbereitet starten.

Im Special hier auf Mein-MMO.de haben wir euch die verschiedenen, legendären Waffen vorgestellt und im Detail erklärt, warum sich das farmen lohnt: 10 legendäre Waffen, die ihr in Outriders jetzt farmen könnt und warum ihr das tun solltet

Seid ihr bereits auf der Jagd nach legendären Waffen? Oder ist euch das den Zeitaufwand noch nicht wert? Schreibt es uns in den Kommentaren.

Falls ihr selbst noch keinen Blick auf die Demo geworfen habt, findet ihr hier auf MeinMMO alle wichtigen Infos zusammengefasst: Alle Infos zur kostenlosen Demo von Outriders – Download, Plattformen, Inhalt