7 Dinge, die euch die Demo von Outriders nicht erklärt, ihr aber wissen müsst

Was sind Splitter? Diese erkennt ihr an einem Symbol, mit denen ein bestimmter Wert bei Waffen markiert wird.

In der Demo ist die Werkbank, die für das Crafting nötig ist, zwar noch nicht freigeschaltet, ihr könnt aber feststellen, ob ihr eine Mod bereits habt. Das erkennt ihr an einem Symbol (ein Viereck mit vier weiteren Vierecken darin), mit denen entsprechende Mods markiert sind:

Was ist epische Ausrüstung? Wie man das aus Loot-Shootern kennt, hat Ausrüstung in Outriders verschiedene Seltenheitsstufen:

Wo finde ich diese Anpassungen? Ihr müsst einfach in eurem Menü oben rechts am Bildschirm das Anpassungsmenü auswählen.

Wie funktioniert das? Mit den Auszeichnungen gibt es in Outriders zahlreiche Ingame-Herausforderungen, die ihr in verschiedenen Stufen abschließen könnt.

Was bedeutet das? Outriders ist in der Theorie zwar ein Deckungsshooter. Doch das Cover-System ist kein zentraler Gameplay-Faktor, wie es beispielsweise in The Division der Fall ist.

Doch manche dieser Mechaniken werden teilweise nicht oder unzureichend erklärt. In diesem Special wollen wir euch einige Details vorstellen, die in der Demo zu Outriders unklar bleiben.

