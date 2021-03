Der Shooter Outriders kündigt einen Patch für die aktuell laufende Demo an. Hintergrund ist vor allem der legendäre Loot, der nun etwas angepasst wird.

Das wurde nun angekündigt: Die Demo von Outriders läuft auf Hochtouren und zahlreiche Spieler sind schon am Farmen von Legendarys. Genau hier greifen die Entwickler von People Can Fly ein. Sie verändern die Dropraten der legendären Items.

Hintergrund dafür ist, dass man den Spielstand von der Demo ins Hauptspiel übernehmen kann. Aktuell gibt es eine Art Loot-Höhle, wo man immer wieder legendäre Items farmen kann. Das wird nun zumindest teilweise unterbunden.

Patch der Outriders-Demo verändert Beuteverteilung

Was steckt im Patch? Die Entwickler haben auf reddit die Inhalte des Patches geteilt. Wir fassen hier die spannendsten Änderungen zusammen:

Änderung an Captains: Die Mini-Bosse werden etwas abgeschwächt – ihre Cooldowns werden verlängert und die Fähigkeiten werden abgeschwächt

Änderungen an Gauss: Es gibt mehr Lebensenergie bei sich wiederholenden Durchläufen und eine bessere Heilung

Änderungen am Loot: Es gibt keine epischen Items mehr bei Händlern, Truhen beinhalten keine Legendarys mehr und bei Nebenmissionen können jetzt bei wiederholten Durchläufen legendäre Items droppen

Vor allem die Anpassung mit dem Loot ist spannend. Bisher konnte man einfach zu jeder Truhe laufen und dort auf Legendaries hoffen. Es gab sogar eine Loot-Höhle, wo man gleich mehrere Kisten schnell hintereinander öffnen konnte. Dort gibt es nun keine Legendaries mehr. Stattdessen müsst ihr Nebenmissionen immer und immer wieder spielen. Dort bekommt ihr jetzt die begehrten legendären Items.

Diese schicke “Iceberg” ist eine der möglichen legendären Waffen, die es in der Demo gibt.

Die Entwickler betonen dabei, dass sie die Spieler gerne noch Farmen lassen, aber es mit der Beute aus den Kisten nicht übertreiben wollen. Deshalb will man das Farmen nun auf Nebenmissionen auslagern.

Über die Drop-Raten von Gegnern müsst ihr euch allerdings keine Sorgen machen. Die bleiben bisher gleich, sodass ihr weiterhin die Chance auf den gleichen Loot habt.

Was ändert sich sonst noch? Es gibt noch weitere Anpassungen, die die Entwickler erwähnen wollen. Dazu zählt unter anderem das Wackeln der Kamera, wenn es in Cut-Scenes oder in Dialoge geht. Dieses Wackeln soll nun reduziert werden. Das führte vorher zu Motion Sickness und Seekrankheit bei einigen Spielern.

People Can Fly spricht auch Cheater an. Sie betonen, dass man Schummler schnell enttarnen kann und sie kein Problem darstellen werden. So wird gesagt, dass sie eure Koop-Erfahrung nicht beeinflussen sollten.

Wann erscheint der Patch? Schon heute, am 5. März, soll dieser Patch umgesetzt werden. Als Uhrzeit nannten sie 16:00 Uhr, sodass die Anpassungen schon live sein sollten.

Ein Überblick über die Kritik zu Outriders gibt es hier: Outriders will als „fertiges Spiel" kommen – Die Demo wirkt aber nicht so

Wie geht es dann weiter? Noch bis zum 1. April wird Outriders in der Demo stecken. Pünktlich zum Monatsstart erscheint der Shooter dann offiziell. Euren Spielstand aus der Beta sollt ihr allerdings mitnehmen können. Ihr könnt also schon jetzt fleißig farmen.

Wenn ihr noch nicht genau wisst, welche Waffen ihr farmen solltet, geben wir euch hier den Überblick:

