Outriders: Das müsst ihr zu Crossplay und Multiplayer in der Demo wissen

Was gibt es sonst noch zur Demo zu wissen? Alles, was ihr in der Demo erreicht, wird ins Hauptspiel übernommen. Ihr könnt bis Level 7 aufsteigen, World Tier 5 freischalten (das sind Schwierigkeitsgrade) und sogar schon legendären Loot finden .

Das könnt ihr mit Freunden spielen: Bis auf den Prolog, in dem ihr in die Welt von Outriders eingeführt werdet und eure Klasse wählt, könnt ihr sämtliche Inhalte der Demo mit Freunden oder zufälligen Spielern bestreiten.

Wie groß ist eine Gruppe? Wie in Destiny ist die Gruppenanzahl auf drei Outrider begrenzt. Doch was genau ist alles im Multiplayer spielbar? Und wie funktioniert Crossplay? MeinMMO erklärt es euch.

