So perfektioniert ihr in Outriders euren Build und sammelt haufenweise Ressourcen

Outriders hat bei der Ausrüstung zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Da kann es ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, den perfekten Build zu bauen. MeinMMO stellt euch eine Methode vor, mit der ihr effektiv euren Build verbessern und noch dazu haufenweise Ressourcen farmen könnt.

Was ist das für eine Methode? Mit diesem Weg lässt sich ganz einfach sehr viel Ausrüstung sammeln. Das gibt euch eine große Auswahl an Items, die ihr dann wiederum mit dem Crafting-System verbessern könnt.

Außerdem werdet ihr so an viel Material wie Leder, Eisen oder Titan kommen. Mit viel Glück gibt es sogar immer wieder ein paar legendäre Items, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber sehr gering.

Was sind die Voraussetzungen für diese Methode? Ihr müsst in der Story bereits bis zu den Dünen gekommen sein. Dort gibt es die Jagdquest “Hauras”. Es gibt zwar auch andere Jagdmissionen, bei denen das funktioniert. Hauras wird in der Community aber als die effizienteste Farm-Quest angesehen.

Denn im Gegensatz zu vielen anderen Jagdquests spawnen die Ziele hier direkt, ohne dass man vorher Gegnerwellen ausschalten muss.

Wir zeigen euch eine Methode, die euch das effizient ermöglicht und noch dazu haufenweise Ressourcen mit sich bringt.

Was sind Jagdquests? Das ist eine der Nebenquestreihen in Outriders. Insgesamt gibt es davon 10 Stück. Jede schickt euch auf die Jagd von einem oder mehreren großen Biestern.



Schließt ihr alle ab, erhaltet ihr am Ende ein legendäres Rüstungsteil. Mit den Gesucht- und den Historiker-Missionen gibt es ähnliche Questreihen, die euch auch mit legendären Items belohnen, wenn ihr alle 10 davon abschließt. Wie alle anderen Missionen auch, lassen sie sich wiederholen.

Build optimieren und Ressourcen farmen durch Jagdquest

So funktioniert die Methode: Um die Mission zu aktivieren, müsst ihr euch in den Dünen bei der Purpuroase westlich halten. Dann solltet ihr den Knochenhaufen und das Ausrufezeichen für die Quest finden. Folgt nun diesen Schritten:

Begebt euch zum Questgebiet und startet sie.

Schließt die erste Phase ab.

Bewegt euch weiter in das zweite Gebiet der Quest.

Dort werdet ihr neben zahlreichen kleineren Gegnern auf zwei Minibosse treffen.

Tötet die zwei Minibosse.

Lasst euch nun von den übrigen Viechern umnieten.

Nun startet ihr vom Checkpoint aus und könnt die zwei Minibosse erneut töten.

Das ganze wiederholt ihr so lange ihr wollt.

Ihr könnt die Items nun verwenden oder zerlegen, um Ressourcen zu bekommen.

Bedenkt, dass die Ausrüstung, die hier fällt, maximal Stufe 42 sein kann. Denn das ist außerhalb der Expeditionen das höchste Item-Level, das man mit der letzten Weltstufe 15 im Laufe der Story erreichen kann.

Farm-Methode eignet sich auch für das Endgame

Für wen eignet sich das? Im Grunde für Spieler jeden Fortschrittes. Wer sich gerade in der Story-Kampagne befindet, kann hier seine Ausrüstung aufwerten und so für höhere Weltstufen gewappnet sein.

Aber auch, wenn man bereits solo durch die Rang-15-Expeditionen rennt, ist diese Farm-Route geeignet. Denn das Optimieren von Builds kann sehr langwierig sein. Mehr zu den Expeditionen findet ihr hier: Expeditionen sind das Endgame von Outriders – So funktionieren sie

Da Waffen und Rüstungsteile mit ihren verschiedenen Attributen eine große Auswahl an möglichen Kombinationen bieten, kann es nämlich sehr zeitaufwändig sein, den perfekten Build zu basteln.

Hinzu kommen noch die Rüstungs- und Waffen-Mods, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

Welche Attribute gibt es? Ihr könnt auf eurer Rüstung folgende Werte haben:

Hauptattribute bei Rüstung

Bonus-Waffenstärke

Anomalie

Max. Leben

Hauptattribute bei Waffen

Kritischer Schaden

Rüstungsdurchdringung

Lebensentzug

Zusätzliche Attribute

Statuseffekte

Heilung

Lebensentzug durch Fähigkeiten

Schaden auf lange Distanz

Schaden auf kurze Distanz

So sieht das bei einem Item aus.

Warum sollte man hier farmen, statt in den Expeditionen? Zum einen seid ihr bei der Jagdquest schneller. Zum anderen bekommt ihr eure Expeditions-Belohnungen nur, wenn ihr diese auch wirklich abschließt.

Das Risiko, bei einer Jagdquest zu scheitern, ist eher gering. Wenn ihr bereits im Endgame angelangt seid, sollte das ohnehin kein Problem sein.

Auch das maximale Item-Level von 42 sollte euch nicht abschrecken. Denn im Endgame häuft man Ressourcen ohne Ende an, wodurch es kein Problem sein sollte, einen Level 42er Godroll auf das gewünschte Level aufzuwerten.

Auch seltene Ausrüstung ist wertvoll

Darauf solltet ihr achten: Nicht nur epische (lila) oder legendäre Ausrüstung ist in Outriders wichtig. Ihr könnt nämlich seltene (blaue) Ausrüstung an der Werkbank zur epischen Stufe aufleveln. Das gibt euch sogar die Möglichkeit, Items nach euren Vorstellungen zu erstellen. Zumindest teilweise.

Wie funktioniert das? Bei jeder Hochstufung der Seltenheit bekommt euer Item eine Modifikation dazu. Bei jeder Stufe könnt ihr aus drei zufälligen Modifikationen eine auswählen.

Bei der ersten Mod handelt es sich dabei um eine Rang-1-Modifikation und bei der zweiten um eine Rang-2-Mod. Auch hier kommt es auf euer Glück an, aber das ist immer noch besser, als auf einen passenden Drop zu hoffen.

Ihr könnt euch das Ganze auch hier im Video von NickTew anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Methode erinnert an das Farmen des Captains, das bereits in der Demo von Outriders beliebt war. Spieler haben dort einen Miniboss immer und immer wieder umgehauen.

Allerdings geschah das in der Hoffnung, ein legendäres Item abzusahnen. Mittlerweile gibt es effektivere Methoden und Farm-Wege, um legendäre Items zu bekommen. Wir stellen sie euch vor: Die 2 besten Wege, um in Outriders legendäre Waffen und Rüstungen zu farmen

Kanntet ihr die Methode schon? Wie findet ihr sie? Habt ihr weitere Orte und Quests in Outriders, wo das gut funktioniert? Schreibt es uns in die Kommentare.