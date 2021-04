Outriders: Hier ist ein Technomant-Build, der Expeditionen auf Rang 15 solo packt

Was haltet ihr von unserem Build? Habt ihr schon ähnliche Setups ausprobiert? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Der Build ist also recht flexibel. Wichtig ist nur, eure Waffenstärke an das Maximum zu bringen. Genauso wichtig sind natürlich die Mods.

Leider gibt es keinen Waffenstand, um exakte Daten zu erheben. In unseren Tests stellte sich aber ein Sturmgewehr in der taktischen Variante als bisher stärkste Wahl heraus.

Diese Waffen eignen sich am besten: Wir haben mit diversen Waffen herumexperimentiert. Da der Build auf Pestkugeln basiert, kommt es vor allem auf eure Primärwaffe an. Deren Grundschaden sollte so hoch wie möglich sein.

Dabei handelt es sich um einen Missionstypen, den ihr im Endgame von Outriders freischaltet, sobald ihr die Hauptgeschichte abschließt. Insgesamt gibt es 15 Missionen.Zusätzlich gibt es die Herausforderungsränge, die nur für die Expeditionen gelten. Je höher der Rang, desto härter die Missionen. Gleichzeitig bekommt ihr aber auch Ausrüstung mit höherem Level.Wie viele Belohnungen am Ende auf euch warten, hängt von der Zeit ab, in der ihr die Mission schafft. Es gibt dabei Gold, Silber und Bronze. Eine Übersicht zu den Expeditionen findet ihr hier: Expeditionen sind das Endgame von Outriders – So funktionieren sie

Was ist das für ein Build? Er zählt zu den Pestkugel-Builds, die zu den stärksten Kombinationen in Outriders gehören. Als Inspiration dienten dazu einige YouTube-Videos und eigene Erfahrungen aus unseren Tests. Es handelt sich hierbei nicht um einen Meta-Build mit den besten Mods des Spiels.

