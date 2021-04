In Outriders gibt es von Verbrennen bis Vergiften etliche Statuseffekte. Was genau diese bewirken, zeigt euch MeinMMO in diesem Guide.

Wie kann man Statuseffekte bewirken? Dafür gibt es in Outriders hauptsächlich zwei Methoden: Eure Waffen und eure Skills. Bei Waffen werden die verursachten Statuseffekte vor allem durch Mods entschieden, während eure Skills von der jeweiligen Klasse abhängen.

Jeder Statuseffekt hat einen anderen Effekt und kann wichtiger Bestandteil eines Builds oder gar einer ganzen Klasse sein. So basieren die Skills des Pyromanten beispielsweise auf dem Feuerelement und dem Statuseffekt Verbrennen.

Auf dem Statuseffekt basiert funktioniert auch ein Endgame-Build, den wir euch hier vorgestellt haben: Starker Pyromant-Build schafft sogar die härtesten Expeditionen von Outriders solo

Doch welche Statuseffekte gibt es und was bringen sie? Wir fassen das für euch zusammen.

Was sind Mods? Mods oder auch Modifikationen findet ihr in Outriders auf Ausrüstung ab der seltenen (blauen) Stufe. Sie verleihen Waffen und Rüstungsteilen bestimmte Effekte und Boni. Das reicht vom Verursachen von Statuseffekten, bis hin zu Extra-Wirkungen für eure Skills.



Durch das großzügige Crafting-System von Outriders lässt sich Ausrüstung modifizieren und einmal freigeschaltete Mods können auf weiteren Ausrüstungsteilen platziert werden. So kann man eigene Builds zusammenbauen.

Die 8 Statuseffekte von Outriders

Das sind alle Statuseffekte und ihre Wirkungen: Insgesamt gibt es 8 Effekt-Typen. Diese lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:

Gegnerkontrolle

Frost: Hält Gegner 3,5 Sekunden lang auf.

Asche: Hält Gegner 2,5 Sekunden lang auf.

Verlangsamen: Verringert das Gegnertempo je nach dessen Widerstand um 30-75 %

Schaden über Zeit

Verbrennen: Fügt 6 Sekunden lang alle 0,5 Sekunden Schaden zu. Der Schaden entspricht 3,7 % eurer Anomaliekraft.

Gift: Fügt 6 Sekunden lang alle 0,5 Sekunden Schaden zu. Der Schaden entspricht 3,5 % eurer Anomaliekraft.

Blutung: Fügt 5 Sekunden lang alle 0,5 Sekunden Schaden zu. Der Schaden entspricht 2,5 % eurer Anomaliekraft.

Debuffs

Schwäche: Gegner erleiden 10 Sekunden lang 25 % mehr Schaden,

Anfälligkeit: Gegner verursachen 10 Sekunden lang 30 % weniger Schaden.

Der Technomant kann mit seinen Skills vergiften und einfrieren.

Darauf müsst ihr dabei achten: Die Statuseffekte funktionieren zwar, wie oben angegeben. Wendet ihr aber beispielsweise einen Frosteffekt häufiger beim gleichen Gegner an, verkürzt sich die Dauer. Jeder Gegner hat außerdem eigene Widerstandswerte gegen Statuseffekte.

Elitegegner sind beispielsweise besonders resistent oder sogar immun, wenn eure Statuseffekte zu schwach sind. Das solltet ihr also im Blick haben, wenn ihr eure Builds beispielsweise um den Frosteffekt bastelt. Mit den richtigen Mods und Ausrüstungsteilen könnt ihr Resistenzen allerdings umgehen.

So verstärkt ihr eure Statuseffekte: Dafür könnt ihr beispielsweise den Wert Statuseffekt-Kraft erhöhen, oder eure Anomaliekraft allgemein. Diese beeinflusst nicht nur Fähigkeiten und Cooldown, sondern auch die Stärke eurer Statuseffekte.

Das geht vor allem durch entsprechende Ausrüstungen und Waffen. Achtet bei eurer Beute auf die Attribute (Splitter) eures Loots.

Habt ihr euch schon mit Statuseffekten beschäftigt? Könnt ihr besonders starke Kombinationen oder Builds empfehlen? Oder gibt es Effekte, die ihr besonders unnütz findet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Das Crafting-System von Outriders hat es MeinMMO-Autor Benedict besonders angetan. Hier erfahrt ihr, wieso: Ein wichtiges Detail im Crafting hebt Outriders von anderen Loot-Shootern ab