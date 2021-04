Normale Spieler in Outriders flehen: Hört auf, Streamer als Maßstab zu nehmen

In einem ersten großen Update haben die Entwickler von Outriders einige Skills und Klassen generft. Das zieht nun den Unmut der Spieler nach sich, die sich darüber beschweren, dass für solche Entscheidungen auf die falschen Leute geschaut werde.

Was ist vorgefallen? Am 8. April 2021, eine Woche nach dem Release, haben die Entwickler das erste große Update von Outriders angekündigt. Fast zeitgleich gingen viele der angekündigten Änderungen auch schon live.

Im Update steckte etwa eine Fehlerbehebung für einen nervigen Loot-Bug, die jedoch nicht ganz funktioniert und auch einige Balance-Anpassungen. Konkret wurden die sogenannten „Bullet Builds“ generft.

Das sind Builds, die auf bestimmte Fähigkeiten der Klassen aufbauen, die die Schüsse verstärken und sich theoretisch unendlich lang aufrecht erhalten lassen. Für viele Klassen galten diese Builds als absolutes Top-Tier.

Das ist die Folge des Nerfs: Aus den vier Klassen von Outriders profitierten vor allem Pyromanten und Technomanten von den Builds. Laut einiger Spieler sei die Effizienz dieser Bullet-Builds nun um knapp 20-30 % gesunken.

Pyromanten waren einige der großen Nutznießer der Builds.

Trotzdem seien die generften Builds noch immer die stärksten Builds für die entsprechenden Klassen. Allerdings habe die Schwächung dazu geführt, dass die Expeditionen, der Endgame-Content von Outriders, nun deutlich schwerer sei.

Besonders solo sei laut Auffassung etlicher Spieler ein Abschließen innerhalb der besten Zeit nun kaum noch möglich. Außer für diejenigen, die auch davor schon kaum Probleme damit hatten.

„No-Life-Streamer repräsentieren nicht unseren Fortschritt“

Darüber beschweren sich Spieler nun: Die Spieler meinen, dass die Nerfs nur deswegen kamen, weil Streamer und Influencer diese Builds exzessiv nutzten. Dadurch habe man sehen können, wie stark sie sein können, wenn man es richtig macht.

Diese „No-Life-Streamer“, wie sie der reddit-Nutzer _superchan nennt, seien aber nicht repräsentativ: „Diese No-LiFe-Streamer […] repräsentieren nicht die Mehrheit der Community. Die Mehrheit sind Leute mit Vollzeitjobs, Familienpflichten und einem Haufen Zeug, der im RL passiert“ (via reddit).

Der „normale“ Spieler hätte keine Zeit, nach den besten Legendarys zu fischen und genau die Mods zu suchen, die die Builds so stark machen. Der „normale“ Spieler wolle einfach nur zocken und auch mal solo durch die Expeditionen kommen.

Normale Spieler hätten keine Zeit (und Lust), ständig reddit, YouTube und andere Guides zu wälzen, nur um durchs Endgame zu kommen. Steamer dagegen bestritten ihren Lebensunterhalt damit, das Spiel rauf und runter zu spielen.

In einem anderen Thread vergleicht der Nutzer Queasy_Cut3124 die Situation mit einem Fitnessstudio: „Das ist als würdet ihr Leute in einem Fitnessstudio fragen, ein Programm durchzuziehen, das ihr ein paar Bodybuilder auf YouTube habt machen sehen“ (via reddit).

Woran sollte sich Balance orientieren? Der Nutzer tk-xx meldet sich in einem der Threads zu Wort. Er habe bereits mehrere tausend Stunden in Division hinter sich und meint, dass man einen RPG-Loot-Shooter niemals wirklich balancen könne (via reddit).

Er ist der Meinung, dass soziale Medien Schuld an dieser Auffassung tragen. Überstarke Builds verbreiten sich schnell und ziehen Aufmerksamkeit auf sich, selbst wenn kaum jemand sie spielen könnte. Der Beitrag erhielt viele Upvotes und sogar einige Auszeichnungen.

Verwüstern scheint es im Moment nicht so gut zu gehen.

Selbst, wenn es Nerfs gibt, gebe es immer wieder Spieler, die eine neue Möglichkeit für absolut lächerliche Kombinationen finden. Die Spieler würden dann einfach kreativer werden – oder, wie der Nutzer slappiz sagt: „Wenn sie die Möglichkeit haben, werden Spieler den Spaß aus dem Spiel heraus-optimieren.“

Dass die Balance im Moment dennoch nicht ganz stimmt, zeigt ein anderes Phänomen. Während einige Klassen offenbar trotz Nerf noch einigermaßen gut durch die Expeditionen kommen, hängen Verwüster hinterher. Bei denen kann es sogar vorkommen, dass sie aus den Gruppen geworfen werden, weil sie die falsche Klasse spielen.