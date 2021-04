Was haltet ihr von dem Build? Spielt ihr selbst den Technomanten? Habt ihr euch bereits bessere Builds gebastelt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Outriders ist seit dem 1. April für PC (Epic und Steam), Google Stadia, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5 erhältlich. In unserer Übersicht findet ihr alle wichtigen Infos zu Outriders: Release, Klassen, Systemanforderungen

Der essenzielle Skill dieses Builds sind die Pestkugeln. Durch den Rüstungs-Skill sind diese nahezu permanent aktiv, ihr müsst nur darauf achten, immer genügend Gegner zu töten. Durch den Gift-Effekt richtet ihr zusätzlichen Schaden an, sogar über Zeit. Außerdem werdet ihr so zusätzlich geheilt.

In diesem Guide stellen wir einen Build von YouTuber Vulkan vor, der zu den aktuell zu den gängigsten Kombinationen für den Technomanten gehört. (via YouTube ) Der Build setzt vor allem auf den Skill Pest-Kugeln und ist gerade für Anfänger auf dem Weg ins Endgame leicht zu bauen.

Was kann der Technomancer in Outriders? Die Klasse zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus. Der Technomant lässt sich für nahezu jede Situation wappnen und ist sowohl als DPS-Klasse als auch Supporter sehr gut geeignet. Er verfügt über den einzigen richtigen Heil-Skill in Outriders und regeneriert Lebenspunkte, in dem er Schaden austeilt.

