Das unterscheidet Outriders von Anthem und Co: Im Gegensatz zu anderen, bekannteren Loot-Shootern wie Anthem, The Division 2 oder Destiny 2, wird Outriders kein Life-Service-Game. Das bedeutet, dass es keinen Season- oder Battle-Pass geben wird. Das Spiel ist nicht auf eine „unendliche“ Lebensdauer ausgelegt, wie die oben genannten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So viele Stunden soll euch das volle Spiel beschäftigen: Outriders hat eine Story-Kampagne, die laut offizieller Website rund 30 Stunden Spielzeit bieten wird, sofern ihr euch auf einen einzigen Charakter und voll auf die Geschichte konzentriert. Wenn ihr Nebenmissionen erledigt und auch andere Klassen spielt, soll der Umfang auf das Doppelte, also rund 60 Stunden anwachsen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wann erscheint Outriders? Nach einer Verschiebung ist der offizielle Release auf den 1. April 2021 gesetzt. Dann soll Outriders für PC (Epic Games Store und Steam), Google Stadia, Xbox Series X, S und One, PS5 und PS4 erscheinen. Zuvor gibt es eine kostenlose Demo, in der ihr den Loot-Shooter testen könnt.

Was ist Outriders? Das ist ein Third-Person-Shooter mit einem düsteren Sci-Fi-Setting. Hinter dem Spiel steht der Entwickler People Can Fly und Publisher Square Enix.

Insert

You are going to send email to