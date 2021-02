Seit dem 25. Februar können Spieler die Demo des neuen Shooters Outriders ausprobieren. In den Kommentaren auf MeinMMO gab es viel Kritik, doch unsere Umfrage zeigt: Die Mehrheit findet die Demo gut.

Darum ging’s: Seit einigen Tagen können Shooter-Fans die Demo von Outriders ausprobieren, dem neuen Spiel von Square Enix und People Can Fly. Nachdem die ersten Reaktionen eher gespalten waren und auch in den Kommentaren bei uns auf MeinMMO eine eher negative Stimmung geherrscht hatte, haben wir eine Umfrage zur Demo durchgeführt.

In verschiedenen Artikeln zu Outriders haben wir euch gefragt, wie ihr die Demo fandet und anscheinen kam sie doch nicht so schlecht an, wie es anfangs schien.

So habt ihr abgestimmt: Insgesamt haben an der Umfrage 2.173 Leser teilgenommen. Jeder von euch hatte eine Stimme, die er abgeben konnte. Hier ist die Stimmenverteilung.

“Wie fandet ihr bis jetzt die Demo von Outriders?”

Gut: 34,7 %

34,7 % Sehr gut: 28,03 %

28,03 % Ok: 20,02 %

20,02 % Nicht so gut: 11,64 %

11,64 % Richtig schlecht: 5,61 %

Über 60 % aller Befragten hat die Demo demnach gefallen. Während 34,7 % sie als “gut” bewerteten, empfanden 28,03 % sie sogar als “sehr gut”. Sie kam bei einem Großteil der MeinMMO-Leser also positiv an.

Für weitere 20,02 % war die Demo ok. Nicht außergewöhnlich packend, aber auch nicht besonders schlecht.

Negativ wurde die Demo von insgesamt 17,25 % der MeinMMO-Leser bewertet. 11,64 % fanden sie “nicht so gut”, während sie für 5,61 % von euch richtig schlecht war.

In Outriders-Demo könnt ihr alle 4 Klassen des Spiels ausprobieren.

“Eine Mischung aus Destiny, The Division und Anthem.”

Das habt ihr zur Demo gesagt: In den Kommentaren unter unseren Outriders-Artikeln und auch auf Facebook habt ihr zahlreiche Kommentare mit eurer Meinung hinterlassen.

Grundsätzlich waren sich viele von euch einig, dass Outriders sich viele Elemente aus anderen ähnlichen Shootern leiht. Vergleiche zu Spielen wie Destiny, The Division, Anthem oder auch Gears of War waren sehr häufig.

Klar erinnert es ein wenig an Destiny, The Division und Gears of War, aber das ist ja nicht schlimm. […] Chrisian G. auf Facebook

“Ich habe keine Revolution des Genres erwartet.”

Das sagen die positiven Stimmen: In den Kommentaren waren einige der Leser positiv überrascht von Outriders. Ein Teil von euch ging in die Demo mit niedrigen oder gar keinen Erwartungen, nachdem ihr in der Vergangenheit von anderen Spielen enttäuscht wurdet.

Der Shooter sticht nicht heraus durch besonders schicke Grafik, innovatives Gameplay oder bombastische Inszenierungen, doch es schaffte dennoch einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Also ich für meinen Teil fühle mich ganz gut unterhalten. Habe jetzt sicher auch nicht die Revolution des Genres erwartet. […] Ich denke, es schickt sich an ein solider Teil zu werden. Quasi lecker Essen für zwischendurch. Ich freu mich darauf und werde mit meinem Kumpel bestimmt ein wenig Spaß haben. Hoffe, dass sie die technischen Dinge noch soweit im Griff bekommen und dann kann’s losgehen. MeinMMO-Leser Schulterteufelchen

Aus den positiven Kommentaren sprach außerdem eure Hoffnung, dass die technischen Mängel der Demo bis zum Release am 1. April noch behoben werden.

Ihr seid von dem Spiel nicht stark gehyped, sondern erkennt und benennt die Probleme, an denen Outriders bis zum Release arbeiten sollte wie zum Beispiel Bugs oder viele Ladebildschirme. Dennoch werden sich so einige von euch das Spiel genauer anschauen, wenn es im April erscheint.

Ecken und Kanten sind vorhanden, aber alles in allem, wird es eine lockere Koop-Schießbude mit Kollegen. Und da Spaß an erster Stelle stehen sollte, kann das Game diesbezüglich schon was bieten. Es ist kein Gears […] und auch kein The Division, nein, es ist Outriders und wir haben gerade mal einen Fetzen von etwas gesehen, dass viel besser sein kann, als man derzeit vermutet. Und da im April sonst nichts kommt, ist es ein solides Game für ein paar Stunden. MeinMMO-Leser Max Mustermann

Was mir sehr gut gefällt, ist das Setting – schön düster und dreckig und wie sich die Story am Anfang entwickelt, finde ich auch schön umgesetzt. Was an der deutschen Syncronisation auszusetzen ist weiß ich nicht, alles professionelle Sprecher und gut in Szene gesetzt. Also alles in allem finde ich das Spiel super, es könnte nur an einigen Stellen was Polishing brauchen – die Cutscenes sollen ja in der Release-Version dann auch ordentlich laufen mit 60FPS. […] MeinMMO-Leser Maledicus

Mit etwas Feinschliff und Politur kann aus Outriders eurer Meinung nach ein solides Spiel werden, das gut unterhält. Auch wenn es wohl keine Tausende von Stunden verschlingen wird wie ein Destiny, da es kein “Games-as-a-Service”-Spiel ist.

“Gameplay ist nicht so gut wie The Division oder Anthem”

Das sagen die negativen Stimmen: Die Kritik an der Outriders-Demo war aber dennoch zahlreich. Vor allem die Grafik, die nicht an die Next-Gen-Standards rankommt, und das Gameplay wurden in vielen Kommentaren bemängelt.

Die Demo fühlt sich leider sehr holprig auf der PS5 an. Das Gunplay ist ziemlich weak, die Waffen haben null Impact. Es fühlt sich als schiesst man mit Wasserpistolen. Die Videos zucken hin und her, Framedrops hat man auch. Die Synchro passt oft nicht zu den Lippen bewegungen. Grafiken ploppen auf und zucken unnatürlich (Umhänge etc). Alles in allem sehr unpoliert. MeinMMO-Leser Kornelius

Also ich finde das Gameplay bei Weitem nicht so gut wie bei Division oder Anthem. Auch die Atmosphäre kommt nicht an die beiden Titel ran. Der Weg bis zum ersten Endboss hat mich dann auch gelangweilt. […] Das Leveldesign war dann bei den Deckungen auch eintönig, auch wenn die Landschaft drum herum ganz nett gemacht ist. Ehrlich gesagt würde ich, bevor ich es mir kaufe, noch mal Anthem von Anfang an antun, ich persönlich hätte damit wohl mehr Spaß. MeinMMO-Leser Markus

Generell kritisierten die negativen Kommentare, dass das Gameplay sich veraltet und nicht stimmig anfühlt. Bei einigen gab es auch Performance-Probleme und FPS-Einbrüche, die den Spielspaß getrübt haben.

Weitere Kritikpunkte waren:

Das Springen wurde vermisst.

Aiming mit dem Controller fühlt sich nicht gut an.

Cut Scenes sind auf 30 FPS beschränkt. Im fertigen Spiel gibt es diesen Cap zwar nicht, es stört euch aber dennoch.

Schlauchartiges Level-Design.

Motion Blur war für viele PC-Spieler nervig. Wir verraten euch hier, wie man es ausstellen kann.

Probleme beim Matchmaking.

Was sagt ihr zu den Ergebnissen unserer Umfrage? Habt ihr sie so erwartet oder überraschen euch die Zahlen? Schreibt es uns in die Kommentare.

