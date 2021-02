Seit dem 25. Februar ist die Demo zum Loot-Shooter Outriders spielbar. Wie kommt das Spiel an? MeinMMO hat erste Reaktionen für euch gesammelt.

Was ist das für eine Demo? Seit Kurzem können die Spieler einen ersten Eindruck von Outriders, seiner Story, den Loot-Mechaniken und von den 4 Klassen sammeln. Durch die Demo ist das erste Kapitel inklusive einiger Nebenmissionen spielbar.

Die Demo ist kostenlos und kann auf dem PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 heruntergeladen werden. Hier auf MeinMMO findet ihr die wichtigsten Daten: Outriders: Alle Infos zur kostenlosen Demo des RPG-Shooters – Uhrzeit, Download, Plattformen

Doch wie kommt die Demo an? Wir fassen für euch zusammen, wie die ersten Spieler Outriders bewerten.

Was in der Demo alles drin steckt, könnt ihr euch auch im Trailer anschauen:

Outriders wird zwiespältig aufgenommen

Das sagen die Spieler: Auf MeinMMO äußern sich erste Spieler sehr gespalten. Dabei kommen die Shooter-Mechaniken und vor allem der technische Zustand von Outriders nicht sehr gut an.

So wird in einigen Kommentaren kritisiert, dass eine Sprungfunktion fehlt. CandyAndyDE schreibt dazu: “Du kannst über Deckungen klettern, aber ein Springen gibt es nicht. Der Charakter klebt wie ein Magnet am Boden.” Gleichzeitig lobt er aber die Charaktere, die deutschen Sprecher und die Waffen.

Viele kritisieren allgemein den technischen Zustand des Spiels. Capes seien verbuggt, die Sprecher sind nicht synchron mit den Charakteren und das Deckungssystem funktioniere nicht richtig.

Es gibt aber auch positive Stimmen. Don77 schreibt: “Das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist, finde ich, viel besser als The Division 1 und 2. Man ballert nicht nur rum, sondern durch die Fähigkeiten ist es echt abwechslungsreich.” Dabei lobt er den simplen Wechsel des Schwierigkeitsgrades. Auch die Nebenmissionen wertet Don77 positiv und nicht zu lang.

Im Subreddit zu Outriders schreibt User Wurldbreaka: “Das ist genau das, worauf ich gewartet habe, seit ich das Interesse an Borderlands 3 verloren habe. Outriders bekommt mein Geld zum vollen Release. Danke euch für dieses tolle Spiel […]!” (via reddit)

Am häufigsten werden die coolen Skills und das Gameplay positiv genannt. Es mache Spaß, durch die Gegner zu rasen und diese mit den verschiedenen Fähigkeiten umzuhauen.

Es gibt aber wohl ein größeres Problem, das am häufigsten genannt wird.

Die Cutscenes sind wohl wacklig.

Sind FPS-Lock in Cutscenes und Motion-Blur ein Problem?

Was ist das Problem? Einer der häufigsten Kritikpunkte ist das aktivierte Motion-Blur. Das wird sowohl von unseren Lesern, als auch im subreddit von Outriders bemängelt.

So schreibt reddit-User Combatchase: “Die eine Sache, die ich auffällig fand, war die Kamera, die sich in Cutscenes ständig bewegt. Ich würde es nicht als Motion-Sickness bezeichnen, aber meine Augen waren gestresst durch die ständigen Bewegungen” (via reddit)

Das sorgt für eine verwaschene Optik, wenn man in Bewegung ist. Auch die Cutscenes sind offenbar ein Ärgernis.

Diese sind auf dem PC auf 30 FPS beschränkt. Das sorgt bei manchen Spielern für ruckelige Szenen.

In Kombination sorgt das bei manchen für einen unangenehmen Effekt

Abgesehen von den Cutscenes läuft das Spiel auf dem PC offenbar sehr gut. Auf den Konsolen scheint das nicht immer der Fall zu sein. MeinMMO-User CandyAndyDE schreibt dazu: “Spiel läuft auf Xbox Series X in 1080p nicht flüssig”

Der allgemeine Eindruck zu Outriders ist also sehr unterschiedlich. Bisher gehen die Meinungen von “Das ist Schrott” bis zu “Das ist genau das Richtige” weit auseinander. Eingeordnet zeichnet sich nach den ersten Stunden der Demo in der Community folgendes Bild:

Pro Insgesamt gute Performance

Waffen fühlen sich gut an

Skills sind mächtig

Story und Missionen kommen gut an

Interessantes Setting Contra FPS-Lock in Cutscenes auf dem PC

Motion Blur anstrengend

Keine manuellen Sprünge

Zahlreiche technische Probleme

Viele Ladebildschirme

Allgemein wird Outriders unabhängig von der Wertung häufig mit The Division, Anthem und der Gears-Reihe verglichen. Wer aber ein neues Destiny oder Division erwartet, dürfte enttäuscht werden.

Was haltet ihr von der Demo? Habt ihr Outriders bereits spielen können? Stimmt ihr der Kritik zu? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Was ihr zu Outriders wissen müsst

Das ist Outriders: Es handelt sich um einen Loot-Shooter mit RPG-Mechaniken und Story-Fokus. Ihr schlüpft in die Rolle eines Outriders und müsst auf dem weit entfernten Planeten Enoch für das Überleben der Menschheit kämpfen. Diese ist zuvor von der Erde geflüchtet.

So sieht Outriders in Aktion aus.

Ihr sammelt Ausrüstung, levelt euren Charakter auf und spielt Haupt- oder Nebemissionen. Das könnt ihr entweder alleine, oder mit bis zu zwei anderen Mitspielern.

Nach der Story wartet auf euch das Endgame in Form von Expeditionen. Wie diese funktionieren, könnt ihr bei uns auf MeinMMO nachlesen: Outriders bekommt Endgame-Inhalte aus Diablo 3, aber nennt sie anders

Wann erscheint Outriders? Der offizielle Release ist am 1. April 2021.

Für welche Plattformen kommt der Shooter? Outriders erscheint für PC (Epic, Steam), PS5 und PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Google Stadia.

Was Outriders anders als die Konkurrenz macht, erklären uns die Entwickler von People Can Fly im Interview: Mit diesen 2 Dingen will sich Outriders von anderen Loot-Shootern abheben