Outriders: In der Demo wählt ihr aus 4 Klassen – Welche spielt ihr zuerst?

Ende Februar startet die Demo zum RPG-Shooter Outriders. In dieser könnt ihr die vier Klassen ausführlich testen, die im Spiel verfügbar sind. MeinMMO will von euch wissen: Welche werdet ihr zuerst ausprobieren?

Das ist Outriders: Das ist ein neuer Third-Person-Shooter aus dem Hause des Entwicklers People Can Fly, die manchen schon durch den Shooter Bulletstorm oder die CoD-Parodie Duty Calls bekannt sein dürfte. Die Macher vergleichen Outriders am ehesten mit einem Diablo, von den Shooter-Mechaniken erinnert das ganze an andere Third-Person-Shooter wie Anthem oder The Division.

Mehr Infos zu Outriders findet ihr in unserem Special: 9 wichtige Dinge, die ihr über den RPG-Shooter vielleicht noch gar nicht wisst

Wann erscheint die Demo? Sie startet bereits am 25. Februar, also kommenden Donnerstag für PC (Steam), PS4 und PS5, Xbox Series X/S und Xbox One. Sie ist gratis für alle und kann unbegrenzt gespielt werden.

Trickster

Devastator

Technomancer

Pyromancer

Welche Klassen kann man überhaupt spielen?

Die Klassen von Outriders unterscheiden sich stark voneinander. Dabei füllen sie nicht nur klassische Rollen aus, wie beispielsweise Tank oder Assassine. Jede Klasse hat drei Subklassen in Form von Skill-Bäumen, die sich auch untereinander kombinieren lassen.

Hier eine kurze Zusammenfassung zu den 4 verschiedenen Klassen, die es in Outriders gibt:

Trickster: Ein flinker Assassine, der mit seinen Fähigkeiten Raum und Zeit manipulieren kann. Er ist vor allem im Nahkampf effektiv, kann mit seiner speziellen Klinge Gegner verlangsamen und heilt sich durch Kills aus kurzer Distanz. Mit seinen Skills kann der Trickster beispielsweise Hologramme von sich erstellen, um Gegner auszutricksen und kann sich auch teleportieren.

Pyromancer: Eine Art Feuermagier, der mit mächtigen Skills Gegner verbrennen oder erstarren lassen kann. Er ist aus mittlerer Distanz stark und kann Gegnergruppen behindern und durch Brandeffekte starken Schaden über Zeit austeilen. Der Pyromancer verfügt beispielsweise über eine Thermalbombe, die Gegner in Brand setzt und bewegungsunfähig macht.

Devastator: Mittels Gravitation kann dieser die Erde beeinflussen. Kombiniert mit starken Tank-Fähigkeiten, ist der Devastator wie eine Dampflock, die sich durch Kills im Nahkampf heilt und mit seinen Schlägen Blutungsschaden anrichtet. Durch seine Fähigkeiten kann der Devastator schweben und mit einem mächtigen Aufprall ganze Gruppen vernichten. Zudem kann er mit Erdsäulen andere Gegner aufspießen.

Technomancer: Dieser ist mit zahlreichen Gadgets wie einem Geschütz, einer Minigun und einem Raketenwerfer ausgestattet. Zudem ist er der einzige, der die Gruppe mit seiner Fähigkeit heilen kann. Er kämpft vornehmlich aus der Distanz, kann zusätzlich Gegner vergiften und einfrieren. So kann das Geschütz andere Gegner durch Giftwolken langsam ausschalten, der Raketenwerfer Bossgegner stoppen und die Minigun ganze Gruppen niedermähen.



In unserem Special könnt ihr zusätzlich einige Skills und Gameplay-Szenen zu den einzelnen Klassen finden: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen wissen – Gameplay und Skills

Jetzt seid ihr dran: Welche Klasse werdet ihr zuerst ausprobieren? Welcher Stil liegt euch am meisten? Nehmt an unserer Umfrage teil:

Was steckt noch in der Demo? In der Demo zu Outriders könnt ihr bis zu sechs verschiedene Charaktere erstellen, aus den vier Klassen wählen und mit ihnen die ersten Stunden der Story spielen. Ihr könnt jeden Charakter bis zu Level 7 spielen und bis dahin auch Loot sammeln, sowie bis zu 5 World Tiers (Schwierigkeitsgrade für Missionen) ausprobieren.

Das alles könnt ihr mit bis zu 2 Freunden abschließen, oder auch solo. Falls ihr mehr Infos zur Demo sucht, hier sind 7 Dinge, die ihr zur Testversion von Outriders wissen solltet.

Wann erscheint Outriders? Das komplette Spiel erscheint am 1. April für PC (Steam, Epic), PS4 und PS5, Xbox Series X/S und Xbox One und Google Stadia.

Welche Klasse werdet ihr spielen und wieso? Habt ihr schon einen Favoriten? Schaut ihr überhaupt in die Demo? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wenn ihr weitere Infos zur Demo von Outriders sucht, solltet ihr euch das anschauen: Alle Infos zur kostenlosen Demo des RPG-Shooters – Release, Inhalte, Plattformen