Outriders im Endgame – So geht es nach der Story weiter

Was steckt drin? Diese umfasst das erste Kapitel der Geschichte und bietet für jede der vier Klassen, die ihr spielt, rund 2 bis 3 Stunden Spielzeit. Alle wichtigen Fakten zur Demo von Outriders findet ihr in unserer Zusammenfassung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Den bisher bekannten Endgame-Content hat People Can Fly in einem Broadcast vorgestellt:

So funktioniert Crafting in Outriders: Habt ihr eine Waffe mit einer coolen Mod gefunden, die beispielsweise Brand-Schaden bewirkt, könnt ihr diese zerlegen und die Mod extrahieren.

Was gibt es im Endgame? Bisher wurden von den Entwicklern People Can Fly die Expeditionen angekündigt. Das sind wiederholbare Missionen, die euch nach der Hauptkampagne in neue Gebiete führen. Laut Entwicklern sind das komplett neue Bereiche, die nicht aus der Hauptgeschichte wiederholt werden. Insgesamt gibt es 14 Expeditionen, in denen ihr bis Stufe 50 aufsteigen könnt.

Insert

You are going to send email to