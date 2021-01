Outriders zeigt euch das Wichtigste: Den mächtigen Loot, dem ihr nachjagen werdet

Wie findet ihr die gezeigten Sachen? Gefallen euch das Design und die Set-Boni oder ist das nicht so euer Ding? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Vorher werden die Spieler Outriders aber in einer Demo ausprobieren können. Am 25. Februar werdet ihr

So wird der Loot funktionieren: Die Drop-Chancen der legendären Gegenstände sind an die „World Tiers“ gebunden. Je höher die Tier, desto wahrscheinlicher ist ein legendärer Drop. Außerdem sind die Statuswerte, die ihr auf den Bildern seht, nicht final.

Ihr bekommt aber nicht nur die statischen Bilder mit paar Zahlen zu sehen, sondern auch Videos, in denen die Sets in Action gezeigt werden. Hier ist zum Beispiel ein Vergleichsvideo zu einem Set, das den Cooldown von einem Skill um 90 % reduziert.

