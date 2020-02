Der neue Koop-Shooter Outriders soll Ende des Jahres an den Start gehen. Dabei wollen die Entwickler einen Trend durchbrechen – der Shooter soll von Anfang an komplett sein.

Das ist Outriders: Outriders stammt von den Bulletstorm-Machern „People Can Fly“ und Square Enix und verbindet Fantasy mit Science Fiction. Der Koop-Shooter schickt euch gemeinsam gegen eine Vielzahl Aliens und Monster und soll Ende des Jahres auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen.

Unter der Woche gab es einen krachenden Trailer und einige neue Infos zum Spiel. Spieler zogen Vergleiche zu anderen Games – beispielsweise Anthem und Destiny 2. Doch zumindest in einer Hinsicht will Outriders sich von der Konkurrenz abgrenzen.

Das will Outriders anders machen: Gegenüber dem Portal „VG247“ äußerte Szymon Barchan, seines Zeichens Narrative Designer für Outriders, dass man in gewisser Hinsicht einen Trend durchbrechen wird. Denn anstatt wie andere Loot-Shooter auf ein Games-as-a-Service-Modell zu setzen, soll Outriders von Anfang an „das volle Paket“ bieten.

Diesen Plan habe man vor vier Jahren gefasst und wolle sich auch daran halten: „Wir liefern ein komplettes Paket mit einem kompletten Spiel, einer kompletten Geschichte“, so Barchan. Level-Designer Rafal Pawlowski erklärte, dass Spieler für ihr Geld nicht auf Inhalte warten sollten: „Spiele sind wirklich teuer, und wir wollen, dass die Spieler zum Launch alles für den Preis haben.“

So sieht die Welt von Outriders aus

Auf ausufernde Roadmaps wird Outriders demnach wohl verzichten. Allerdings möchte man das Spiel auch zu einer großen IP machen, weswegen man darüber nachdenkt, die Welt von Outriders zu vergrößern: „Ein großes Universum, das wir irgendwann einmal erweitern werden. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, das zu liefern, was wir angekündigt haben.“

Es scheint also nicht völlig unmöglich, dass Outriders später weitere Inhalte hinzubekommt. Über Inhalte wie Raids oder zusätzliche Dungeons schwiegen die Macher aber bisher.

Einen möglichen Vergleich könnte man etwa zu Borderlands 3 ziehen. Auch Gearbox erklärte, der Loot-Shooter sei kein klassisches Game-as-a-Service. Allerdings wurde das Spiel seit Release immer wieder mit Updates versorgt und etwa durch zeitbegrenzte Events erweitert. Auch vier DLCs stecken in Borderlands 3, die bis Ende 2020 erscheinen sollen. Möglich, dass Outriders einen vergleichbaren Weg geht.

Auf jeden Fall könnte Outriders eines der spannendsten Koop-Spiele in diesem Jahr werden: