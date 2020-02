Borderlands 3: So bekommt ihr die neuen, starken Event-Waffen

In Borderlands 3 läuft gerade das Herzschmerztag-Event. Mit dabei sind auch zwei neue, legendäre Waffen. Hier erfahrt ihr, was sie drauf haben.

Das ist das Event: Der Herzschmerz-Tag ist das Valentinstags-Event in Borderlands 3. Es bringt überall herumfliegende Herzen, die ihr zerschießen könnt. Sie können Explosionen verursachen, Gegner kurzzeitig zu Verbündeten machen oder Loot fallen lassen.

Das Event wird genau eine Woche lang laufen, bevor sich die Valentins-Stimmung wieder verabschiedet. Alternativ könnt ihr es dank vieler neuer Spiel-Features aus dem letzten Patch auch einfach händisch abschalten. Das ist allerdings nicht zu empfehlen. Zumindest, wenn ihr die neuen legendären Waffen aus dem Event noch nicht habt.

Das Event läuft nur eine Woche lang

Das sind Wedding Invitation und Terminal Polyaimorous

Das kann die Terminal Polyaimorous: Bei der Polyaimorous handelt es sich um eine legendäre Maliwan-SMG, deren Laser Brand- oder Schockschaden verteilen. Doch vor allem die spezielle Fähigkeit der Waffe hat es in sich: Die Laser springen als Kettenblitz von eurem Ziel weiter auf andere Feinde in eurem Sichtfeld. Ihr könnt also jede Menge Gegner auf einmal attackieren. Wie das aussieht, seht ihr beispielsweise im Video von YouTuber Ki11er Six:

Das kann die Wedding Invitation: Mit der Wedding Invitation könnt ihr im Event eine ziemlich starke Jakobs-Sniper bekommen. Vor allem der Schadenswert ist extrem hoch, dazu kommt ein starker Brandschaden.

Damit nicht genug: Bei kritischen Treffern regeneriert die Waffe Munition, erzeugt eine abprallende Cryo-Kugel und hat auch noch Splash-Schaden. Kurz: Die Wedding Invitation ist ein richtig, richtig gutes Scharfschützengewehr. Wie sie funktioniert, seht ihr auch im Video von Joltzdude139:

So bekommt ihr die legendären Waffen: Beide Waffen sind nicht von Bossen oder als Worlddrop zu bekommen. Es gibt sie ausschließlich als einmalige Event-Belohnung. Das heißt: Ihr solltet die Woche dringend ausnutzen, wenn ihr sie nicht verpassen wollt.

Beide Waffen bekommt ihr, indem ihr Event-Herzen abschießt. Für die Polyaimorous müsst ihr 50 Herzen brechen, für die Wedding Invitation 100. Danach könnt ihr sie einfach über das ECHO-Menü abholen.

Beide Waffen kommen immer auf dem Maximallevel 53. Ihr könnt sie also auch schon freischalten, wenn ihr noch nicht auf Höchstlevel seid, müsst dann allerdings warten, bis ihr die neue Level-Cap erreicht habt. Das bedeutet, dass ihr zumindest nicht nach einer starken Variante suchen müsst. Gleichzeitig könnt ihr sie aber auch nicht auf dem herkömmlichen Wege farmen. Ihr braucht also etwas Glück, beispielsweise was die Salbungen der Waffe angeht.

Die neuen Waffen dürften euch gegen starke Gegner auf jeden Fall weiterhelfen. Probiert sie doch mal im Takedown aus: