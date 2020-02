Borderlands 3 bringt heute großen Februar-Patch – das steckt drin

In Borderlands 3 geht heute der große Februar-Patch online. Und der steckt voll mit Änderungen.

Wann kommt der Patch? Der Patch soll auf allen Plattformen bis 00:00 Uhr heute Nacht verfügbar sein. Spätestens morgen früh könnt ihr also die neuen Inhalte nutzen. Und davon gibt es einige.

Das neue Maximallevel landet heute im Spiel

Maximallevel, Event, Cutscenes und mehr im neuen Patch

Das steckt alles im Patch: Schon unter der Woche hatten die Entwickler in der Borderlands-Show eine Menge Änderungen angekündigt. Der Großteil davon geht nun live. Dazu gehören die folgenden Features:

Die neue Level-Cap: Das bisherige Maximallevel wird von 50 auf 53 hochgeschraubt.

Event-Abschaltung: Ihr könnt ab sofort Inhalte zeitbegrenzter Events abschalten, wenn ihr möchtet.

Skip-Button für Cutscenes: Ihr könnt jetzt wie gewünscht alle Szenen im Spiel überspringen. Sogar die, die ihr noch nicht gesehen habt.

Wahrer-Eliminierungs-Modus: Maliwan Takedown in seiner Urform. Hier wird der Takedown auf der ursprünglichen Schwierigkeit, anstatt in der skalierten Härte gespielt.

Guardian Ranks: Ihr könnt Guardian Ranks jetzt ein- und ausschalten. Das gilt für einzelne Perks, aber auch für das gesamte System. Denkt also zur Sicherheit dran, das System einzuschalten, wenn der Patch aufgespielt ist.

Neues Event: Mit dem Patch kommt auch das Herzschmerztag-Event pünktlich zum Valentinstag ins Spiel. Es bringt Herzen mit sich, die ihr zerschießen könnt. Diese können explodieren, Loot verteilen oder Feinde kurzzeitig zu Verbündeten machen.

Das Event wird wieder von dem Saurianer Maurice begleitet, ähnlich wie Bloody Harvest. Je nachdem, wie viele Herzen ihr erwischt, könnt ihr Belohnungen abgreifen:

10 – ECHO-Skin „ECHOkardiogramm“

25 – Waffen-Schmuckstück „Kosmische Romanze“

50 – Legendäre Maliwan-SMG „Terminal Polyaimorous“

75 – Kammer-Jäger-Skin „Herzensbrecher“

100 – Legendäre Sniper Rifle „Wedding Invitation“

Ihr solltet euch allerdings beeilen. Das Event läuft nur eine Woche lang.

Bug-Fixes: Zu guter Letzt stecken auch noch jede Menge Bug-Fixes in dem Patch. Das betrifft zum einen die gesamte Stabilität, aber auch Audio- und Performance-Probleme, die verbessert wurden. Auch fehlerhafte Missionen und Probleme wie das „von der Map fallen“ in Carnivora wurden behoben. Weitere Einzelheiten findet ihr in den offiziellen Patch Notes.