Borderlands 3 erhöht Level-Cap, bringt neue Inhalte, erfüllt Wünsche

In Borderlands 3 stehen demnächst jede Menge Neuerungen an. Unter anderem wird die Level-Cap angehoben – und ein neues Event kommt auch.

Das ist die neue Level-Cap: Das Maximallevel in Borderlands 3 wird angehoben. Wie Gearbox heute in der Borderlands-Show ankündigte, könnt ihr eure Kammerjäger demnächst um drei weitere Level verstärken. Das Level-Cap liegt dann bei 53.

Demnächst könnt ihr weiter Leveln

Mit jedem Level bekommen eure Kammerjäger neue Skillpunkte, die ihr in starke Builds investieren könnt.

Darüber hinaus kündigte Gearbox an, in Zukunft weitere Erhöhungen zu bringen, die allesamt in Form kostenloser Updates verfügbar sein werden. Es wird also nicht nötig sein DLCs zu kaufen, um das Level zu erhöhen.

Die Erhöhung der Maximal-Stufe bedeutet allerdings auch, dass ihr einige eurer besten Waffen in Borderlands 3 auf Höchstlevel neu farmen werden müsst.

Event, Cutscenes, Mayhem 2.0 – Alles neu in 2020

Wann kommt die neue Level-Cap? Die neue Level-Cap wird mit dem neuen Valentinstags-Event „Herzschmerztag“ ins Spiel kommen. Ein genaues Datum kündigte Gearbox nicht an.

Da der Valentinstag aber bereits an diesem Freitag ist, scheint es wahrscheinlich, dass das Event zum gewohnten Patch-Termin am Donnerstag dieser Woche kommt.

Das Event wird unter anderem mehr Cosmetics bringen

Events sind ausschaltbar – Spieler-Wunsch erfüllt

Was bring das Event noch? Das einwöchige Event wird euch unter anderem mit neuen Waffen und Cosmetics in Borderlands 3 versorgen. Dabei könnt ihr verschiedene Herzen zerschießen, die ähnlich wie die Bloody-Harvest-Geister herumfliegen, um euch verschiedene Boni zu sichern.

Neu ist allerdings, dass ihr Event-Inhalte ab sofort ein- und ausschalten könnt. Auch dies war laut Gearbox einer der Wünsche, die sie den Spielern erfüllen wollten. Wer also keine Herzen sehen will, kann das Event einfach abschalten.

Das Event wird euch Herzen brechen lassen

Cutscenes endlich überspringen in Borderlands 3

Noch mehr Inhalte: Abgesehen von dem Event wird Borderlands 3 mit dem großen Februar-Patch einige weitere Neuigkeiten bekommen. Dazu gehören:

Überspringbare Zwischensequenzen: Dieses Feature hatten Spieler sich schon lange gewünscht – gerade für erneute Story-Durchläufe.

Dieses Feature hatten Spieler sich schon lange gewünscht – gerade für erneute Story-Durchläufe. Deaktivierbare Guardian-Rank-Perks: Ihr könnt die Perks aus euren Ranks demnächst händisch deaktivieren, um die Herausforderung schwerer zu machen. Dazu soll das System weiter ausgebaut werden.

Ihr könnt die Perks aus euren Ranks demnächst händisch deaktivieren, um die Herausforderung schwerer zu machen. Dazu soll das System weiter ausgebaut werden. Mayhem 2.0 : Nach Mayhem 4 wird der Mayhem-Modus eine weitere Überarbeitung bekommen. Dies ist allerdings eher ein Thema für den März, erklärten die Entwickler.

: Nach Mayhem 4 wird der Mayhem-Modus eine weitere Überarbeitung bekommen. Dies ist allerdings eher ein Thema für den März, erklärten die Entwickler. Wahrer-Eliminierungs-Modus: Nachdem Maliwan Takedown sich nun auf eure Gruppengröße skaliert, soll die ursprüngliche Herausforderung nicht verloren gehen. Der „Wahre-Eliminierungs-Modus“ stellt dabei die ursprüngliche Aufgabe für 4 Max-Level-Spieler dar, die ihr frei auswählen könnt.

Cutscenes könnt ihr demnächst auch einfach skippen

Wann kommt der neue DLC? Nach dem Moxxis-Heist-DLC warten viele Spieler auf die nächste Erweiterung. Wann sie kommt, wurde noch nicht verraten. Allerdings soll der nächste DLC auf der PAX East am 27. Februar vorgestellt werden. Dann dürfte es also neue Infos geben, wie es in Borderlands 3 weitergeht.

Wir werden auf MeinMMO darüber berichten.

Was könnte in dem neuen DLC stecken? Diese Inhalte könnten euch erwarten: