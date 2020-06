Borderlands 3: Alle 213 legendären Waffen mit Fundort – Liste

Wir haben eine Liste aller legendärer Waffen in Borderlands 3 erstellt und zusammengefasst, was bisher über sie bekannt ist. Darunter sind die Marke, die Waffenart und wo ihr sie her bekommt.

Achtung: Diese Liste ist fortlaufend in Bearbeitung. Infos über neue Waffen werden hinzugefügt, sobald sie vorhanden sind.

Fehlende Informationen und deutsche Begriffe werden ebenfalls so schnell wie möglich ergänzt.

Was beinhaltet diese Liste? Die folgende Liste fasst alle Waffen der höchsten Seltenheit. Sie ist nach den 9 Waffenherstellern von Borderlands 3 geordnet. Dabei seht ihr auch, welcher Waffenart sie angehören und woher ihr sie bekommt. Die Werte der Waffen sind dabei oft zufällig und von eurem Level abhängig.

Update, 29. Juni 2020: Wir haben die Liste um weitere Waffen ergänzt. So kamen etwa durch Events und den neuen „Blutgeld“-DLC neue legendäre Waffen hinzu, die hier nun ebenfalls enthalten sind.

Zuvor kam beispielsweise mit Maliwan Takedown neuer legendärer Loot ins Spiel. Dazu brachte der große November-Patch bestimmte Loot-Pools für Bosse. Soweit bekannt ist, welcher Boss welche Waffe droppt, ist dies unter „Herkunft“ angegeben. Die Liste wird auch dahingehend fortlaufend aktualisiert.

Was bedeuten die Wörter bei Herkunft?

Worlddrop: Der Loot kann zufällig droppen. Die meisten der Waffen wurden beim Boss Graveward gefarmt. Es ist jedoch auch der Spielautomat möglich.

VIP: Solche Waffen konntet ihr über VIP-Punkte auf der Borderlands-Homepage bekommen.

Quest: Hier bekommt ihr die Wummen über Aufgaben. Manchmal sind auch Rare-Gegner Teil dieser Missionen.

Wie hoch ist die Anzahl legendärer Waffen in Borderlands 3? Bisher haben die Fans 213 legendäre Waffen gefunden. Es ist aber davon auszugehen, dass stetig neue entdeckt und hier ergänzt werden.

Die legendären Waffen: Marke, Waffenart und Herkunft

Legendäre Waffen der Marke Tediore

1. Smart-Gun XXL Waffenart: SMG Herkunft: Boss – Gigamind

2. Ten Gallon Waffenart: SMG Herkunft: Boss – GenIVIV

3. Firesale Long Musket Waffenart: SMG Herkunft: Lagromar – Konrad’s Hold

4. Baby Maker ++ Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Alle toten Claptraps / Brood Mother / Allcritous Vanda

5. Bangarang XL Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Thunk & Sloth (Rare Spawn: Konrad’s Hold)

6. Gunerang XL Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Indo Tyrant (Rare Spawn: Floodmoor Basin)

7. Polybius Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / GenIVIV

8. The Horizon Waffenart: Shotgun Herkunft: Rare – Maxitrillion – Voracious Canopy

9. S3RV-8OS-EXECUTE+ Waffenart: Pistole Muss auf Mayhem 4 gefunden werden Herkunft: General Traunt – Desolations Edge Alternativer Fundort: Wotan the Invincible – Maliwan Takedown

10. Creeping Death Waffenart: Shotgun Herkunft: Rare – Mother of Grogans – The Anvil

11. Scorpio XL Waffenart: Pistole Herkunft: Judge Hightower

12. Anarchy Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Kukuwajack

13. Brightside Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Bronsons

14. Flama Diddle Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop auf Xylourgos

15. Needle Gun Waffenart: SMG Herkunft: Rache-der-Kartelle-Bosse Josie / Franco / Joey

16. Mother Too Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Slithermaw



Legendäre Waffen der Marke Maliwan

1. Cutsman Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Borman Nates (Rare Spawn: Meridian Outskirts)

2. Devoted Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Captain Traunt (Athenas)

3. Tsunami Waffenart: SMG Herkunft: Boss – Katagawa-Ball

4. Cloud Kill Waffenart: SMG Herkunft: Quest – Beneath the Meridian

8. Destructo Spinner Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Power Troopers (Rare Spawn: Atlas HQ)

9. Vault Hero (max. Level 12) Waffenart: SMG Herkunft: VIP für 8 Waffen

10. Westergun Waffenart: SMG Herkunft: Rare / Quest – Private Beans – Athenas

11. Hellshock Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Gigamind

12. Thunderball Fist Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Power Troopers (Rare Spawn: Atlas HQ)

13. Hyper-Hydrator Waffenart: Pistole Herkunft: VIP

14. Superball Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Baron Noggin

15. Sellout Waffenart: Pistole Herkunft: Quest – Sellout (Selbstmord-Option)

16. Kill’O’The Wisp Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Katagawa Ball

17. Projectile Recursion Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / General Traunt

18. Trevonator Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Private Beans (Athenas)

19. Mind-Killer Waffenart: Shotgun Herkunft: Boss – Mouthpiece

20. ASMD Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop / Maxitrillion (Rare Spawn: Voracious Canopy)

21. Storm Waffenart: Sniper Herkunft: Boss – Katagawa Jr. / Worlddrop

22. Krakatoa Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop / The Rampager

23. Firestorm Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop

24. Vosk’s Deathgrip Waffenart: Shotgun Muss auf Mayhem 4 gefunden werden Herkunft: Troy Calypso – The Great Vault Alternativer Fundort: Valkyrie Squad – Maliwan Takedown

25. Kyb’s Worth Waffenart: SMG Herkunft: Wotan the Invincible – Maliwan Takedown

26. Redistributor Waffenart: SMG Herkunft: Wotan the Invincible – Maliwan Takedown

27. Terminal Polyaimorous Waffenart: SMG Herkunft: Belohnung aus Herzschmerztag-Event

26. ION Laser Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / EVIL Saint Lawrence

27. Beacon Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Jerrick Logan

28. Frozen Devil Waffenart: Pistole Herkunft: Kukuwajack

29. Grease Trap Waffenart: Pistole Herkunft: Rache-der-Kartelle-Bosse Roaster / Tenderizer / Joey

30. Chandelier Waffenart: Shotgun Herkunft: Bellick Primis

31. Frequenzy Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop /Lectrikor

32. Insider Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop auf Xylourgos

33. Nothingness Waffenart: Shotgun Herkunft: Gmork

34. D.N.A. Waffenart: SMG Herkunft: General Traunt

35. Ember’s Purge Waffenart: SMG Herkunft: Belohnung für Ember-Quesr

36. Flipper Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Minosaur

37. SF Force Waffenart: SMG Herkunft: DJ Spinmouth

38. Complex Root Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop / Lani Dixon



Legendäre Waffen der Marke Hyperion

1. Hyperfocus XZ41 Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Power Troopers (Rare Spawn: Atlas HQ)

2. Handsome Jackhammer Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Handsome Jackie

3. Bitch Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Tyreen the Destroyer

4. Crossroads Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Katagawa Jr.

5. Bankrolled Predatory Lending Waffenart: SMG Herkunft: Legendäre Jagd – Lavender Crawley – Die Einöde

6. Phebert Waffenart: Shotgun Herkunft: Rare – Wick und Warty – Lectra City

7. Brainstormer Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Katagawa Ball

8. Conference Call Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Judge Hightower

9. The Butcher Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Loot-o-Gram / Raging Titan (Slaughter Shaft)

11. Masterwork Crossbow Waffenart: Sniper Herkunft: Rare – Urist McEnforcer – Lectra City

13. Tankman’s Shield Waffenart: Sniper Muss auf Mayhem 4 gefunden werden Herkunft: Captain Traunt – Athenas Alternativer Fundort: Valkyrie Squad – Maliwan Takedown

14. Heart Breaker Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Georgous Armada

15. Slow Hand Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / DEGEN-3

16. Cheap Tips Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Jackpot

17. The Butcher Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Loot-o-Gram / Raging Titan (Slaughter Shaft)

18. Fearmonger Waffenart: Shotgun Herkunft: Loot-Geister / Bloody Harvest

19. Iceburger Waffenart: Shotgun Herkunft: Rache-der-Kartelle-Bosse Roaster / Tenderizer / Joey

20. Woodblocker Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop / Indo Tyrant (Floodmoor Basin)

21. Reflux Waffenart: Shotgun Herkunft: GenIVIV

22. Oldridian Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop auf Xylourgos

23. Proprietary License Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Hydragoian

24. Smog Waffenart: SMG Herkunft: Guardian Takedown Scourge

25. Narp Waffenart: Sniper Herkunft: Haddon Marr



Legendäre Waffen der Marke Dahl

1. 9-Volt Waffenart: SMG Herkunft: Boss – Killavolt

2. Sleeping Giant Waffenart: SMG Herkunft: One Punch (Rare Spawn: Lectra City)

3. Night Hawking Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Demoskaggon (Rare Enemy: The Droughts) / Rakkman (Rare Spawn: Carnivora)

4. Hellfire Waffenart: SMG Herkunft: Legendäre Jagd – Jabbermogwai (muss durch Feuer besiegt werden) – Voracious Canopy

5. Vanquisher Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Power Troopers (Rare Spawn: Atlas HQ)

6. Ripper Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Brood Mother / Alicritious Vanda

7. AAA Waffenart: Pistol Herkunft: Wick and Warty (Rare Spawn: Lectra City)

8. Venomous Hornet Waffenart: Pistol Herkunft: Worlddrop / Chupacabratch

9. Nemesis Waffenart: Pistol Herkunft: Worlddrop / Mouthpiece

10. Night Flyer Waffenart: Pistol Herkunft: Rare – I’m Rakkman – Carnivora

11. Breath of the Dying Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Blinding Banshee

12. Warlord Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Billy, the Anointed

13. Barrage Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Skrakk

14. Kaos Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Psychobillies

15. Star Helix Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Power Troopers (Rare Spawn: Atlas HQ)

16. Malak’s Bane Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop / Phoenix

17. Craders EM-P5 Waffenart: SMG Muss auf Mayhem 4 gefunden werden Herkunft: Boss – Agonizer 9000 – Carnivore Alternativer Fundort: Wotan the Invincible/Valkyrie Squad – Maliwan Takedown

18. Good Juju Waffenart: Assault Rifle Muss auf Mayhem 4 gefunden werden Herkunft: The Rampager – Forgotten Basilica Alternativer Fundort: Wotan the Invincible/Valkyrie Squad – Maliwan Takedown

16. Boomer Waffenart: SMG Herkunft: Worlddrop / Scraptrap Prime

17. AutoAimè Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop / Freddie the Traitor

18. Soulrender Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Tom & Xam

19. The Blanc Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Ipswitch Dunne

20. Kaoson Waffenart: SMG Herkunft: Captain Traunt

21. Sand Hawk Waffenart: Sniper Herkunft: Katagawa Jr.

22. Stalker Waffenart: Sniper Herkunft: Loot-Geister / Bloody Harvest



Legendäre Waffen der Marke Torgue

1. Devils Foursum Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Psychobillies

2. Echo Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Psychobillies

3. Devastator Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / The Unstoppable (Rare Spawn: Ambermire)

4. Roisen’s Thorns Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Princess Tarantella II (Rare Spawn: The Splinterlands)

5. Occultist Waffenart: Pistole Herkunft: Boss – Troy

6. Breeder Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Psychobillies

7. Girth Blaster Elite Waffenart: Pistole Herkunft: VIP

8. Laser-Sploder Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Sylestro

9. Bearcat Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Heckle & Hyde

10. Alchemist Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Heckle & Hyde

11. Try-Bolt Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Manvark

12. Boring Gun Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Antalope

13. Flakker Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Manvark

14. The Lob Waffenart: Shotgun Herkunft: Graveward

15. Redline Waffenart: Shotgun Herkunft: Rare – Road Dog – Splinterlands

16. Quadomizer Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Boss – Rampager / Worlddrop

17. Tunguska Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Chonk Stomp

18. Scourge Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Brood Mother / Alicritous Vanda

19. Hive Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Rare – Tarantella – Splinterlands

20. Juliet’s Dazzle Waffenart: Assault Rifle Muss auf Mayhem 4 gefunden werden Herkunft: Aurelia Hammerlock – Blackbarrel Cellars Alternativer Fundort: Valkyrie Squad – Maliwan Takedown

21. Moonfire Waffenart: Pistole Herkunft: Wotan the Invincible – Maliwan Takedown

22. Tigg’s Boom Waffenart: Shotgun Herkunft: Wotan the Invincible – Maliwan Takedown

23. R.Y.N.A.H Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: ?

24. Craps Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Jackbot

25. Nukem Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Loco Chantelle

26. Contained Blast Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Abbadoxis

27. Scoville Waffenart: Pistole Herkunft: Torgue-Challenge-Belohnung

28. Unkempt Harold Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Caber Dawd

29. Creamer Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Junpai Goat Eater

30. Plaguebearer Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Warden

31. Satisfaction Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Vorducken

32. Stuffed Quadomizer Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: The Rampager

33. Shocker Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Voltborn

34. Spade Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Waylon Hund



Legendäre Waffen der Marke Vladof

1. Infinity Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Anointed Alpha

2. Magnificient Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Jabbermogwai

3. Sickle Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Warden

4. Lucian’s Call Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Blue Fire / Loot-o-Gram

5. Faisor Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Atomic

6. The Dictator Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Agonizer 9000

7. Ogre Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Anointed Alpha

8. Shredifier Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Raging Titan

9. Damned Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Agonizer 9000

10. Lyuda Waffenart: Sniper Herkunft: Alle Gelegenheitsziele von Zer0 / Tremendous Rex / Worlddrop

11. Mongol Waffenart: Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: ?

12. Jericho Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Crushjaw

14. ION Cannon Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Fabricator

15. Dowsing Rod Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Pteradomini

16. Web Slinger Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Guardian Takedown Scourge

17. Light Show Waffenart: Pistole Herkunft: Lasodactyl

18. Miscreant Waffenart: Pistole Herkunft: The Quartermaster

19. BackBurner Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Agonizer 9000



Legendäre Waffen der Marke Jakobs

1. Wagon Wheel Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Loot-o-Gram / Warden

2. Maggie Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Tremendous Rex

3. Unforgiven Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Indo Tyrant (Rare Spawn: Floodmoor Basin)

4. Amazing Grace Waffenart: Pistole Herkunft: Quest – Life of the Party

5. The Companion Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Hot Karl

6. The Flood Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Lagromar

7. The Duc Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / The Rampager

8. King’s Call Waffenart: Pistole Herkunft: Boss – Tyreen the Destroyer

9. Queen’s Call Waffenart: Pistole Herkunft: Boss – Tyreen the Destroyer

10. Gatling Gun Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Billy, The Anointed

11. Lead Sprinkler Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Billy, the Anointed / Jabbermogwai

12. Hand of Glory Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Quest – The Guns of Reliance

13. Rowan’s Call Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Red Rain

14. Bekah Waffenart: Assault Rifle Herkunft: 10/10 Legendäre Jagden

15. Nimble Jack Waffenart: Shotgun Herkunft: Gelegenheitsziel – Handsome Jackie – Skywell-27

16. The Garcia Waffenart: Shotgun Herkunft: Legendäre Jagd – Chonk Stomp – Floodmoor Basin

17. Hellwalker Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Road Dog (Rare Spawn: The Splinter Lands)

18. Sledge’s Shotgun Waffenart: Shotgun Herkunft: Gelegenheitsziel – Hot Karl – Devil’s Razor

19. Tidal Wave Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Dumptruck

20. TK’s (Heat/Shock)Wave Waffenart: Shotgun Herkunft: Worlddrop / Dumptruck

21. One Pump Chump Waffenart: Shotgun Herkunft: Rare – One Punch – Lectra City

22. Headsplosion Waffenart: Sniper Herkunft: Legendäre Jagd – Manvark – Konrad’s Hold

23. Monocle Waffenart: Sniper Herkunft: Worlddrop / Demoskaggon

24. Wedding Invitation Waffenart: Sniper Herkunft: Belohnung aus Herzschmerztag-Event

25. Lucky 7 Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Scraptrap Prime

26. Clairvoyance Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Kritchy

27. Mutanat Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Fungal Gorger

28. Stonethrower Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Kormash

29. Bloom Waffenart: Pistole Herkunft: The Ruiner

30. Little Yeeti Waffenart: Pistole Herkunft: Yeti

31. Love Drill Waffenart: Pistol Herkunft: Eleanor

32. Seventh Sense Waffenart: Pistole Herkunft: Questbelohnung „Forgotten Answers“

33. Robin’s Call Waffenart: Shotgun Herkunft: Gelegenheitsziel – Hot Karl – Devil’s Razor

34. Cocky Bastard Waffenart: Sniper Herkunft: Eisra

35. Skullmasher Waffenart: Sniper Herkunft: Eista

36. Unseen Threat Waffenart: Sniper Herkunft: Amach



Legendäre Waffen der Marke COV

1. Psycho Stabber Waffenart: Pistole Herkunft: Rare – Borman Nates – Meridian Outskirts

2. Pestilence Waffenart: Pistole Herkunft: Gelegenheitsziel – Heckle/Hyde – Jakobs Anwesen / Sylestro

3. SkekSil Waffenart: Pistole Herkunft: Legendäre Jagd – Skrakk – Ascension Bluff

4. MOARR Linoge Waffenart: Pistole Herkunft: Worlddrop / Lavender Crawly

5. Pain is Power Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Hot Karl

6. Embrace the Pain Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Hot Karl

7. Sawbar Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Borman Nates (Rare Spawn: Meridian Outskirts)

8. Zheitsev’s Eruption Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Wotan the Invincible / Valkyrie Squad – Maliwan Takedown Alternativer Fundort: Raging Titan – The Slaughter Shaft

9. NoPewPew Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Rache-der-Kartelle-Bosse Roaster / Tenderizer / Joey

10. Seeryul Killur Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop

11. Stauros‘ Burn Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Wendigo

12. Gargoyle Waffenart: Pistole Herkunft: Dickon Goyle

13. Hydrafrost Waffenart: Pistole Herkunft: Shiverous the Unscathed

14. Globetrottr Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Guardian Takedown Scourge

15. Yellowcake Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Rache-der-Kartelle-Bosse FishSlap / Tyrone / Joey



Legendäre Waffen der Marke Atlas

1. Laden Clockwork Linc Waffenart: Pistole Herkunft: Anointed Alpha – Quest – Malevolent Practice

2. Carrier Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Judge Hightower

3. Rebel Yell Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Worlddrop / Sky Bullies

4. Freeman Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Boss – Warden

5. Ruby’s Wrath Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Chonk Stomp

6. Plumage Waffenart: Raketenwerfer Herkunft: Worlddrop / Wrendon Esk

7. Multi-Tap Waffenart: Pistole Herkunft: Katagawa Ball

8. O.P.Q. System Waffenart: Assault Rifle Herkunft: Rache-der-Kartelle-Bosse Josie / Franco / Joey



