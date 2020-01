Borderlands 3 hat jede Menge coole Waffen zu bieten. Eine Waffe aus dem DLC mausert sich aber gerade zum Fan-Favoriten – weil sie ungewöhnliche Fähigkeiten hat. Wir sagen Euch, was die Lucky 7 kann und wie ihr sie bekommt.

Um diese Waffe geht es: Im Borderlands-3-DLC „Moxxi’s Überfall auf den Handsome Jackpot“ gibt es so manche neue, legendäre Waffe. Eine davon ist die neue Jakobs-Pistole „Lucky 7“.

Die Lucky 7 gehört nicht nur zu den besten neuen Waffen aus dem DLC. Sie dürfte zu den unterhaltsamsten des ganzen Spiels gehören – und das will etwas heißen, schließlich gibt’s in Borderlands 3 sogar Raketenwerfer, die Hamburger verschießen.

Das Casino hat eine Menge zu bieten

Was die Lucky 7 kann und wo ihr sie bekommt

Das hat die Lucky 7 drauf: Burger verschießt die Handfeuerwaffe zwar nicht, kann aber mit einem ganz eigenen Sondereffekt aufwarten. Die Lucky 7 passt nämlich perfekt zum Glücksspiel-Thema des DLC: Sie ist im Grunde selbst eine Art Spielautomat.

Denn die Lucky 7 hat nach dem Nachladen die Chance, einen von mehreren Boni zu bekommen. Die sehen so aus:

Crosshair: Die Kugeln verteilen kritische Treffer, egal, was ihr trefft. Dazu fliegen sie durch Gegner und prallen auch noch von Wänden ab

Bullets: Die Lucky 7 wechselt in einen Automatikmodus mit höherer Feuerrate

Fire: Elementarschaden für alle Schüsse

Mushroom Cloud: Eure Schüsse Explodieren

7: Anstatt einem fliegen euren Gegnern gleich sieben Projektile um die Ohren – in Form einer 7

Darüber hinaus kann die Lucky 7 gleich mehrere der Boni auf einmal bekommen. Die Lucky 7 hat also einiges drauf, wie beispielsweise User Gorram_Mudder auf reddit demonstrierte:

Ihr könnt von dem Glücksspiel also richtig profitieren – NPCs hingegen zeigten sich dem Borderlands-3-Glücksspiel gegenüber eher allergisch.

Hier findet ihr die Lucky 7: Wo wir schon beim Thema Glück sind: Die Lucky 7 könnt ihr als völlig zufälligen World Drop im Handsome Jackpot finden. Möglich also, dass ihr einen Mülleimer öffnet und euch die Kanone entgegenhüpft. Da die Drop-Rate im DLC recht hoch ist, liegen die Chancen darauf gar nicht so schlecht – was übrigens ein großer Pluspunkt des DLCs bei den Spielern ist.

Wenn ihr die Lucky 7 farmen möchtet, solltet ihr es bei Scraptrap Prime im Compactor versuchen. Der Boss hat eine erhöhte Drop-Chance hinsichtlich der Lucky 7.

Ob die nächsten DLCs auch so starke Waffen im Gepäck haben? Das könnte vielleicht noch kommen: