Seid ihr auch schon dabei, den Handsome Jackpot auszunehmen? Dann solltet ihr besonders ein Auge auf diese Waffen aus dem Borderlands 3 DLC haben.

So sehr lohnt die Waffenjagd im DLC: Wenn ihr den Moxxi-DLC bereits angespielt habt, möglicherweise noch auf einer der Mayhem-Stufen, dürftet ihr es schon bemerkt haben. Die Drop-Rate im DLC ist merklich hoch – legendäre Waffen scheinen öfter aufzutauchen als gewohnt.

Ein Traum also für Spieler, die vor allem guten Loot sammeln wollen. Dementsprechend gut kommt der DLC insgesamt auch an. Doch welche Waffen sind die besten? Einige Favoriten haben sich bereits bei den Spielern hervorgetan. Wir zeigen sie euch hier!

Der Jackpot bietet ein paar starke Waffen

Die besten legendären Waffen im Handsome Jackpot

Neuer Loot im DLC: Schon bevor der DLC live ging, wurde einiges an legendärer Ausrüstung des Handsome Jackpot entdeckt. Nun wurde die Liste der legendären Waffen um einige Neuzugänge erweitert – welche lohnen sich besonders?

AutoAime

Das kann die AutoAime: Die AutoAime ist zwar als Sniper klassifiziert, schießt aber jede Menge Kugeln hintereinander ab, die ordentlich Schaden austeilen. Fans der Lyuda werden ihre Freude an dem neuen Schießeisen haben. Vor allem, da sie zielsuchende Kugeln verteilt – nützlich!

Reddit-User Bucking_Fastard ist vor allem ein Fan der Waffe, wenn man sie mit einem Korrosions-Effekt findet: „Die ist auf Mayhem 2 richtig stark“. Im Casino nützt einem die Korrosions-AutoAime eine Menge – schließlich trifft man hier auf viele gepanzerte Loader-Bots.

Hier findet Ihr die AutoAime: Die AutoAime könnt ihr in sämtlichen Versionen als World Drop finden. Freddie the Traitor droppt sie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit.

Slow Hand

Das kann die Slow Hand: Paul Tassi von Forbes ist ein großer Fan der SlowHand: „Es gibt zwei Shotguns im DLC, die Slow Hand und die Heartbreaker. Das hier ist die gute.“ Sie ist besonders dafür geeignet, Feinde mit Elementschaden zuzusetzen – schließlich verschießt sie einen großen Energieball des jeweiligen Elements. Fans kennen die Kanone auch noch aus Borderlands 2.

Hier findet ihr die Slow Hand: Die Slow Hand findet ihr zufällig als World Drop oder bei DEGEN-3.

Lucky 7

Das kann die Lucky 7: Ihr wollt eine Menge Schaden anrichten und dabei sehen, wie eure Gegner in einem grellen Blitzlichtgewitter einfach verschwinden? Dann seid ihr bei der Lucky 7 richtig! Die legendäre Pistole ist gerade was für Moze-Spieler, da sie perfekt zu den Fähigkeiten der Schützin passt. Wie das aussieht, könnt ihr hier im Video sehen:

User nanowaffle fasst das ganze sehr passend zusammen: „Ich bin kein Wissenschaftler. Aber das sieht nach einer Menge Schaden aus.“ Tatsache!

Hier findet ihr die Lucky 7: Die Lucky 7 gibt es mit etwas Glück ebenfalls als World Drop. Alternativ könnt ihr sie bei Scraptrap Prime finden.

Craps

Das kann die Craps: Bei der Craps handelt es sich um eine neue Torgue-Pistole, die ihr im DLC als World-Drop finden könnt. Gerade die Korrosions-Variante zeigt sich im DLC nützlich aufgrund der vielen Panzerungen. Der Clou sind die Haftprojektile, die ihr beim Nachladen explodieren lassen könnt – so richtet ihr sehr viel Schaden auf einmal an.

Hier findet ihr die Craps: Die Craps findet ihr wie die anderen Waffen entweder zufällig oder ihr versucht, sie bei Jackbot zu farmen.

ION Cannon

Das kann die ION Cannon:„Diese Waffe wird defintiv generft“ – Diese Vermutung sieht man in der Community gerade in Massen. Denn die Ion Cannon ist die wahrscheinlich stärkste Waffe, die ihr gerade im DLC finden könnt. Es handelt sich dabei um einen Vladof-Raketenwerfer. Einen richtig, richtig starken Raketenwerfer.

Wenn ihr die richtige Variante erwischt, könnt ihr so ziemlich alles One-Shotten, was euch vor die Flinte läuft. Je nach Build kann der Schaden in mehrstellige Millionenhöhe gehen. Reddit-User darksoulsduck etwa hat sich dem guten, alten Farmspot Graveward auf Mayhem 4 zugewandt.

Das Ergebnis: Seine ION Cannon richtete 28 Millionen Feuer- und 2 Millionen Normalschaden an. Das reicht auf Mayhem 4 fast für zwei Gravewards auf einmal: „In diesem Szenario auf Mayhem 4 hatte er 18 Millionen Lebenspunkte“ berichtet der User. Wenn ihr eine Waffe aus dem DLC braucht, ist es diese hier.

Hier findet ihr die ION Cannon: Die ION Cannon wurde bisher noch nicht als World Drop gefunden. Aber der Boss Fabricator kann sie fallen lassen.

Das macht doch Lust auf noch mehr Borderlands 3! Was könnte nach dem DLC anstehen?