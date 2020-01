Borderlands 3: Neuer Patch bringt Doppel-Event und nerft Superwaffe

In Borderlands 3 ging der neue Patch live. Neben gleich zwei Events wird auch wieder am Balancing geschraubt. Wir zeigen euch, was drinsteckt.

Wann kommt der Patch? Der neue Hotfix für Borderlands 3 sollte bereits um 18:00 Uhr live gehen. Achtet wie gewohnt auf euer Hauptmenü: Erscheint das „Hotfixes Applied“ Schild, ist alles bereit.

Was bringt der Patch? Es handelt sich um einen umfangreicheren Patch, der neben einem Doppel-Event auch mehrere Bug-Fixes und Balancing-Vorgänge beinhaltet.

Eure Chance für Maliwan Takedown

Das steckt im neuen Patch – Events und Balancing

Diese Events kommen: Mit dem Hotfix starten zum einen das „Farm-Fieber“, zum anderen die skalierte Version von Maliwan Takedown.

Das Farm-Fieber erhöht die Wahrscheinlichkeit, legendäre Beute zu bekommen. Und zwar von so ziemlich jeder Art größerer Gegnern – es lohnt sich also, Bosse und seltene Spawns zu farmen.

Maliwan Takedown hingegen wird, nachdem das Event ursprünglich schon zu Neujahr beginnen sollte, nun zwei Wochen lang einfacher. Zumindest wird die Schwierigkeit an die Größe eurer Gruppe angepasst. Dank des Farm-Fiebers dürfte sich ein Durchlauf des Raids also gleich doppelt lohnen.

Hieran wird gedreht: Nachdem es lange kaum Balancing-Änderungen gab, dreht der Patch diesmal wieder an einigen Werten. Das liegt vor allem daran, dass einige neue Inhalte aus dem Moxxi-DLC anscheinend nicht wie gewollt liefen. Das gilt beispielsweise für die superstarke Ion Cannon, die zu den besten DLC-Waffen gehört.

Diese Waffe ist dermaßen stark, dass Fans schon beim Finden einen Nerf befürchteten. Der kommt nun auch, fällt aber klein aus: Lediglich die Nachladezeit wird auf 5 Sekunden erhöht, darüber hinaus verbraucht sie nun mindestens 6 Einheiten Munition pro Schuss. Der extrem hohe Schaden hingegen bleibt gleich: „Die Ion Cannon ist eine starke Waffe und das wollen wir auch nicht ändern. Sie überperformte nur ein bisschen“, so die Entwickler in den Patch Notes.

Die Ion Cannon lässt es immer noch krachen

Darüber hinaus wurden folgende DLC-Bosse etwas schwerer gemacht, da die Entwickler den Eindruck hatten, dass sie keine ausreichende Herausforderung darstellten:

Fabrikator

Freddie

ST4NL3Y

Constructor

Tony Bordel

Tricksy Nick

Third Rail

Dazu kommen mehrere Bug-Fixes sowie ein Buff mehrerer Salbungen für die Kammerjäger. Sowohl für Moze als auch Zane und Fl4K gab es Verbesserungen einzelner Werte – nur Amara kommt ohne aus. Weitere Details zu Korrekturen und Anpassungen findet ihr in den Patch Notes.

Damit ist Borderlands 3 wieder im gewohnten Update-Rhythmus angekommen. Wie geht es demnächst weiter?