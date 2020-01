Borderlands 3: Mini-Event „Farm-Fieber“ startet und liefert massig Loot

Ihr sucht legendäre Waffen in Borderlands 3? Das Mini-Event „Farm-Fieber“ hat alles was ihr braucht, um massig Loot einzusacken.

Wann startet das Event? Gearbox hat auf der offiziellen Website angekündigt, ab Donnerstag, dem 16. Januar, das Loot-Event „Farm-Fieber“ zu starten. Es beginnt um 18:00 Uhr MEZ und läuft dann genau zwei Wochen bis zum 16. Januar.

Es wird Zeit, Bosse zu farmen

Das bringt euch das „Farm-Fieber“-Event

Was steckt im Event? Das Event bringt euch so ziemlich alles, was sich zu farmen lohnt, in verstärkter Ausführung. Bosse farmen ist sowieso eine beliebte Tätigkeit in Borderlands 3 – jetzt wird sie noch lukrativer. Es wird besondere Loot-Drops geben, die euch extra-viel legendäre Beute einbringen wird.

Das gilt für:

Wiederholbare Bosse aus der Story

Die Prüfungsgelände

Den Ring des Gemetzels

Maliwan Takedown

Seltene Spawns

Hammerlock-Jagden

Gelegenheitsziele

Das Event dürfte euer Inventar auffüllen

Neben einer erhöhten Rate an legendären Waffen wird es auch zusätzliche gesalbte Waffen geben. Noch dazu werden seltene Spawns, wie beispielsweise Wick und Warty, merklich öfter erscheinen als gewohnt.

Maliwan Takedown ist dabei: Da die skalierte Version von Maliwan Takedown sich verschoben hatte, trifft diese Variante nun mit dem neuen Loot-Event zusammen. Das dürfte vielen Spielern entgegenkommen.

So bietet sich nicht nur die Gelegenheit, den Takedown in kleinerer Gruppenzahl zu bestreiten – er dürfte auch lohnende Beute einbringen. Normalerweise ist der Takedown nur zu viert und auf Maximallevel machbar. Doch in den kommenden zwei Wochen wird die Schwierigkeit an eure Gruppengröße angepasst.

Holt euch Wotan, solange er schlagbar ist

Zuletzt ist eine bisher unbekannte Cutscene aufgetaucht, die ein interessantes Feature andeuten könnte: