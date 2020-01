Wenn man einen neuen Durchlauf in Borderlands 3 startet, kann sich der Anfang ganz schön ziehen. Ein Spieler-Fund macht nun aber Hoffnung auf ein neues Feature, das helfen könnte.

Das war das Problem: Ihr habt die Story durchgespielt und wollt euch nun mit einer anderen Klasse an einem neuen Durchlauf probieren? Dann mal los! Das Intro kann allerdings einiges an Zeit einnehmen.

So startet die Suche nach der Kammer

Schon seit kurz nach dem Release von Borderlands 3 wünschen sich viele Spieler eine Möglichkeit, Cutscenes und insbesondere das Intro in einem neuen Durchlauf zu überspringen. Zumindest den von Marcus erzählten Teil kann man seit einem Dezember-Patch skippen, sobald er geladen ist. Die Einführung der Kammerjäger bleibt aber.

Nun wurde eine Cutscene gefunden, die euch allerdings richtig Zeit ersparen würde – denn sie überspringt inhaltlich weit mehr als das Intro.

Spieler findet neue Cutscene – Spielstart im Kurzformat?

Das zeigt die neue Cutscene: Reddit-User z_3ph1r postete im Borderlands-Subreddit ein Video, das eine neue Cutscene für Borderlands 3 zeigt. Die startet wie das gewohnte Intro. Anstatt aber die Hintergrundgeschichte zu erzählen sagt Marcus: „Ah, du willst ein bisschen Story skippen? Versteh ich, was für eine Zeitverschwendung.“

Das Video schaltet in den Vorspulmodus und zeigt am Ende die Sanctuary: „Springen wir einfach zu dem Teil, wo du ein eigenes Raumschiff hast und eine Galaxie darauf wartet, gelootet zu werden“, so Marcus.

Dann folgt noch eine kurze Zusammenfassung der Story bis zu diesem Punkt – inklusive des Aufeinandertreffens von Lilith und Tyreen. Die Cutscene springt also in einen Teil der Story, der mehrere Spielstunden nach dem Anfang stattfindet. „So, bist du glücklich? Dann leg mal los“, sagt Marcus noch am Ende – dann startet die Sanctuary.

Mit eurem Schiff bekommt ihr eine Menge Möglichkeiten

Was bedeutet diese Cutscene? Wie der User berichtet, hat er die Szene in den Spieldaten des Handsome Jackpot DLC gefunden. Das passt, denn den DLC kann man erst starten, sobald man die Sanctuary im Spiel freigeschaltet hat.

Auch in den DLC kommt ihr so schneller

Die Spieler hoffen, dass die Szene für eine Art Schnellstart-Feature gedacht ist, das man nutzen könnte, wenn es in einen neuen Durchlauf geht – beispielsweise im „True Vault Hunter“-Modus. Springt man an diesen Teil der Story, skippt man zwar einige Dinge wie den Kampf gegen Mouthpiece, hätte aber direkten Zugriff auf seine Bank und alle Features, die mit der Sanctuary ins Spiel kommen. Den gesamten Anfangspart zum Kennenlernen des Spiels könnte man sich dann sparen.

