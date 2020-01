Borderlands 3 kündigt mit neuem Patch lang erwartetes Solo-Event an

In der Nacht wird ein neues Update für Borderlands 3 veröffentlicht. Dabei werden einige Fehler behoben. Interessanter ist jedoch, dass mit den Patch Notes endlich das Solo-Event für Maliwan Takedown ein neues Datum bekommen hat.

Was ist das für ein Event? Maliwan Takedown ist der aktuell schwerste Inhalt in Borderlands 3. Er ist für 4 Spieler ausgelegt, die allesamt das Maxlevel erreicht haben müssen. Zwar gibt es schon einige Solo-Runs, aber nur wirklich gute Spielern können die Herausforderung alleine meistern.

Doch das soll sich nun für kurze Zeit ändern. Zwei Wochen lang, vom 16. bis zum 30. Januar, wird das Event einfacher. Dann sollt ihr es in kleineren Gruppen und sogar alleine abschließen können – die Schwierigkeit wird an die jeweilige Gruppengröße angepasst.

Im Anschluss an das Event wird die Schwierigkeit wieder nach oben gesetzt.

Maliwan Takedown Arena

Warum wurde das Event lang erwartet? Ursprünglich hatte Gearbox das Event bereits über Neujahr, für die Zeit vom 31. Dezember bis zum 16. Januar, angekündigt. Technische Probleme haben jedoch zur Verschiebung des Events geführt.

Auch der Patch, der heute Nacht erscheint, wird den Maliwan Takedown noch nicht einfacher machen. Eine Woche müsst ihr euch erstmal noch gedulden.

Hotfix behebt gemeldete Fehler

Was ändert der Patch? Der neue Patch behebt verschiedene Fehler, die zuvor von den Spielern gemeldet wurden:

Fl4Ks Fertigkeit „Wüst und Wild“ aktivierten manchmal nicht den Bonus-Schaden für Tiere.

Fl4Ks Fertigkeit Rakkcelerate hat manchmal nicht die Abklingzeit reduziert.

Die Stärke vom Waffen-Schild der legendären Waffe Cheap Tips wurde manchmal in den Tooltipps nicht aufgelistet.

Der Mini-Boss The Arbalest of Discipline erschien manchmal nur mit Schilden.

Die Lebenspunkte von den Anointed Enforcers wurden temporär reduziert, weil sie durch ihre Immunität manchmal stärker waren, als beabsichtigt.

Boss aus dem Maliwan Takedown

Wann erscheint der Patch? Der Hotfix für Borderlands 3 erscheint in der Nacht, genauer am 10. Januar um 0:00 Uhr deutscher Zeit. Er kommt gleichzeitig für PC, PS4 und Xbox One.

Der neue Patch wird nicht der letzte sein, den Borderlands 3 bekommen wird.