Borderlands 3: Loot-Event ist so gut, dass Spieler es für immer wollen

Aktuell läuft das Farming-Event in Borderlands 3, das eigentlich gleich für immer bleiben könnte. Finden zumindest die Spieler.

Diese Events laufen gerade in Borderlands 3: Gleich zwei Events wurden mit dem vorletzten Patch vor gut anderthalb Wochen eingeführt. Dabei handelt es sich zum einen um das „Farmfieber“-Event, sowie die skalierte Version von Maliwan Takedown.

Beide bringen Vorteile für Spieler von Borderlands 3, die schon in der Vergangenheit gewünscht wurden. Allerdings sind beide nur auf zwei Wochen beschränkt. Schade eigentlich, finden manche Fans.

Besserer Loot im Farmfieber

Das steckt im Farmfieber: Die Drop-Raten legendärer Beute bei vielen Bossen und Quests wie den Prüfungsgeländen sowie bei seltenen Spawns wurden verbessert. Dazu sind die seltenen Spawns nun ziemlich verlässlich anwesend, wenn man an ihre Standorte kommt. Das ermöglicht es Spielern, zuverlässiger nach bestimmten Waffen zu farmen. Darüber hinaus wurde die Rate an gesalbten Waffen hochgeschraubt – und einige davon wurden in den letzten Patches auch nochmal verbessert.

Deswegen wünschen sich Fans eine Verlängerung: Klar – wer Borderlands 3 vor allem im Such-Modus nach bestimmten Waffen spielt, ist mit dem Event genau richtig bedient. Der Reddit-User Meeqs etwa kommentierte das Event in einem Post folgendermaßen:

Während dieses Events hat man das Gefühl, dass das Spiel so angepasst werden sollte. Es ist viel angenehmer und lohnender, und ich fühle mich nicht mehr so schnell ausgebrannt, wie vorher. Ich war wirklich überrascht, wie weit die erhöhten Drop-Raten tatsächlich gehen.

Ein Vorschlag in den Kommentaren hat die Idee, die Drop-Raten vielleicht auf Mayhem 4 oder im True Vault Hunter Modus zumindest auf diesem Level zu lassen. Denn teilweise kann gerade die schwierigste Mayhem-Stufe ganz schön schlauchen. Auch in einem Post von User „appa-ate-momo“ wird die Farmfieber-Rate als ideal für Mayhem 4 angesehen:

Der Schwierigkeitssprung von Chaos 3 auf 4 wird derzeit nicht richtig belohnt. Endgame-Inhalte auf Mayhem 4 zu spielen, erfordert grundsätzlich gute Salbungen und eine super-spezifische Ausrüstung. Ohne das Event wird Farming zu einer Übung in Wahnsinn.



Dedicated Drops waren immer lächerlich selten im Vergleich zu den Worlddrops vom selben Gegner. Das Farmfieber ändert das. Gearbox, bitte lasst dieses neue Modell an Ort und Stelle, zumindest für Mayhem 4!

Könnte die Rate auf Mayhem 4 bleiben?

Es gibt natürlich auch einige Spieler, die bisher kein Glück im Event hatten. Schließlich bedarf es immer noch einer ordentlichen Portion Glück, die seltensten Waffen im Spiel zu erwischen. Dennoch würden sich viele Spieler über eine Verlängerung freuen.

Besteht eine Chance auf Verlängerung?

Das läuft noch neben dem Farmfieber: Neben dem Loot-Event wurde auch das Maliwan-Solo-Event gestartet. Normalerweise braucht man für den schwierigen Raid Maliwan Takedown vier Spieler auf Maximallevel.

Seit dem Eventstart skaliert sich die Schwierigkeit von Maliwan Takedown allerdings auf die Gruppengröße. Seitdem kann man es auch besser in kleineren Gruppen oder sogar alleine versuchen. Eine Änderung, die sich einige Spieler schon zur Einführung des Raids gewünscht hatten. Besteht die Chance, dass die Events bleiben?

So stehen die Chancen: Grundsätzlich gilt: So lange Gearbox nichts ankündigt, bleiben die Events erstmal zeitlich begrenzt. Allerdings ist eine Verlängerung nicht unmöglich. Gearbox hat bereits gezeigt, durchaus auf das Fan-Feedback zu hören, wenn es um Updates ging.

Als Vergleich könnt hier das „Mayhem on Twitch“ Event dienen. Das brachte einige Boni für Spieler und passte den Mayhem-Modus an. Beide Änderungen wurden infolge des Fan-Feedbacks nach dem Event beibehalten. Wer weiß – womöglich entscheidet sich Gearbox erneut zu einer solchen Maßnahme.

Wenn ihr das Event nutzt, um bestimmte Waffen zu suchen, schaut mal nach diesen hier: