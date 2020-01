In der Nacht auf den 24. Januar erschien ein neues Update für Borderlands 3. Der Hotfix brachte dabei nur kleine Änderungen, von denen eine sehr gut bei den Spielern ankommt.

Was brachte der Patch? Der neue Patch erschien simultan für PC, PS4 und Xbox One und brachte im Wesentlichen drei Änderungen:

Eine Textur für den Brand-Badass und Super-Badass-Varkid wurde aktualisiert.

Die Belohnungen aus Kisten am Ende des Prüfungsgeländes wurden angepasst. Beim Abschluss aller Ziele enthält sie nun die höchste legendäre Drop-Rate im Spiel.

Darüber hinaus wurde die Gamma-Salven-Salbung verbessert. Der Bonus-Strahlungsschaden bei aktiver Gamma-Salve von FL4K wurde von 65% auf 115% erhöht.

Zusätzlich gab es einige Fehlerbehebungen, die den Fortschritt bei der Missionen „Sanctuary“ und „Hammerhart“ verhinderten. Auch Ember wurde gefixt, die manchmal nicht auftauchte, um die Missionen fortzusetzen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier.

Wann gibt wieder ein großes Update? Im reddit freuen sich viele über den kleinen Hotfix, doch sie warten auch auf ein größeres Update, welches die Performance anpasst und größere Balance-Änderungen mit sich bringt.

Ein solches Update gab es zuletzt mit Patch 5 am 12. Dezember 2019.

Darüber hinaus wird Borderlands 3 2020 noch neuen Content in Form von Events und kommenden DLCs kriegen. Dazu soll es noch eine Ankündigung samt Roadmap im Januar geben.

Borderlands 3: Spieler feiern den DLC – Legendäre Waffen für alle

Spieler lieben Buff für FL4K

Wie reagieren die Spieler auf die Änderungen an FL4K? Der Buff an der Gamma-Salven-Salbung für FL4K kommt bei vielen Spielern im reddit richtig gut an. Bisher zählte ein Gamma-Build eher zu den schwachen Optionen für FL4K.

Die Spieler glauben durch die Änderungen nun, dass FLAK auch für die große Herausforderung Mayhem 4 mit Gamma-Salve spielbar wird:

Bear_T: „Ich weine Tränen der Freude. Ich habe so auf einen Gamma-Buff gehofft, genau wie bei Zane SNTNL auf 100%. Nun sind es sogar 115%. Es wird endlich spielbar sein in M4. Danke!

ImNotRyanCallahan: „Ich bin glücklich über den Gamma-Burst, es war die am wenigsten nützliche Option für FL4K in M4. Ich bin immer noch nicht sicher, ob sie nun gut genug ist, aber ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren.“

BeardedWinder0: „Ich habe all mein Gamma-Burst-Equipment für diesen Tag gespart! 110% ist unglaublich!“

Wie reagieren sie auf den zusätzlichen Loot? Über die Änderungen an den Kisten am Ende des Prüfungsgeländes wird hingegen etwas kontroverser diskutiert.

Viele fanden die Kisten schon vorher belohnend genug, weswegen sie den Buff als unnötig ansehen. Sie hätten sich lieber Buffs für die Belohnungen von Trial-Bossen gewünscht:

stevembk: „Die Kisten vom Prüfungsgelände waren schon immer belohnender als die finalen Bosse“

doutten: „Die Spieler rennen während des Farm-Fieber-Events vermehrt durch das Prüfungsgelände für die Class Mods und Gearbox schließt daraus, dass die Beutekisten am Ende einen Buff benötigen?“

Andere Spieler hingegen sehen hier kein großes Problem. Für sie ist mehr Loot immer gut in dem Shooter.

Ein zukünftiges Update von Borderlands 3 könnte ein Feature enthalten, welches sich viele Spieler schon lange wünschen: