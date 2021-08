War Outriders teurer als gedacht? Entwickler sagt: Wir kriegen kein Geld

Wie geht es weiter? Wojciechowski glaubt, dass trotz der schlechten Nachrichten noch dieses Jahr Gewinnbeteiligungen ausgeschüttet werden. So lange wolle man weiter an der Unterstützung von Outriders arbeiten. Details könne er jedoch noch nicht nennen.

Outriders kam zu Release zumindest auf Steam äußerst gut an , erschien aber direkt zu Release auch im Xbox Game Pass. Abonnenten mussten das Spiel also nicht kaufen und da es weder kostenpflichtige DLCs noch Mikrotransaktionen gibt, gab es für Game-Pass-Nutzer wenig Anreiz, Geld für Outriders auszugeben.

Das sagt der Entwickler: People Can Fly haben am 16. August einen Bericht zur aktuellen Lage veröffentlicht (via PeopleCanFly.com ). Ursprünglich sei geplant gewesen, 45 Tage nach dem ersten Quartal die Gewinnbeteiligung auszuschütten.

Insert

You are going to send email to