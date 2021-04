Outriders stürmt die Steam-Charts – Wie kommt der Shooter bei euch an?

Outriders ist seit dem 1. April für alle Plattformen verfügbar. Wir wollen nach fast einer Woche Spielzeit von euch wissen: Wie kommt der Loot-Shooter bei euch an?

Das ist Outriders: Der Loot-Shooter vom Entwicklerstudio People Can Fly erschien am 1. April. Dabei wird es vom Entwickler selbst am ehesten mit Diablo verglichen und mischt viele Spielstile. Ihr wählt zwischen 4 Klassen und müsst anschließend gegen Horden von Gegnern kämpfen und regelmäßig starke Bosse bezwingen.

Gespielt wird im Solo-Modus oder im Koop mit Freunden. Dabei könnt ihr durch die Weltränge eure Schwierigkeit und die Chance auf guten Loot bestimmen und euren Charakter immer wieder mit neuen Gegenständen und Waffen verbessern.

Bereits in den ersten Tagen stürmte Outriders auf Steam an die Chart-Spitze. So steht es aktuell auf Platz 1 der Top-Seller auf Steam und vertreibt damit Valheim, welches dort lange die Spitzenposition innehatte. 125.000 Spieler zockten in der Spitze Outriders. Nur 8 Spiele hatten mehr gleichzeitige Spieler in den letzten 30 Tagen (via Steamcharts).

Outriders kommt gut an – Bei euch aber auch?

So liefen die ersten Tage: Schon am ersten Tag stürmten tausende Spieler die Server. Das war etwas zu viel für die Entwickler, denn vor allem zu Beginn kam es immer wieder zu Serverausfällen und viele Spieler konnten nicht immer zocken.

Ansonsten gibt es einige Stimmen, die über Bugs klagen. Einige Fehler haben sich also eingeschlichen, die den Spielspaß trüben.

Generell gibt es aber auch viel Positives, was gesagt wird. Die Story soll spannend und abwechslungsreich sein. Dazu ist die Schwierigkeit des Spiels ein Punkt, über den viel geredet wird. Es sei zwar herausfordernd, doch dabei nicht unfair.

Wie wird Outriders bewertet? Dafür lohnt sich ein Blick auf Steam. Dort stehen die Rezensionen bei “ausgeglichen”. Aktuell (Stand 6. April um 13:00 Uhr) haben 68 % Outriders als positiv bewertet. Die negativen Stimmen stammen oftmals von den Server-Problemen, die Outriders hat. So gibt es viele Stimmen, die zwar nicht den Inhalt kritisieren, doch eine negative Bewertung aufgrund zahlreicher Crashes vergeben.

Hier seid ihr gefragt: Nach mittlerweile 6 Tagen, an denen man Outriders zocken konnte und einer kostenlosen Demo, die allen Interessenten zur Verfügung stand, möchten wir von euch wissen, wie ihr Outriders einschätzt. Erfüllt der Loot-Shooter eure Erwartungen oder kommt er sogar besser als erwartet an?

Wir haben hierfür eine Umfrage erstellt, die euer Meinungsbild widerspiegeln soll. Dabei hat jeder von euch genau eine Stimme, die er abgeben kann:

Sucht ihr noch Tipps, damit ihr besser den Einstieg in Outriders meistern könnt? Wir binden euch hier 5 nützliche Tipps zum Start ein:

5 schnelle Tipps zu Outriders, die jeder Anfänger kennen muss