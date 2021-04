Was haltet ihr von dem Build? Spielt ihr den Verwüster? Habt ihr eigene Builds erstellt, die ihr uns zeigen wollt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Life Stock sorgt dafür, dass ihr ständig Lebenspunkte wiederherstellt, sobald ihr nachladet. In Kombination mit den Fähigkeiten des Verwüsters werdet ihr so zum Offensiv-Tank.

So wird das gespielt: Mit Endless Mass könnt ihr Gegner an einer Stelle konzentrieren und gerade kleinere Feinde auf einen Schlag ausschalten. Ihr könnt dann entweder mit Gravity Leap mitten ins Getümmel springen, oder die verbleibenden Gegner mit eurer Waffe ausschalten. Golem schützt euch vor Schaden und macht euch zum Offensiv-Tank.

Was ist das für ein Build? Gaming_Wolf_ setzt auf die Subklasse Bezwinger und investiert alle Skillpunkte in den oberen Zweig des Skillbaums. Das ist die offensivste Subklasse und gibt massive Schadensboni für Waffen.

Was kann der Verwüster in Outriders? Die Klasse kann Gravitation kontrollieren und hat mächtige Fähigkeiten, mit denen ihr Erdbeben erzeugen, feindliche Kugeln reflektieren oder eure Gegner mit Erdsäulen aufspießen könnt. Zudem kann er schweben und aus der Luft mächtige Sturzangriffe starten.

