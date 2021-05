Eine der beliebtesten Klassen von Outriders ist der Trickster (Deutsch: Assassine). MeinMMO zeigt euch einen Build, mit dem ihr ohne Probleme durch die Endgame-Expeditionen von Outriders kommt und Herausforderungsrang 15 schafft.

Das ist der Assassine: Die besondere Eigenschaft der Klasse ist das Manipulieren von Raum und Zeit. Damit können sich Assassinen teleportieren, Feinde verlangsamen und zusätzlich schwächen.

Durch die richtige Kombination an Ausrüstung, Waffen und Skills lässt sich so eine tödliche und blitzschnelle Maschine zusammenbauen, mit der ihr euch nur so durch das Endgame metzelt.

Der YouTuber NickTew hat dazu einen Build vorgestellt, der eine der stärksten Build-Varianten für den Assassinen zeigt. Dieser ist auch an den Rüstungs-Bug angepasst, der mit Patch 1.04 zum Vorschein kam. Wir zeigen euch, was ihr für den Build braucht.

Assassinen-Build – Skillbaum, Fähigkeiten, Ausrüstung

Diese Perks braucht ihr:

Waffentrickserei (x4) Erhöht den Waffenschaden auf kurze Distanz um 15 %

Trumpfass Erhöht den Rüstungsdurchschlag um 10 %

Todeswahrscheinlichkeit (x3) Erhöht den Waffenschaden um 8 %

Meisterschaft: Schrotflinten Erhöht den Schaden mit Schrotflinten um 15 % Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner Schrotflinten fallen lassen, um 20 %

Äquilibrium Reduziert die Abklingzeit von Mobilitäts-Fähigkeiten um 15 %

Verheerende Feuerkraft Aktivierung von Täuschung-Fähigkeiten erhöht den Waffenschaden für 8 Sekunden um 35 %

Singularität Reduziert die Abklingzeit von Täuschung-Fähigkeiten um 15 %

Unvorhergesehenes Ende (x2) Wenn ihr Gegner von hinten angreift, erhöht sich der Waffenschaden um 20 %

Kopfgeldjäger Erhöht den Waffenschaden gegen Elite-Gegner um 15 %

Seltsames Wachstum Vergrößert das Magazin um 50 %

Experte: Schrotflinten Erhöht den Schaden von Schrotflinten um 12 %

Kaltes Kalkül Für jeden Gegner auf kurzer Distanz steigert sich der Waffenschaden um 8 %



Die Skills des Assassinen-Builds

Jagdfieber: Wählt einen Gegner und teleportiert euch hinter ihn. Dabei erhaltet ihr einen Energieschild.

Wählt einen Gegner und teleportiert euch hinter ihn. Dabei erhaltet ihr einen Energieschild. Zeitriss: Erzeugt eine Schockwelle, die Gegner für 3,5 Sekunden in der Luft schweben lässt und außerdem Schwäche verursacht.

Erzeugt eine Schockwelle, die Gegner für 3,5 Sekunden in der Luft schweben lässt und außerdem Schwäche verursacht. Tükische Kugeln: Ihr erhaltet ein Magazin mit Anomalie-geladenen Kugeln, die euren Schaden erhöhen und Widerstände ignorieren.

Waffen, Rüstungen, Mods

Diese Waffen verwendet der YouTuber: Die wichtigste Waffe des Builds ist die legendäre Schrotflinte, die in zahlreichen Builds vorkommt und eine der beliebtesten Waffen im Endgame von Outriders ist.

Durch die Item-Wiederherstellung, die anders ablief, als geplant, hat er diese Schrotflinte sogar als Godroll bekommen. Mit den Rang-3-Mods “Festung” und “Dunkles Opfer” ist eine der mächtigsten Schadenskombinationen in Outriders möglich.

Festung gibt euch einen Schadens-Bonus von 43 %, wenn ihr über einen bestimmten Rüstungswert kommt. Dunkles Opfer zieht euch zwar kontinuierlich Leben ab, bis ihr nur noch 50 % eurer Lebenspunkte habt. Dafür gibt es aber einen permanenten Bonus von 75 %.

Die fehlenden Lebenspunkte lassen sich durch den Schaden, den ihr anrichtet, gut wiederherstellen. Das ist zwar ein sehr riskanter Spielstil, doch wenn ihr euch richtig bewegt und schnell genug reagiert, solltet ihr überleben können.

Alternativ empfiehlt sich statt Dunkles Opfer die Rang-3-Mod Amoklauf. Diese zieht euch keine Leben ab, ermöglicht aber auch einen starken Schadensbonus, wenn ihr Gegner tötet. Bei eurer Zweitwaffe habt ihr quasi freie Wahl.

Diese Rüstungs-Mods verwendet NickTew: Eines der wichtigsten Rüstungsteile ist Ugake Otarahs legendäre Kapuze. Die bringt euch nämlich eine Rang-3-Modifikation Sofortiges Nachladen. Diese Mod füllt euer Magazin jedes Mal auf, wenn ihr euch mit dem Jagd-Fieber-Skill teleportiert.

Das macht das Aufrechterhalten von euren tückischen Kugeln einfacher und ihr müsst quasi nie nachladen.

Kopf Adlerauge (Rang 3): Erhöht euren Waffenschaden, wenn ihr einen Gegner tötet während ihr durch euer Visier zielt. Kann bis zu 3 Mal gestapelt werden. Schrotmunition (Rang 2): Erhöht den Schaden von Schrotflinten um 10 %

Brust Captian Hunter (Rang 3): Erhöht euren Waffenschaden gegen Elite-Gegner um 25 % Schützender Tod (Rang 2): Erhöht eure Rüstung, wenn ihr einen Gegner tötet während ihr durch euer Visier zielt. Kann bis zu 3 Mal gestapelt werden.

Hose Hohe Reichweite (Rang 1): Verdreifacht die Reichweite des Skills. Schmerzübertragung (Rang 3): 10 % des Waffenschadens und 30 % des Anomalieschadens werden von einen Gegner auf den anderen übertragen.

Handschuhe Sofortiges Nachladen (Rang 3): Euer Magazin wird jedes Mal aufgefüllt, wenn ihr euch mit dem Jagd-Fieber-Skill teleportiert. Individualabstand (Rang 2): Erhöht euren Schaden auf kurze Distanz um 15 %

Schuhe Munitions-Schnäppchen: Tötet ihr Gegner, während Tückische Kugeln aktiv ist, erhaltet ihr 20 % eurer Munition zurück. Blutrausch: Kills steigern den Waffenschaden. Kann bis zu 3 Mal gestapelt werden.



Als Attribute solltet ihr auf Bonus-Waffenstärke, Abklingzeitreduzierung und Schaden auf kurze Distanz setzen.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch in NickTews Video anschauen. Dort demonstriert er den Build in der Sternengrab-Expedition:

Mit dem Build schafft er es nicht nur, Expeditionen auf Herausforderungsstufe 1 abzuschließen, er schafft sogar Zeiten um die 3 Minuten. Damit lässt sich also verdammt schnell durch das Endgame grinden.

Die Spielweise könnte so manchen allerdings Probleme bereiten, da man nicht sonderlich viel Schaden durch Feinde aushält. Dabei hilft allerdings das Schild des Assassinen, das durch Jagdfieber ständig aufgebaut werden kann.

Aktuell ist zudem das Rüstungs-System von Outriders verbuggt. Der Fehler scheint nicht bei allen Spielern im gleichen Ausmaß aufzutreten. Bedenkt das, wenn ihr ähnlich offensive Builds bastelt.

