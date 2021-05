Outriders gibt Spielern starke Legendarys zurück, die sie gar nicht verloren haben

Lange hat es gedauert, doch endlich läuft die Wiederherstellung von verlorenen Items in Outriders an. Dabei bekommen Nicht-Betroffene Spieler richtig starke Legendarys zurück, die sie gar nicht verloren haben.

Was ist passiert? Am 5. Mai startete die Wiederherstellung von Items in Outriders. Dabei erhielten Betroffene des gravierenden Inventar-Bugs zumindest größtenteils ihre verlorenen Items zurück.

Was war das für ein Bug? Nach dem ersten Patch zu Outriders trat ein gravierender Fehler auf, der dafür sorgen konnte, dass Spieler ihr komplettes Inventar verloren.

Manche konnten sich mit ihrem “nackten” Charakter einloggen, andere waren sogar komplett ausgesperrt. Die Wiederherstellung sollte das Problem lösen und den Spielern ihre Items zurückgeben. Dabei versprachen die Entwickler, dass sämtliche Items als God-Rolls (mit perfekten Werten) im Inventar auftauchen würden.

Das ließ ganz schön lange auf sich warten und sorgte für Frust bei den Betroffenen. Jetzt hat das Warten für die Spieler aber endlich ein Ende und die Wiederherstellung läuft. Aber nicht so, wie die Entwickler das ursprünglich geplant hatten.

God-Roll-Legendarys für (fast) alle!

Was lief nun anders? Mit der zweiten Wiederherstellungswelle vom 6. Mai erlebten zahlreiche Spieler eine Überraschung. Denn nahezu jeder Spieler, der legendäre Waffen verkauft oder durch einen Bug verloren hat, bekam diese nun als Godroll zurück.

Ursprünglich sollten logischerweise nur die betroffenen Spieler ihre Items zurückbekommen. Nun erfreuen sich aber etliche Spieler an ihren Godrolls.

Was sind Godrolls überhaupt? Dabei handelt es sich um Waffen oder Rüstungsteile, die mit perfekten Werten gefunden werden. Bei Waffen auf Stufe 50 liegt der maximale Angriffswert beispielsweise bei 99.400, während die niedrigsten Werte um die 70.000 liegen.

Wie konnte das passieren? Die Entwickler hatten eigentlich einen anderen Plan. Man teilte die Spieler dafür in drei Gruppen ein:

Gruppe A – Unspielbare Charaktere mit ungültigem Inventar

Gruppe B – Charaktere ohne ungültiges Inventar, die aber trotzdem alles verloren haben

Gruppe C – Spieler, die nicht von dem Bug betroffen sind

Dabei handelt es sich um eine knappe Zusammenfassung, das Ganze ist aber

Jede der Gruppen spielte in der Wiederherstellung eine Rolle, die die Entwickler genau berechnen mussten, um keine weiteren Fehler zu machen.

Letztlich nahm das Ganze sogar so viel Zeit in Anspruch, dass man Patch 1.07 noch vor der Wiederherstellung veröffentlichte, obwohl es ursprünglich andersherum geplant war. Dazu heißt es im Statement der Entwickler:

Da wir Gruppe B nicht endgültig von Spielern der Gruppe C unterscheiden können, werden sowohl Gruppe B als auch Gruppe C von der Wiederherstellung profitieren. Selbst wenn sie NICHT von einer Inventar-Löschung betroffen sind, erhalten Sie möglicherweise bis zu 20 God-Roll-Legendarys, die sie möglicherweise zuvor durch einen Fehler verloren oder an einen Händler verkauft haben (zerlegte Gegenstände werden nicht wiederhergestellt, da unsere Analysen zeigen können, dass sie nicht durch den Fehler verloren gingen). via reddit.com

Was sagt die Community dazu? Die meisten freuen sich logischerweise über ihre Godroll-Items. Manche reagieren auch einfach erstmal überrascht.

So schreibt TitanGrimstrike beispielsweise: “Du hattest keinen Charakter/Inventar-Wipe, hast dich aber eingeloggt, um trotzdem 99,4k-Waffen zu finden…”

Einige freuen sich darüber, dass sie sogar Legendarys zurückbekommen, von denen sie nichts wussten. Andere wundern sich aber darüber, welche Items wiederhergestellt wurden.

So schreibt lordtyr: “Ehrlich, [Die Erklärung der Entwickler] muss ziemlich ungenau sein, oder etwas ist wieder verbuggt. Ich habe definitiv nie Todesschild oder Guillotine verkauft, ich hatte sie beide die meiste Zeit auf meinem Charakter. Eingeloggt, nur um jeweils noch eine vorzufinden, jede als Godroll. Ich beschwere mich nicht.” (via reddit.com)

Andere Spieler berichten von ähnlichen Funden. Das war aber nicht das einzige, was bei der Wiederherstellung passierte. Zahlreiche Spieler, die von dem Bug betroffen waren, erlebten zusätzlich eine Überraschung.

Viele epische Items, die sie zurückbekamen, haben jetzt 2 Rang-3-Modifikationen. Das sind die höchsten Mods im Spiel. Dadurch sind diese Items jetzt im Prinzip genauso mächtig, wie legendäre Items.

Sie sind sogar im Vorteil, da legendäre Mods immer mit einer Rang-3- und einer Rang-2-Mod gefunden werden können.

Wart ihr von dem Inventar-Bug betroffen und habt eure Items zurück? Oder gehört ihr zu denen, die verwundert ins Inventar geschaut haben? Berichtet uns von euren besten Godrolls.

