Outriders: Neuer Patch bringt neue Probleme: „Ist nun schlechter als zu Release“

Der Shooter Outriders hat am Freitag ein neues Update bekommen. Das jedoch brachte einige Bugs und Probleme mit der Skalierung von Schaden mit sich. Im reddit und auf Steam beschweren sich nun viele Nutzer über den Patch. Einige sagen sogar, dass Outriders zu Release besser war als zum aktuellen Zeitpunkt.

Was ist passiert? Am 30. April wurde das bisher größte Update zu Outriders herausgebracht. Patch 1.07 brachte etliche Änderungen, darunter:

Fehlerbehebungen für Crashs und Bugs

Anpassungen am Level-Scaling für Gruppen

Fehlerbehebungen für verschiedene Mods

Eine Lösung für das Problem der Crash-Reports, die die Festplatte zumüllen konnten

Allerdings startete das Update schon mit Server-Problemen und einem Bug bei der Rüstung und der Überlebensfähigkeit der Spieler.

Außerdem wurde der schwerwiegende Bug, der das Inventar von zahlreichen Spielern verschwinden lassen konnte, noch immer nicht behoben.

Was kritisieren die Spieler nun? Durch den Patch 1.07 wurden einige neue Probleme und Fehler ins Spiel gebracht. Vor allem die Skalierung von Schaden wird als problematisch angesehen.

Einige Spieler werden plötzlich in Inhalten mit einem Angriff umgebracht, den sie vorher problemlos erledigen konnten. Sie bezeichnen Outriders derzeit sogar als unspielbar. Die Spieler sind auch deshalb sauer, weil das Update an einem Freitag veröffentlicht wurde und nun bis Montag wohl kein Fix mehr kommt.

Wer derzeit ins subreddit schaut, findet dutzende Threads auf der Startseite, die sich über die Probleme beschweren.

Probleme mit den Mods, One-Shots und Bugs

Was ist das größte Problem? Die größte Kritik gibt es derzeit an der Skalierung beim Schaden, vor allem bei dem, den die Spieler einstecken müssen. So wird in einem Video ein Tank mit 24.000 Leben von der Brood Mother mit einem Schlag getötet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die Spieler vermuten dahinter einen Bug, denn nicht jeder Spieler wird direkt mit einem Angriff ausgeschaltet. So sollen bestimmte Mods zur Schadensreduzierung nicht korrekt funktionieren.

Ein anderes Beispiel für solche One-Shots zeigt der reddit-Nutzer unseen_ogre, der in CT15 von einem gerade auftauchenden Mob ebenfalls mit einem Schlag getötet wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Unter dem reddit-Post sammeln sich etliche Spieler, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Sie stört vor allem, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen One-Shots zu entkommen. Sie fordern klare Telegrafen oder Animationen, denen sie gezielt ausweichen können. Solche Situationen wie in den beiden Clips seien einfach nur frustrierend.

Welche Probleme gibt es noch? Im reddit wurden zahlreiche Probleme des Spiels aufgelistet, darunter:

Hitboxen – Man soll Gegner manchmal nicht treffen können, weil tote Feinde im Weg liegen. Die Gegner wiederum können sogar durch lebende Feinde hindurch schießen (via reddit).

Die Reichweite einiger Feinde soll viel zu groß sein (via reddit).

Verschiedene Mods, darunter nicht nur die Schadensreduzierung, sollen nicht korrekt funktionieren (via reddit).

Probleme mit den FPS und der Verbindung zum Spiel

Hinzu kommen menschliche Probleme, wie etwa Trolle, die andere Spieler kurz vor den Belohnungen aus der Gruppe schmeißen.

Einige fanden sogar die Demo besser als das derzeitige Spiel

Was sagen die Spieler über Outriders? Einige von den Spielern gehen derzeit hart mit Outriders ins Gericht:

Ronin-76 schreibt: “Ich mochte dieses Spiel wirklich, ich liebe das Gameplay, die Kampagne war unglaublich, aber nach diesem Patch denke ich, dass es das war. Dieser neue Patch machte das Spiel schlechter als je zuvor (neben Inventar-Bug). Das ist kein Balancing. Ich sehe nur Nerfs, nichts wird gebufft oder wird besser. Nerfs und Bugs, das ist alles, was es hier gibt” (via reddit).

Der Nutzer 115049 findet sogar, dass sich Outriders im Vergleich zur Demo verschlechter hat: “Es ist schlimmer als in der Demo. In der Demo konnte ich verdammt nochmal Crossplay mit meinem Kind nutzen” (via reddit). Er spielt dabei auf die Tatsache an, dass Crossplay eine ganze Zeit lang nicht möglich war und auch jetzt noch riskant ist.

War es zu Release wirklich besser? Zu Release hatte Outriders massive Probleme mit dem Server und der Stabilität. Die zumindest haben sie in den letzten Wochen einigermaßen in den Griff bekommen. Allerdings kamen mit dem letzten Update anscheinend einige schwerwiegende Bugs ins Spiel.

Je nachdem, ob man von diesen Bugs betroffen ist, kann der Eindruck entstehen, dass Outriders zu Release tatsächlich besser war.

Denken alle Spieler so negativ? Nein, denn es gibt auch einige Nutzer, die nicht von dem Inventar-Bug oder den Bugs rund um die Mods betroffen sind oder sich nicht so stark daran stören. Sie sehen in Outriders einen guten Koop-Shooter und haben Spaß mit dem Spiel.

Allerdings sind diese Spieler im reddit und in den Diskussionen auf Steam gerade in der Minderheit.

Wie sind eure Erfahrungen mit Outriders und vor allem mit dem neuen Patch? Habt ihr auch Probleme oder kommt ihr ohne größere Bugs durch das Game?

