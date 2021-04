Outriders kann euch eure Festplatte zumüllen – Hierauf müsst ihr achten

Der Loot-Shooter Outriders könnte auf eurem PC zu einem echten Speicher-Fresser werden. Spieler berichten, dass sie bis zu 23 GB unnötige Dateien von Outriders auf ihren Festplatten haben. Wir zeigen euch, wie ihr das umgehen könnt.

Das ist das Problem: Outriders kämpfte direkt zum Release mit massiven Server-Problemen. Immer wieder stürzte das Spiel ab und genau dieses Problem macht PC-Spielern immer noch zu schaffen.

So berichten Spieler nämlich von zahlreichen Crash-Reports, die sie in ihrer Outriders-Datei finden. Das geht sogar so weit, dass ein Fan auf reddit ein Foto teilte, das 23 GB Crash-Reports zeigte, die seine Festplatte voll müllen.

Crash-Reports müllen Festplatte zu – Was tun?

Wie kommen diese Crash-Reports zustande? Wenn Outriders abstürzt, dann werdet ihr nach einem Report für diesen Absturz gefragt. Normalerweise werden diese Reports allerdings nicht dauerhaft auf der Festplatte gespeichert. Bei Outriders ist das offenbar anders, zumindest bei zahlreichen Spielern.

Das zeigen Spieler: Auf reddit gibt es einige Spieler, die sich erstaunt über die riesigen Mengen an Daten der Crash-Reports zeigen. Ein Thread von Toasteroven zeigen ganze 23 GB an Daten. Unter den Thread gibt es mehrere Spieler, die immerhin über 10 GB Daten der Crash-Reports auf ihrer Festplatte haben.

In diesem Tweet zeigt der User Toasteroven seinen belegten Speicherplatz.

Wie kann man damit umgehen? Ganz einfach gesagt: Löscht diese Dateien einfach. Dafür müsst ihr den Ordner “/Benutzer/[Nutzername]/AppData/Local/Madness/Saved/Crashes” öffnen und diese Dateien dort löschen. Achtet allerdings darauf, dass ihr auch wirklich nur diesen Inhalt löscht, denn die anderen Dateien im Ordner “Saved” braucht ihr noch.

Es kann zudem sein, dass ihr selbst nicht betroffen seid oder nur eine kleine Menge an Daten in dem Ordner zu finden ist.

Damit kann man rechnen: Die Entwickler haben schon seit Release immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen. So gibt es beispielsweise einen Bug, der euch euren kompletten Loot klaut. Outriders brachte zwar mittlerweile Patch 1.05 raus, doch auch danach kommt es zu Problemen.

Rechnet also damit, dass euch dieser Fehler mit dem unnötig belegtem Speicherplatz in einem der kommenden Updates behoben wird. Wenn ihr aber schon jetzt eure Festplatte aufräumen wollt, könnt ihr die Datei entfernen.

Was ist sonst los in Outriders? Es gibt auch viele positive Nachrichten zum Loot-Shooter, denn ganz grundsätzlich kommt der Inhalt des Spiels gut an. Die Jagd nach legendären Waffen ist beispielsweise beliebt. Wir zeigen euch, wie ihr an 3 der Waffen garantiert rankommt:

