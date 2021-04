Outriders verteilt garantiert legendäre Waffen – So bekommt ihr 3 davon

Weltstufe 12 ist allerdings gar nicht so leicht zu erreichen. Dafür müsst ihr schon einige Stunden im Spiel verbringen, damit ihr dahin aufsteigen könnt. Ihr steigt schneller im Weltrang, wenn ihr seltener sterbt. Wer also des Öftern ins Gras beißt, muss sich gedulden.

Was sind legendäre Waffen? Dabei handelt es sich um Waffen mit einzigartigen Effekten, die man in Outriders finden kann. Normalerweise kommt man durch Drops von Gegnern an die Wummen, doch dabei muss man viel Glück haben. Der Weltstufe spielt zudem eine Rolle – je höher euer Weltrang ist, desto besser ist der Loot, der droppt.

Legendäre Waffen sind die mächtigsten Schießeisen in Outriders und nur sehr schwer zu bekommen. Wir zeigen euch 3 Stellen, an denen ihr garantiert ein Legendary findet.

