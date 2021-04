Outriders ist ein tolles Spiel, das MeinMMO-Autor Benedict Grothaus regelmäßig Wutschreie entlockt. Obwohl der neue Shooter so viel richtig macht, schreit unser Autor regelmäßig seinen Monitor an, dabei hatte er sich Wutausbrüche beim Zocken eigentlich abgewöhnt.

Was ist Outriders? Der neue Loot-Shooter von Square Enix und People Can Fly erschien am 1. April offiziell für PC (Steam und Epic), PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.

Seitdem habe ich knapp 20 Stunden gespielt und weitere zehn Stunden aus der Demo mitgenommen. Outriders macht vieles richtig: das Ballern fühlt sich herrlich an, der Loot ist eine richtige Belohnung und das Crafting ein Genuss.

Mit legendären Waffen und Rüstungen gibt es immer wieder etwas, auf das man sich freuen kann. Die vier Klassen spielen sich unterschiedlich und einzigartig, das knackige Endgame treibt mich an, endlich das Max-Level zu erreichen.

Und das alles lässt sich auch noch mit Freunden spielen, wenn die Server denn gerade mal stabil sind. Feste Kampagne, Endgame-Grind, coole Features und Koop – eigentlich alles, was ich in einem Spiel brauche, damit ich es liebe. Aber …

Und warum hast du nun geschrien? Grob gesagt: weil ich sterbe und das häufig. Wobei „häufig“ hier bedeutet, dass es ein paar Stellen gibt, die ich einfach unfair finde Das hat mich schon mehrere Male so sehr genervt, dass ich meinen Monitor angeschrien habe.

Das kam das letzte Mal vor einigen Jahren vor, als ich noch League of Legends und Overwatch mit zu viel Ehrgeiz gespielt habe. Mittlerweile bin ich aber älter und auch ein Stück ruhiger geworden. Wutanfälle beim Gamen hab ich mir eigentlich abgewöhnt. Trotzdem hat mir Outriders schon mindestens drei Ausbrüche beschert …

Hohe Schwierigkeit und … cheatende Gegner?

Das bringt mich in Outriders auf die Palme: Ich bekomme aufs Maul und das regelmäßig und hart. Noch nicht einmal häufig – meistens schaffe ich eine Mission ohne Probleme oder mit höchstens mal einem Tod.

Aber es gibt ein paar Stellen, an denen ich einfach gegen eine Wand laufe. Oder treffender: die Wand läuft gegen mich.

Ich spiele einen Verwüster und bin stark auf Nahkampf fokussiert. Besonders nervig sind deswegen für mich die Scharfschützen, die aus irgendeinem Grund auch noch lächerlich stark sind. Mit meinem Gravitationssprung kann ich sie aber locker überrumpeln.

Hier kommt nun der Haken: Sobald ich die gegnerischen Reihen durchbreche, bin ich ziemlich sicher tot. Das hat mehrere Gründe:

Die Gegner fliehen und meine Buffs laufen aus, wenn ich sie nicht töten kann

Sterben sie zu weit von mir entfernt, heile ich mich als Verwüster nicht

NPCs schaffen es irgendwie, verdammt schnell über das Schlachtfeld zu kommen – gefühlt schneller als ich

Zudem treffen sie IMMER. Ich habe keine Ahnung, wie sie es anstellen, aber sobald ich nicht in Deckung bin, packen sie den Aimbot aus

Außerdem spawnen teilweise neue Gegner an Stellen, die ich eigentlich schon freigeräumt habe – fast als würden sie cheaten

So werde ich schnell umzingelt und von mehreren Elite-Gegnern umstellt, die ich nicht einfach kurz umpusten kann

Laufen meine defensiven Buffs aus, bin ich so gut wie tot

In solchen Situationen habe ich deutlich mehr Probleme mit Outriders als in einem Bosskampf. Denn bei Bossen sterbe ich normalerweise durch Fähigkeiten, die ich nicht kannte. Da lerne ich aus dem Fehler und mache es nächstes Mal besser. Aber was macht man gegen zufällige Spawn, die einen überrennen? Richtig, den Monitor anschreien.

Bosskämpfe wie gegen die Lavaspinne fallen mir nicht so schwer.

Ist Outriders zu schwer, bist du zu schwach

Soll das so sein? Es ist gut möglich, dass ich einfach unfähig bin. Allerdings wage ich das zu bezweifeln. Seit etwa 17 Jahren bin ich nun Gamer, habe unzählige Stunden in allen möglichen Spielen verbracht und habe sogar schon an semiprofessionellen Turnieren teilgenommen.

Ich behaupte von mir, dass ich ein grundsätzlich gutes Verständnis von einem Spiel habe und Shooter gehören zu dem Genre, das ich häufiger spiele – auch kompetitiv. Ich glaube also nicht, dass ich einfach nur schlecht spiele.

Ich schätze eher, dass das Spiel nicht unbedingt auf meinen Spielstil ausgelegt ist. Mein Vorgehen ist immer ultra-aggressiv und auch, wenn Outriders im Herzen kein Deckungs-Shooter ist, gibt es eben doch Deckung.

Vermutlich soll die auch genutzt werden – oder man soll schlicht nicht so schnell hinter die gegnerischen Linien kommen. Dass man ins Gras beißt, wenn man umzingelt wird, ist ja auch irgendwie klar. Trotzdem fühlt es sich unfair an, schließlich bin ich als „Veränderter“ quasi ein Gott und diese stinkigen Rebellen nur Menschen …

Blutiger Screen, die Waffe im Gesicht … dieses Bild hatte ich häufiger.

Spiel halt auf „leicht“? Ja, natürlich wäre das eine Möglichkeit, aber mein Stolz und mein Ehrgeiz halten mich davon ab. Ich bin ein wahnsinnig kompetitiver Spieler und will Dinge schaffen, wenn ich sie angefangen habe.

In Outriders bedeutet das: habe ich ein neues Welt-Tier erreicht, will ich es aufs nächste Welt-Tier schaffen. Das geht eben nur, wenn ich das aktuelle auch spiele. Klug ist das nicht unbedingt, da ich mit jedem Tod Fortschritt verliere, aber … irgendwas in mir treibt mich dazu, Outriders genau so zu spielen

Zumal ich mich dann auch lieber daran setze, meine Fehler zu analysieren und es irgendwie besser zu machen. Was mich dabei aber massiv stört ist, dass so etwas wie ein Gear Score fehlt. Ich habe keine Ahnung, ob meine Ausrüstung überhaupt dazu geeignet ist, auf der aktuellen Schwierigkeit in Outriders zu spielen. Da würde ich mir deutlich mehr Übersicht und Klarheit wünschen.

Outriders ist so verdammt unfair und doch so verdammt belohnend

Klingt irgendwie nervig: Ja, ist es. Sehr sogar. Aber das ist es auch, wenn man in Dark Souls oder Bloodborne zum X-ten Mal an einem Boss stirbt. Und trotzdem lässt man sich fröhlich weiter das Gesicht neu anordnen, wieder und wieder.

Ähnlich ist es in Outriders, zumindest bei mir. Mich packt der Wille, diese Stelle zu schaffen. Auch, wenn ich das Spiel danach erst einmal ausmache und schlafen gehe, ich will durch die Mission kommen.

Hier traf ich den ersten Miniboss nach der Demo. Er und seine Truppe haben mich alleine 12 Mal auf die Bretter geschickt.

Warum spielst du trotzdem weiter? Das Gefühl der Belohnung, nachdem eine so schwere Stelle geschafft wurde, ist einfach schön. Spiele, die ein solches Gefühl vermitteln können, sind bei mir immer ganz oben auf der Liste der Top-Games.

Zuletzt schaffte das auch Valheim, in dem sich die Bosskämpfe so wahnsinnig befriedigend anfühlen. Und wenn man für seine Anstrengung, seinen Schweiß und das Schreien gegen den Monitor von einem Game belohnt wird, spielt man eben auch weiter.

Outriders bietet dazu ein sehr cooles Loot-System. Nach einer knackigen Mission winken immer neue Items, mit denen ich meinen Build ausbessern und Schwachstellen flicken kann. Das ist toll, vor allem weil sich so viel basteln lässt. Ich denke sowieso, dass das Crafting Outriders von allen anderen Loot-Shootern abhebt.

Meine nächste Hassliebe

Im Moment kann ich nur schwer sagen, ob meine Begeisterung an Outriders nur durch den Reiz des Neuen aufrechterhalten wird, oder ob ich auf Dauer spielen werde. Ich vermute aber, dass mich diese Achterbahnfahrt zwischen Wut, Hass, Verzweiflung und Freude noch lange beschäftigen wird.

Outriders wird mit ziemlicher Sicherheit meine nächste Hassliebe, wie es zuvor schon die Soulslike-Spiele waren. Ich will Outriders jetzt nicht mit Dark Souls vergleichen, dazu sind die Unterschiede zu groß. Aber diese Kluft zwischen Frust und Erleichterung, die ich immer wieder überbrücke, kommt dem schon sehr nahe.

Zudem ist Outriders abgeschlossen. Es gibt eine Story für bis zu 40 Stunden und dann ist „Ende“ – nur noch das Endgame mit dem Grind wie in Diablo kommt danach. Das ist aber optional und ob ich dort so viele Stunden versenke wie in Diablo 3, muss sich noch zeigen.

Die Chance ist zumindest da. Und bisher war es auch immer so, dass ich nach einem Wutausbruch besonders fokussiert weitergespielt und die Mission kurz darauf gemeistert habe. Besonders befriedigend ist es, wenn ich dann einem der Ziele eines Kopfgeldes in einer Cutscene die Lichter auspusten darf.

Mit etwas Glück geht die Story sogar in Zukunft noch weiter. Auch wenn Outriders ein fertiges Spiel ist, haben die Entwickler DLCs nicht ausgeschlossen. Add-Ons mochte ich schon immer und wenn Outriders weitergeht, werde ich spätestens dort auch sicherlich nochmal reinschauen und wieder meinen Monitor anbrüllen.