Twitch-Streamerin fordert: „Macht mich nicht doof an, nur weil ich auf Easy spiele“

Die Twitch-Streamerin Ashley Roboto (25) hat eine Ansage an die Zuschauer ihres Kanals gemacht, die sollten ihr bloß nicht doof kommen, nur weil sie Spiele wie Kingdom Hearts 3 auf dem Schwierigkeitsgrad „Leicht“ spielt. Das löst eine große Diskussion aus. Gibt’s eine richtige Art zu spielen und eine falsche?

Das ist die Ansage der Streamerin: Die 25-jährige Kanadierin macht über Twitter eine klare Ansage an Zuschauer. Sie lässt sich von keinem anmachen, weil sie in Ruhe und ohne Stress „Kingdom Hearts 3“ spielen will und dabei den leichtesten Schwierigkeitsgrad wählt, um die Story und das Spiel zu genießen.

Jeden, der ihr blöde komme, werde sie mit einem Suplex aus ihrem Chat rauswerfen lassen. Sie sagt:

„Lasst Leute die Games so spielen, wie sie das wollen. Greift ihr mich wirklich an, weil ich ein Spiel, das für seine verworrene Story berüchtigt ist, in Ruhe spielen will, um die Cutscenes zu sehen, mir die Dialoge anzuhören, rauszufinden, worum sich die Lore dreht und um das Spiel einfach zu genießen? Nicht jeder möchte Games spielen, um sich aufzuregen und zu leiden. […] Hört auf Leuten vorzuschreiben, wie sie Spiele spielen sollen. Es ist so langweilig!“ Ashley Roboto

“Wenn du so spielen willst, guck doch einen Film”

So kommt der Clip an: Das Video hat mittlerweile fast eine Million Aufrufe auf Twitter. Offenbar hat Ashley Roboto hier einen wunden Punkt erwischt.

Man sieht, dass die Diskussion durchaus kontrovers abläuft. Einige verstehen überhaupt nicht, wie man ein Spiel auf „Leicht“ spielen kann:

Für einige Gamer ist es indiskutabel, auf „Leicht“ zu spielen – „Normal“ sei die unterste Grenze der Verhandlungsbasis. Sie stellen heraus, dass sie grundsätzlich auf „Very Hard“ spielen

Man fragt, welchen Spaß ein Game überhaupt machen kann, wenn man es auf „Leicht“ spielt, da fehle jede Herausforderung.

Wer auf „Leicht“ spielt, um die Story eines Games zu genießen, der wolle doch gar kein Spiel zocken, sondern lieber einen Film sehen, heißt es von einem anderen nutzen

Ein Twitter-Nutzer sagt: „Wer auf Leicht spielt, versagt später im Leben“ – das ist nahe an dem bekannten Karl-Lagerfeld-Zitat “Wer auf Leicht spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren”

Eine Standard-Empfehlung ist „Git gud“ – Werd’ halt besser

“Twitch-Zuschauer wollen Streamerinnen vorschreiben, wie man richtig spielt”

Es gibt aber auch Leute, die der Ansicht der Streamerin sind. Sie sagen:

Es sei total schräg, dass manche Gamer glauben, Spiele seien nur für Leute gemacht, die „hart arbeiten und viel Zeit investieren“ – Gaming sei ein Hobby. Manche wollten einfach nur relaxen und chillen – das sei völlig okay

Ein anderer Nutzer sagt: Er spielt Games auf „Sehr leicht“, weil er so Zeit spart. Während andere noch 100 Stunden an einem Spiel hängen, sei er schon weiter und habe zwei neue Games durchgespielt

Die Seite Polygon unterstützt die Streamerin ebenfalls. Polygon zitiert die Twitch-Streamerin Nikatine, die daraus ein „Mann-Frau“-Ding macht.

Sie sagt: Es sei vor allem ein Problem von Streamerinnen, dass Fans von ihnen verlangen, Spiele „auf eine bestimmte Art zu spielen.“ Die Fans würden einem erklären, was man falsch macht. Nikatine sagt: Sie mache sich schon einen Spaß, extra einen auf blöd zu machen, nur um sich über die Fans lustig zu machen.

Sie sagt, sie würde in Elite Dangerous dann sagen: “Oh je, es ist so dunkel im Weltall – Wann kommt denn die Sonne raus?”

Die Streamerin Nikatine macht sich einen Spaß daraus, sich extra doof anzustellen, um “Backseat-Gamer” zu veralbern.

Der Streamer blizzb3ar sagt, Zuschauer würden ihm sogar vorschreiben, was der “richtige Weg” sei, um das Sandbox-Spiel Stardew Valley zu spielen. Frauen hätten häufig das Problem, „nicht als richtige Gamer“ wahrgenommen zu werden.

Es gibt das Phänomen “Backseat-Gaming”: So nennt man es, wenn Zuschauer sich als Besserwisser aufspielen und dem eigentlichen Spieler erklären, was der alles falsch macht.

Der Streamerin Ashley Roboto scheint der virale Clip nun erstmal genutzt zu haben. Im ersten Stream nach dem viralen Twitter-Clip hatte sie 5-Mal so viele Zuschauer wie vorher.

Tatsächlich sieht es aber nicht jeder Twitch-Streamer so wie Ashley Roboto, dass man Games mal locker nehmen soll. Der Streamer mit den meisten Followern auf Twitch hat da einen ganz anderen Ansatz:

