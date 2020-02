Der Fortnite– und Mixer-Star Tyler „Ninja“ Blevins hat auf Twitter eine Diskussion losgetreten. Laut ihm zeige es die völlig falsche Einstellung, wenn Spieler ihre Niederlagen einfach so mit „Es ist nur ein Spiel“ abtun. Er fordert mehr Ehrgeiz und mehr Ärger nach Niederlagen.

Das sagt Ninja genau:

Die Floskel „Es ist nur ein Spiel“ ist so eine schwache Geisteshaltung. Du bist einverstanden damit, was gerade passiert ist, bist mit dem Verlieren einverstanden, damit, dass du dein Handwerk nur mangelhaft ausgeführt hast. Wenn du aufhörst, nach einer Niederlage wütend zu werden, hast du zweimal verloren. Es gibt immer etwas zu lernen, es ist immer Raum, um sich zu verbessern. Gebt euch nie zufrieden. Tyler „Ninja“ Blevins auf Twitter

Der Tweet hat mittlerweile 145.938 Gefällt-Mir-Angaben auf Twitter und über 21.000 Retweets.

Wer sich nach Gaming-Niederlagen nicht ärgert, ist faul und furchtbar

So sieht das plastischer aus: Ein anderer Twitter-Nutzer ergänzt diesen Beitrag von Ninja mit dessen eigenen Worten. In einem Clip zieht Ninja die absoluten Top-Stars des US-Sports als Vergleich heran. Niemand würde LeBron James (Basketball) oder Tom Brady (Football) nach einer Niederlage sagen, das sei nur ein Spiel.

Wer die Ausrede „Es ist nur ein Spiel“ benutzt, sei ein furchtbar schlechter Mensch und einfach faul.

So wird das diskutiert: Auf Twitter wird der Tweet von Ninja differenziert diskutiert:

Einige machen klar: Sie spielen ohne Ehrgeiz und nur zum Spaß, für sie gilt sowas nicht

Andere mahnen: Ninja ist ein Vorbild für viele junge Spieler. Die könnten seine „Strebe nach Großem“-Aussage auch als „Es ist okay, wenn du nach einer Niederlage ausrastet“ missverstehen

Wiederum andere machen sich über die etwas anmaßende Art von Ninja lustig, bis vor wenigen Jahren war der noch ein harter Flamer, der regelmäßig im Stream ausrastete

Es gibt aber auch einige, die Ninja zustimmen. Er formuliere da einen gesunden Ehrgeiz, einen guten Antrieb. Wahre Athleten würden Ninja zustimmen.

Ninja möchte der David Beckahm des Gamings werden.

Das steckt dahinter: Ninja ist auf einer Mission, als „führender Gamer“ wahrgenommen zu werden, der das Gaming in neue Dimensionen führt. Am liebsten wäre er eine Art „David Beckham“ des Gamings, jemand, der über den Dingen schwebt und unangreifbar ist.

Ninja leidet offenbar darunter, dass er als „Professioneller Gamer“ nicht so richtig ernst genommen wird. Er wird zwar in Talkshows eingeladen und hat es auch auf das Cover des großen US-Sport-Magazins ESPN geschafft, aber er ist überall „der erste Gamer“, dem das gelingt, und wird daher seltsam behandelt.

Fortnite-Star Ninja: Außen lustig, innen verbissen und irre ehrgeizig

So hat sich Ninja beschwert, dass er immer Spielen muss, wenn er in Talkshows wie bei Ellen eingeladen wird. Von Sportlern in Talkshows erwarte man aber nicht, dass die in Talkshows da ihren Sport ausüben.

Mit den Vergleichen zu US-Supersportlern hat sich Ninja schon Ärger eingehandelt. So sagte er, die „Kicker“ in Football wären nicht ernst zu nehmen. Als Profi in der NFL müsse man jeden Kick versenken. Das könne doch nicht so schwer sein.

Ninja auf dem Cover von ESPN.

Ninja selbst ist ehrgeizig und exzellent, vor allem bei Finanzen

Wie sehr treffen seine eigenen Ansprüche auf Ninja zu? Bei allem Streben nach Exzellenz: Der mittlerweile 28-jährige Tyler „Ninja“ Blevins hat sich zwar auf Twitch eine Karriere als starker Spieler aufgebaut und konnte auch in der Anfangszeit von Fortnite mit starkem Play überzeugen.

Doch seit Epic Games die Altersgrenze gesenkt hat und auch 13-jährige an Fortnite-Turnieren teilnehmen lässt, reicht es für Ninja nicht mehr zur Weltspitze in Fortnite. Dafür fehlen ihm einige Skills und Reflexe. Allerdings ist er, was die Einnahmen und die Kommerzialisierung des Gamings angeht, weit vorne: So gehört er zu den 10 bestbezahlten Gamern der Welt.

Man muss es Ninja aber lassen: Ehrgeiz hat er ohne Ende und nach Niederlagen kann er sich noch immer furchtbar über sich selbst, die Gegner und die Welt aufregen. Ob das alles allerdings alle anderen Gamer auch tun sollten, muss wohl jeder für sich entscheiden.