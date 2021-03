7 Dinge, die ihr vor dem Kauf von Outriders wissen solltet

Der Release von Outriders steht vor der Tür, schon morgen, am 1. April 2021, geht es los. Zum Start zeigt euch MeinMMO 7 wichtige Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet.

Was ist Outriders? Der Third-Person-Shooter wird von People Can Fly entwickelt und wird unter anderem mit Spielen wie Destiny, The Division, aber auch mit Diablo und Gears Of War verglichen.

Der Vergleich von Outriders mit Gears of War ist kein Zufall, denn People Can Fly war an der Entwicklung von Gears Of War Judgement beteiligt. Auch der abgedrehte Shooter Bulletstorm stammt aus der Entwicklerschmiede, was man dem Setting von Outriders anmerkt. Das ist nämlich eine düstere Mischung aus Sci-Fi und Fantasy.

Wann ist Release? Outriders erscheint am 1. April für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Epic, Steam) und Google Stadia. Eine komplette Übersicht zu Features und Inhalten findet ihr hier: Release, Klassen, Preload, Gameplay – Alle Infos zu Outriders

Gibt es einen Preload? Ja. Laut People Can Fly könnt ihr Outriders auf Playstation und Xbox bereits jetzt herunterladen. Zu Steam gibt es noch keine Informationen, im Epic Games Store wird es keinen Preload geben. Wann die Server online gehen, findet ihr in unserer Übersicht: Outriders verrät Infos zu Preload, Release-Zeiten und Day-1-Patch

Doch was genau macht Outriders aus? Wir fassen die wichtigsten Infos für euch zusammen, die ihr vor dem Kauf beachten sollet.

Outriders hat eine richtige Story

Die Entwickler betonten mehrfach, dass die Geschichte von Outriders eine wichtige Rolle spielt. Anders als bei vielen anderen Shootern soll die Story nicht einfach nur Beiwerk sein.

Worum geht es eigentlich? Die Menschheit hat die Erde zerstört und ist auf der Suche nach einer neuen Heimat. Diese findet sie augenscheinlich auf dem Planeten Enoch. Dort gibt es aber zahlreiche Gefahren, die durch die Menschen selbst, aber auch durch den Planeten selbst verursacht werden.

Die Aufgabe der Spieler ist es, die neue Welt zu retten und dabei einem mysteriösen Signal auf den Grund zu gehen, das von irgendwo auf Enoch sendet. Diese Ziele sollen sie mittels geheimnisvoller Kräfte erreichen, die durch den sogenannten Anomalie-Sturm zu Beginn des Spiels geweckt werden.

Wie viel Spielzeit bietet die Geschichte? Laut People Can Fly soll die Hauptstory rund 30-40 Stunden Spielzeit liefern. Hinzu kommen Nebenmissionen.

Die Story von Outriders ist blutig und brutal.

RPG mit Klassen und Crafting

Das sind die RPG-Mechaniken: Bei den Gameplay-Mechaniken kommen die vier Klassen von Outriders ins Spiel. Das sind

Pyromant – Der Feuermagier

Technomant – Der Allrounder

Assassine – Der Manipulator von Raum und Zeit

Verwüster – Der Gravitations-Bändiger

Jede Klasse hat besondere Eigenschaften und Spielweisen. Außerdem hat jede einen eigenen Skill-Baum, der sich in drei Subklassen aufteilt. Hinzu kommen 8 verschiedene Fähigkeiten.

Eine Übersicht zu den Klassen findet ihr bei uns auf MeinMMO – Outriders: Alles, was wir bisher zu den 4 Charakter-Klassen wissen – Gameplay und Skills

Ihr steigt im Laufe der Story immer weiter im Level auf, schaltet Fähigkeiten und Skill-Punkte frei und könnt eure Klassen so basteln, wie es euch lieb ist. Da ist es hilfreich, dass ihr eure Skill-Bäume jederzeit kostenlos zurücksetzen könnt. Sogar im Kampf.

Hinzu kommen dann Waffen und Rüstungen, mit denen ihr Builds erstellen könnt. Auch das Crafting spielt eine wichtige Rolle.

So funktioniert Crafting: In Outriders passt ihr Waffen und Rüstungen mittels Modifikationen an. Denn ihr könnt Mods durch das Zerlegen von gefundener Ausrüstung freischalten und anschließend an anderem Equipment anbringen. So lassen sich Effekte übertragen und kombinieren.

Das Ganze funktioniert aber erst ab einer bestimmten Ausrüstungsstufe. Hier kommt das Loot-System von Outriders ins Spiel.

Loot-Mechaniken von Outriders

Outriders hat ein Loot-System der konventionellen Art. Ausrüstung wird in verschiedene Seltenheitsstufen eingeteilt, die sich in Farbe, Bezeichnung und Eigenschaften unterscheiden.

Das sind die verschiedenen Seltenheitsstufen:

Normal (Grau)

Ungewöhnlich (Grün)

Selten (Blau)

Episch (Lila)

Legendär (Gold)

Legendärer Loot ist besonders mächtig und wird vor allem im Endgame von Outriders eine wichtige Rolle einnehmen. Hier seht ihr ein Beispiel für eine legendäre Waffe:

Mit dem Eisberg könnt ihr Feinde einfrieren.

Legendäre Rüstungen beeinflussen euren Build noch stärker, als Waffen. Denn sie verstärken die Fähigkeiten der Klassen deutlich. Wie so ein legendäres Set im Endgame aussieht, hat Outriders vor Kurzem beim Pyromanten vorgestellt: Der Pyromant ist der verrückte Feuermagier von Outriders – So spielt er sich im Endgame

15 Expeditionen im Endgame

Das erwartet euch im Endgame: Mit den Expeditionen warten nach der Hauptgeschichte 15 weitere Missionen und Gebiete. Diese Missionen schaltet ihr nach und nach über die 15 Weltstufen frei, die den Schwierigkeitsgrad von Outriders bestimmen.

Diese Stufen erinnern an die Qual-Ränge von Diablo und erhöhen gleichzeitig auch die Chance auf den seltenen Loot. Im Endgame seid ihr also hauptsächlich damit beschäftigt, die Expeditionen zu spielen, eure Ausrüstung und Klassen zu verbessern, um anschließend auf den höheren Schwierigkeitsgraden überleben zu können.

Wird es nach Release weitere Inhalte geben? People Can Fly möchte grundsätzlich weiteren Content liefern. Der Entwickler will aber zunächst die Reaktionen der Spieler abwarten, bevor es um Inhalte nach Release geht: Es liegt an euch, ob Outriders einen DLC und neue Klassen bekommt

Outriders wird aber mit Sicherheit nach Release unterstützt, verbessert und in Schuss gehalten. Quality-Of-Life-Verbesserungen sind ebenfalls möglich.

Multiplayer und Crossplay – Wie sieht es mit PvP aus?

Wie funktioniert der Multiplayer? Ihr könnt mit bis zu zwei anderen Spielern gemeinsam losziehen. Dabei lassen sich sämtliche Inhalte jederzeit erneut spielen. Es gibt ein Matchmaking-System, bei dem ihr entweder zufälligen Spielern beitreten könnt, eine Gruppe aufmacht oder gezielt Freunden beitreten könnt.

Gibt es PvP? Nein. Ihr könnt in Outriders nicht gegen andere Spieler antreten. Es gibt keine PvP-Modi. Im Laufe der Geschichte trefft ihr mit Menschen und Monstern auf allerhand Feinde, die sind aber alle von der KI gesteuert.

Dafür könnt ihr nahezu alle Aktivitäten mit Freunden und zufälligen Spielern gemeinsam spielen. Das schließt die Story, Nebenmissionen und Expeditionen mit ein.

Wie funktioniert Crossplay? Durch die Crossplay-Funktion könnt ihr Outriders über sämtliche Plattformen spielen. Das schließt also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Epic, Steam) und Google Stadia ein.

Das Crossplay funktioniert in Outriders über das Account-System von Square Enix (via sqex.me), ihr benötigt also einen zusätzlichen Account, den ihr mit eurem jeweiligen Profil verknüpfen müsst. Dafür habt ihr anschließend die Möglichkeit, mit allen Spielern der genannten Plattform sämtliche Inhalte zu spielen.

Mehr dazu findet ihr in unserem Guide – Outriders: Das müsst ihr zu Crossplay und Multiplayer wissen

Kann man Outriders im Singleplayer spielen?

Das sagen die Entwickler: Im Interview mit MeinMMO haben die Entwickler betont, dass sich die Story und Nebenmissionen bis zu einem gewissen Punkt ohne Probleme solo spielen lassen. Das Scaling des Spiels passt den Schwierigkeitsgrad für Solo-Spieler an.

Übrigens: Auch wenn ihr Solo spielt, Outriders setzt eine permanente Internetverbindung voraus.

Wie ist es im Endgame? In den Expeditionen sieht das allerdings anders aus. Die Aktivitäten sind auf Gruppen zugeschnitten und sind dementsprechend fordernd.

Zwar ist es mit entsprechendem Equipment und angepassten Builds möglich, alleine zu bestehen. Doch das wird entsprechend Zeit brauchen, bis man derartige Builds und zugehörige Ausrüstung beisammen hat.

Das gesamte Interview könnt ihr hier nachlesen. Darin gehen die Entwickler auf die 2 größten Unterschiede zu anderen Loot-Shootern ein: Mit diesen 2 Dingen will sich Outriders von anderen Loot-Shootern abheben

Outriders ist kein Live-Service-Game à la Division oder Destiny

Was bedeutet das? Spiele wie Destiny 2 oder The Division 2 haben von Anfang an einen Plan vorgelegt, wie es nach Release mit Inhalten weiter gehen soll. Beide Spiele führten nach Release ein Season-Modell ein, das kontinuierlich Inhalte lieferte.

Outriders geht eher einen “Old School”-Weg und verzichtet auf derartige Pläne. Es wird auch keinerlei Season-Pässe oder Ingame-Shops mit Bezahlinhalten geben. Die Entwickler wollen nach eigener Aussage ein fertiges Spiel auf den Markt bringen.

Noch unentschlossen? Ihr könnt auch einfach die kostenlose Demo zu Outriders ausprobieren. In der Test-Version könnt ihr das erste Kapitel von Outriders spielen und die 4 Klassen ausprobieren.

Der Fortschritt kann anschließend sogar mit in das Hauptspiel übernommen werden. Hier eine Übersicht zur Demo – Outriders: Alle Infos zur kostenlosen Demo des RPG-Shooters – Download, Plattformen, Inhalt

Werdet ihr Outriders spielen? Oder wartet ihr lieber ab? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.