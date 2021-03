In letzter Zeit machte das Gerücht die Runde, dass der Loot-Shooter Outriders in den Xbox Game Pass kommen könnte. Nun wurde bestätigt: Outriders erscheint im Xbox Game Pass.

Darum geht es: Nach den vielen Gerüchten der letzten Tage wurde jetzt in einem Tweet von Microsoft bestätigt: der kommende Loot-Shooter Outriders erscheint im Xbox Game Pass. Somit wird das Angebot des Abo-Modells noch stärker.

Wann erscheint Outriders im Xbox Game Pass? Der offizielle Release des Loot-Shooters ist am 1. April. Dann wird Outriders auch für alle Abonnenten des Game Passes verfügbar sein.

Xbox Game Pass wird noch stärker

Darum lohnt sich der Game Pass aktuell: Erst vor kurzem wurden haufenweise andere Titel für das Abo-Modell angekündigt. Dazu zählen beispielsweise

Was kostet der Game Pass? Je nach Plattform ihr zahlt ihr monatlich zwischen 9,99 € und 12,99 €.

Im Game Pass Ultimate habt ihr zudem den Vorteil, dass ihr auf PC und Xbox-Konsolen und über die Cloud auf Android-Geräten spielen könnt. Zusätzlich enthält der Game Pass Ulitmate noch Xbox Gold und EA Play mit noch mehr Spielen.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einen Trailer:

Gerücht deutete es schon an

Was war das für ein Gerücht? Seit einigen Tagen haben viele Fans die Hoffnung, dass Outriders Teil des Xbox Game Pass werden könnte. Das Gerücht wurde durch den offiziellen Twitter-Account von Xbox Game Pass in Umlauf gebracht.

Im Tweet ist eine “interne” Mail zu sehen, die sich auf ein neues Spiel für den Game Pass bezieht, das nächsten Monat kommen soll. Im Text wurden Hinweise auf das Spiel gestreut, wie der Twitter-Account selbst schreibt: “Hier steckt irgendwo wahrscheinlich ein Hinweis auf ein Spiel drin […]”

Im oben genannten Tweet ist eine Mail von Melissa McGamepass gezeigt. Darin ist die Rede von einem neuen Spiel, das demnächst Teil des Abos werden soll. Diese schreibt unter anderem: “Hat irgendjemand ein mysteriöses Signal bemerkt, das neulich in der Ferne aufgetaucht ist, oder bin ich die Anomalie in der Situation?”

Was hat das mit Outriders zu tun? Das Signal und eine Anomalie spielen zentrale Rollen in der Hauptgeschichte von Outriders. Der Shooter spielt in der fernen Zukunft, nach einer Zeit, in der die Menschheit die Erde bereits zugrunde gerichtet hat und deshalb versucht, ein neues Zuhause zu finden.

Die Menschen landen auf Enoch, dem Schauplatz des Spiels. Doch dort gibt es ein mysteriöses Signal, dessen Ursprung die Spieler ergründen sollen. Gleichzeitig gibt es auf Enoch eine Anomalie, die in Form eines Sturms über den Planeten wütet und für unvorhersehbare Ereignisse sorgt.

Sie kann unfassbar vernichtend sein, gleichzeitig gibt sie aber den Spielern ihre mächtigen Fähigkeiten, die die vier Klassen von Outriders definieren. Anomaliekraft steht im Spiel beispielsweise für die Stärke der Fähigkeiten, die benutzt werden können.

Die Demo ist ein Erfolg

Viele Spieler konnten sich einen Eindruck von Outriders bereits in der Demo verschaffen. Diese ist seit dem 25. Februar spielbar und umfasst das erste Kapitel der Geschichte. Laut People Can Fly haben bisher über 2 Milionen Spieler einen Blick auf den Loot-Shooter geworfen.

Die Entwickler verbuchen das als Erfolg der Demo-Version und Publisher Square Enix könnte daher hoffen, dass das Abo-Modell des Game Passes noch mehr potentielle Spieler zu Outriders bringt.

Was haltet ihr von der Nachricht? Werdet ihr dadurch Outriders jetzt eher eine Chance geben? Hättet ihr das ohnehin? Oder interessiert euch der Shooter nicht so sehr? Schreibt es in die Kommentare.